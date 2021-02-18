И.В. Сталин об уличной демонстрации.
«Уличная демонстрация интересна тем, что она быстро вовлекает в движение большую массу населения, сразу знакомит её с нашими требованиями и создаёт ту благоприятную широкую почву, на которой мы смело можем сеять семена социалистических идей и политической свободы. Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию, влиянию которой не может не поддаться отсталая и робкая часть общества. Потому-то власть больше всего боится уличной демонстрации. Вот почему она грозит сурово наказать не только демонстрантов, но и «любопытствующих». Нагайка уже не может разобрать, где кончается простой «любопытствующий» и где начинается «бунтовщик». Теперь нагайка, соблюдая «полное демократическое равенство», не различая пола, возраста и даже сословия, разгуливает по спинам и тех и других. Этим нагайка оказывает нам большую услугу, ускоряя революционизирование «любопытствующего». Из оружия успокоения она становится оружием пробуждения. Мы пока ещё не раз будем биты на улице, ещё не раз выйдет правительство победителем из уличных боёв. Но это будет «пиррова победа». Ещё несколько таких побед – и поражение абсолютизма неминуемо». И. Сталин.
Как и ожидалось, пиндохолуи получили от хозяина новые методички. Жыдосаксам настолько приспичило свергнуть “режым Путина”, что они наплевали на все правила приличия и стали подстрекать на майдан даже детей. Про пожилых дебилов тоже не забыли – потребовали от агентуры использовать имя Сталина и даже состряпали филькину грамоту от его имени “а-ля большевики” и разбросали по интернет-помойкам. Но презрение к туземным дебилам таки взяло верх и в тексте был допущен конфуз, который дебилы, считая каждый себя гигантам мысли, как обычно, не поняли. А именно: “Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию, влиянию которой не может не поддаться (умственно)отсталая и робкая (трусливая) часть общества”. Как видим, жыдосаксы в очередной раз делают ставку на дебилов, которым можно впарить, что угодно, и трусов, которые смелые только в стаде…
Трёхшестёрочному помощнику америки Вольдемару – гран мерси! Теперь этот мусор и на ЯП имеется. Надо было только весь текст изложить – там же ещё и про “жертвы”, которые будут среди дебилов, расписано..
О,пособник оккупантов нарисовался.Хреновый ты пропагандон,че Женька мало платит?
Референдум- один из способов участия граждан в принятии решений
по важнейшим вопросам общественного устройства.
Митинги и демонстрации являются формой влияния граждан на власть.
Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в Конституции РФ.