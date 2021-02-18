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Отдельный батальон партизан с неправильным названием

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Интересная деталь про советских партизан во Франции.
На фото, батальон советских партизан под командованием Василия Порика боровшийся с нацистами на территории оккупированной Франции.
Но у этой фотографии есть один нюанс. Она подверглась ретуши для того, чтобы вымарать реальное название партизанского отряда.


А вот оригинал, из которого вымарывали реальное название партизанского отряда.

Вместо вымаранного названия, был вброшен фейк https://www.k-istine.ru/patriotism/patriotism_porik.htm, что отряд назывался "имени Чапаева".
Фейк гуляет в том числе и по государственным порталам https://histrf.ru/biblioteka/b/vasilii-porik-tri-smierti-i-odno-biessmiertiie-russkogho-soldata-frantsii


Печать партизанского батальона.

Разоблачение фейка вот отсюда https://severr.livejournal.com/1538730.html
Вот здесь про этот отряд и борьбу советских партизан во Франции подробнее https://severr.livejournal.com/1492893.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6564420.html
Метки: великая отечественная война, вторая мировая война, история, партизаны, сопротивление, ссср, сталин, фальсификации, Франция
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