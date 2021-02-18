Главная » Мировоззрение, Экономика

„Генерал Мороз” и рыночные шакалы

233 23

Американский штат Техас считался родиной двух революций: сланцевой и так называемой зеленой. По состоянию на декабрь 2020 года там работало 150 ветряных электростанций общей установленной мощностью более 30 000 МВт. Институт альтернативной энергии (AEI) любил козырять, что как только доля ветряной генерации в Техасе в 2016 году превысила порог в 13%, оптовая цена на электричество там опустилась до исторического минимума в 25 долларов за мегаватт-час. Тем самым даже вызывав банкротство некоторых тепловых станций, что служило доказательством правильности «зеленого выбора».А потом случился февраль 2021 года, когда в Техас пришли морозы, навалило снега и задул сильный ветер, вынудивший остановить работу 41% всех установленных в штате ветряков. Да еще, чтобы они не обмерзали, лопасти приходится греть, что превратило ветряки из генераторов в потребителей энергии. Впрочем, как выяснилось, сланцевые скважины тоже нуждаются в подогреве. И тоже весьма существенном.В результате оптовая цена на электроэнергию в Техасе 15 февраля подскочила до 9 тыс. долларов за мегаватт-час, что на 3466% выше цен в минувшую...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: eadaily.com
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/5444596.html
Метки: виэ, Россия, рынок, США, энергетика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Распродажа России в связи с ликвидацией
На Западе ошеломлены: "Таинственное нечто" вновь пришло на помощь России
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 декабря 2016
На Западе ошеломлены: "Таинственное нечто" вновь пришло на помощь России
Топливо Вермахта и ужасные "руссише" Морозы…
Об «успехах» сельского хозяйства
Левашов о Путине.
Кто убил полковника Буданова?
23 Комментария » Оставить комментарий
  • 2838 2382
    Андрей Попов два часа назад

      Так вот в чём смысл Чубайса! Слышал у нас тоже электричество торгуется на бирже, а биржа это очень сильный инструмент, один из рычагов управления миром банкирами. Можно тоже задрать цену и поднять возмущение.

      • 18580 14112
        SergeevАндрей Попов два часа назад

          У нас не задерёшь, энергетическая комиссия не позволит.

          1 2
          -1
          • 2838 2382
            Андрей ПоповSergeev два часа назад

              Всё равно не доверяю я этим биржам.))

            • 18828 13710
              ВладимирSergeev час назад

                Как обычно несете полную херню ,цены на электроэнергию в РФии с 2002 по 2021 выросли почти в четыре раза с 1,2 р. до 4,04. Смотрите статистику и то ,что они выросли только в 4 раза это недоработки чубайсят в правительстве ,а не заслуги какой то комиссии.

                1
                1
                • 18580 14112
                  SergeevВладимир час назад

                    А ты посчитай во сколько раз выросла зарплата.Среднемесячная заработная плата в России в 2002 году составила 4 тыс. 426 рублей. Так во сколько раз выросла зарплата???? И в следующий раз потрудились хотя бы подумать прежде чем писать.

                    • 18828 13710
                      ВладимирSergeev час назад

                        Потрудись хотя бы подумать прежде чем писать?!Я например в 2002 году получал 70 тыс. деревянных , а кто то не получал и 1 тыс., а в среднем в 2002-м было около 12-15 тыс. сейчас в среднем 32-35 тыр. , т.е рост составил порядка 2,5 – 3 раза но и вечнозелёный вырос в 2.5 раза , т. ч. не хер тут тень на плетень наводить.

                        1 1
                        0
                      • 3283 2805
                        MazaiВладимир час назад

                          А я вот во времена МОГУЧЕГО когда электричество стоило 4 копейки А деньжат хватало Умудрялся счетчик в обратную пускать И как говорил Райкин Не ты государству должен,а государство должно тебе. А сейчас не интересно. Да и контролеров много

                        • 3198 2930
                          ВикторВладимир час назад

                            2002 год. 12-15тыщ?
                            Откуда такие цифры? У нас в крае приравненного к крайнему северу с соответствующими 40% накрутками, на железной дороге такие зарплаты не видели… Ну если только по сдельно-премиальной, да с подработкой в двойном размере.

                          • 18828 13710
                            ВладимирВиктор 58 мин. назад

                              И че? ЖД в 2002 з.п. были так себе,допустим в Воронеже машинист экскаватора получал 15 т. а рабочий на экскаваторном заводе 1.5 т. , на ЮВЖД машист тепловоза 10 т. Тот же машинист экскаватора в Новом Уренгое получал от 30 до 50 тыс.В Москве машинист экскаватора получал от 25 до 30 тыс. Капитализм однако.

                            • 3198 2930
                              ВикторВладимир 51 мин. назад

                                Ну, Москва она такая…! А в Уренгое и сейчас, наверное 100-150 не предел..)

                              • 18828 13710
                                ВладимирВиктор 46 мин. назад

                                  В Новом Уренгое и сейчас можно получать от 15- 150.

                                • 3198 2930
                                  ВикторВладимир 38 мин. назад

                                    Да вы шо! Таки и за пятнадцать можно в Уренгое нанять? Чудны дела твои господи
                                    Даже у нас сейчас минимальна 20 тыш.)

                                  • 18828 13710
                                    ВладимирВиктор 22 мин. назад

                                      Капитализм однако,как договоришься.

                                    • 3198 2930
                                      ВикторВладимир четыре минуты назад

                                        Ага, счас все брошу и в Уренгой рвану- с капитализмом договариваться…

                                      • 18580 14112
                                        SergeevВладимир 31 мин. назад

                                          Ну ты богатый пацан был, наверно рекетом подрабатывал за такую зарплату. Но дело не а тебе, ты все равно думать не хочешь, а в средней заработной плате по стране ведь цена электроэнергии была для всех одинакова. Мы здесь живём на рубли, а если тебе не нравится то можешь катиться к своим вечнозеленым.

                                        • 18828 13710
                                          ВладимирSergeev 16 мин. назад

                                            Совсем тупой? И в рекэте все имеют по разному.Для особо тупых могу повторить деревянный это производное от вечно зелёного и кто ты такой что бы мне указывать где мне жить. Впрочем все тупые почему то страдают манией величия.
                                            И цена электроэнергии не для всех одинакова уж это то хотя бы знать должен.?!

                                          • 26650 4240
                                            РусофилSergeev час назад

                                              Ага.
                                              Инфляция на марше.
                                              Страна ничего не производит и сидит на диване потому растут цены а следом и зарплата.
                                              Бег на месте.
                                              Зато интернет ломится от диванного негодования.

                                            • 18580 14112
                                              SergeevРусофил 29 мин. назад

                                                Так она во всем мире инфляция все хотят много получать, при этом мало отдавать.

                                          • 3283 2805
                                            MazaiSergeev час назад

                                              Самое главное что бы не энергетическая хартия Название чудное какое

                                        Оставить комментарий

                                        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                                        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                                        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                                        (Обязательно)

                                        Быстрый переход:

                                        Информация о сайте

                                        Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
                                        Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

                                        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                                        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru