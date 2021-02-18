«Утверждение о том, что математика является чисто объективной, однозначно неверно. Мнение о том, что в математике всегда есть правильные и неправильные ответы, утверждает нездоровую объективность и страх перед открытым конфликтом».

Руководства в сфере образования считает, что «превосходство белых» якобы «проникло в классы математики», мешает и принижает черных.

Департамент образования штата Орегон (ODE) проводит тренинг по «этноматематике». По мнению чиновников это вызвано превосходством белых в стремлении найти правильные ответы в точной науке. Этим путем ODE хочет «ликвидировать расизм в математике».

Директор ODE по связям с общественностью Марк Сигель выступил в защиту программы «Справедливая математика».



Он утверждает, что программа «помогает преподавателям изучить ключевые инструменты взаимодействия, разработать стратегии для улучшения справедливых результатов для чернокожих, латиноамериканских и многоязычных студентов и присоединиться к сообществам практиков».

Либералы считают, что научные и математические таланты распределяются между расами неравномерно: азиаты показывают лучшие результаты в этих областях, а черные – ниже среднего. Следовательно, уместно дискриминировать азиатов и снижать стандарты для чернокожих, например, не настаивать на правильном ответе на математическую задачу.

Некоторые исследователи считают, что можно было бы придумать лучший план, чтобы разрушить академическую успеваемость черных, чем говорить черным студентам, чтобы они не беспокоились о получении правильного ответа на математическую задачу.

Американские чиновники от образования считают, что учителя должны «придумывать как минимум два ответа на задачу».

По их мнению надо не требовать "правильного ответа", а обосновать другие альтернативные ответы, интерепретируя условия задачи.

Одна из целей «этноматематики» состоит в творческой трактовке математики во избежание расистских взглядов.

«Схема деконструкции расизма в математике предлагает критические подходы к демонтажу превосходства белых в математических классах путем визуализации токсичных характеристик культуры превосходства белых», – говорится в пособии.

Таким образом учителей заставляют изменить свои педагогические убеждения и методы в сторону антирасистского математического образования.

В одном из разделов пособия указано, что «только белые люди могут быть расистами в нашем обществе, потому что только белые люди, как группа, обладают такой властью».

Штат Орегон не первый, кто решил практиковать «этноматематику». В Северной Каролине собираются вообще отказаться от стандартного экзамена по математике для получения лицензии учителя. Это решение пришло после того, как экзамен не смогли сдать тысячи будущих преподавателей.

Все эта вакханалия происходит на фоне катастрофического падения уровня образования в США: 65 % учеников 8-х классов государственных школ не умеют читать и 67 % не владеют математикой.



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