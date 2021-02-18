Последствия энергетической катастрофы в Техасе
Последствия энергетической катастрофы в Техасе на фоне аномального похолодания.
Республиканцы валят на демократов, замерзшие ветряки и "Новый зеленый курс"
Демократы на приватизацию энергосектора, автономную энергосистему Техаса и неэффективное управление республиканцев. Некоторые прямо заявляют, что это расплата Техасу за поддержку Трампа и оспаривание победы Байдена сенаторами от Техаса. В первую очередь, ведется кампания против сенатора Тэда Круза, который публично отрицает победу Байдена.
На этом фоне несколько миллионов человек по-прежнему сидят без электроэнергии. Из-за происходящего число погибших уже превысило 35 человек – замерзших, отравившихся угарным газом и т.д.
Поделиться:
Записи на схожие темы
Главное чтобы у нас такой херни не случилось,а то манагеры Сахалин уже заморозили, кто на очереди?
Москву пора
Не удивляюсь , если Подмосковье заморозят,хотя с нашими управителями передовиками кап. строительства могут и Москвабад.
Алаверды(((
Очень жаль людей…
35 чел погибло…..
Ай-яй-яй…..
Это если на рубли перевести по курсу 70 то почти 2500 россиян
Не нужно злить Путина