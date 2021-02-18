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О чем другие молчат-III сезон: Чернобыль и другие катастрофы

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На вопросы Марата Касема и зрителей отвечает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Хронометраж

0:00​ – Приветствие
1:56​ – Почему до марта 2011 года в Японии было так много АЭС? Кто помогал стране в развитии атомной энергетики?
7:59​ – Как обстояли дела с безопасностью ядерных реакторов в Японии с учетом сейсмически опасной зоны?
12:11​ – Какие нарушения нашли в 2011 году на АЭС «Фукусима-1»?
13:34​ – Хронология катастрофы на АЭС «Фукусима-1»: какую роль сыграл человеческий фактор и почему не удалось избежать взрыва?
28:21​ – Масштаб катастрофы и меры, принятые для устранения последствий
30:15​ – Как и кем велось расследование? Как появились постфукусимские требования по безопасности МАГАТЭ?
31:15​ – Последствия катастрофы на АЭС «Фукусима-1» составляют 1/5 часть чернобыльской трагедии
31:42​ – Пострадала ли как-то Россия от фукусимской катастрофы?
32:33​ – Состояние энергетической отрасли в Японии на день сегодняшний, какое место в нем занимает атомная энергетика?
40:16​ – Происходит ли сейчас выброс радиоактивной воды с места фукусимской катастрофы в море?
41:34​ – Секция «Вопросы от зрителей». Представляет ли опасность «ядерный комочек» из расплавленного топлива на месте фукусимской катастрофы сейчас?
43:06​ – Кто может составить конкуренцию «Росатому» в строительстве АЭС?
47:43​ – Какие последствия для человеческих жизней были зафиксированы после фукусимской катастрофы?
48:35​ – Нужно ли бояться катастрофы на атомной станции в Армении?
49:30​ – Будет ли в программе «О чем другие молчат» продолжение ядерного цикла, а именно – обсуждение самой чернобыльской катастрофы?




***
Источник: https://ss69100.livejournal.com/5444861.html
Метки: армения, атом, аэс, катастрофа, марцинкевич, Россия, ссср, технологии, физика, энергетика, Япония
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