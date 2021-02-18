Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев. И мой сегодняшний собеседник Анатолий Александрович Вассерман публицист.

Анатолий Александрович, какие интересные события Вы бы отметили за прошедшую неделю?

Во-первых, меня изрядно позабавил на редкость громкий провал попытки “осветить небо”, судя по всей доступной статистики, по всей стране вышло на эту акцию пару тысяч человек. Хотя, естественно оппозиция рапортует о очередных десятках тысяч. Ну, понятно почему рапортует, потому что реально подсчитать кто вышел на несколько минут во двор, чтобы посветить в небо, довольно трудно. Но подсчёты основываются на выложенных в сеть фотографиях, даже по этим фотографиям видно, что людей крайне мало.

И ещё меня позабавила конфиденциальная беседа Владимира Владимировича Путина с несколькими главными редакторами, то есть беседа сама по себе очень серьёзная и очень интересная, но позабавило то, что она позиционировалась как конфиденциальная, но тем не менее буквально через считанные минуты после её окончания несколько редакторов слили часть материала в интернет. Так что пришлось администрации президента официально публиковать фрагменты записей. Вот мне очень интересно в каком именно журналистском вузе учат так относится к понятию конфиденциальности. И знают ли вообще эти глубоко уважаемые друг другом люди, что это значит. Вот это пожалуй самое любопытное для меня.

Ну ещё конечно, замечательное событие, я уж не помню случилось оно на прошлой неделе или на предыдущей официальный запрет правительства Украины даже пытаться применять на Украине вакцину от короновируса российского производства. Ну, точнее там не говорится России, там сказано разработанные или производимые государством агрессором. Поскольку на Украине Верховный совет постановил считать Российскую Федерацию государством агрессором и само это постановление вполне очевидным образом доказывает, что агрессией не пахнет. Когда агрессия есть, незачем принимать постановление о ней, она невооруженным глазом видна. Вот, но как бы то ни было, это лишний раз доказывает, то что я говорил уже кувырсот шестнадцатый раз. Что поскольку большинство граждан Украины русские, любой кто хочет числится независимым правителем Украины, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан…