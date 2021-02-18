О чем другие молчат-III сезон: Чернобыль и другие катастрофы
На вопросы Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Хронометраж
0:00 – Приветствие
1:56 – Почему до марта 2011 года в Японии было так много АЭС? Кто помогал стране в развитии атомной энергетики?
7:59 – Как обстояли дела с безопасностью ядерных реакторов в Японии с учетом сейсмически опасной зоны?
12:11 – Какие нарушения нашли в 2011 году на АЭС «Фукусима-1»?
13:34 – Хронология катастрофы на АЭС «Фукусима-1»: какую роль сыграл человеческий фактор и почему не удалось избежать взрыва?
28:21 – Масштаб катастрофы и меры, принятые для устранения последствий
30:15 – Как и кем велось расследование? Как появились постфукусимские требования по безопасности МАГАТЭ?
31:15 – Последствия катастрофы на АЭС «Фукусима-1» составляют 1/5 часть чернобыльской трагедии
31:42 – Пострадала ли как-то Россия от фукусимской катастрофы?
32:33 – Состояние энергетической отрасли в Японии на день сегодняшний, какое место в нем занимает атомная энергетика?
40:16 – Происходит ли сейчас выброс радиоактивной воды с места фукусимской катастрофы в море?
41:34 – Секция «Вопросы от зрителей». Представляет ли опасность «ядерный комочек» из расплавленного топлива на месте фукусимской катастрофы сейчас?
43:06 – Кто может составить конкуренцию «Росатому» в строительстве АЭС?
47:43 – Какие последствия для человеческих жизней были зафиксированы после фукусимской катастрофы?
48:35 – Нужно ли бояться катастрофы на атомной станции в Армении?
49:30 – Будет ли в программе «О чем другие молчат» продолжение ядерного цикла, а именно – обсуждение самой чернобыльской катастрофы?
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