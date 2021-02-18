„Генерал Мороз” и рыночные шакалы
Американский штат Техас считался родиной двух революций: сланцевой и так называемой зеленой. По состоянию на декабрь 2020 года там работало 150 ветряных электростанций общей установленной мощностью более 30 000 МВт. Институт альтернативной энергии (AEI) любил козырять, что как только доля ветряной генерации в Техасе в 2016 году превысила порог в 13%, оптовая цена на электричество там опустилась до исторического минимума в 25 долларов за мегаватт-час. Тем самым даже вызывав банкротство некоторых тепловых станций, что служило доказательством правильности «зеленого выбора».А потом случился февраль 2021 года, когда в Техас пришли морозы, навалило снега и задул сильный ветер, вынудивший остановить работу 41% всех установленных в штате ветряков. Да еще, чтобы они не обмерзали, лопасти приходится греть, что превратило ветряки из генераторов в потребителей энергии. Впрочем, как выяснилось, сланцевые скважины тоже нуждаются в подогреве. И тоже весьма существенном.В результате оптовая цена на электроэнергию в Техасе 15 февраля подскочила до 9 тыс. долларов за мегаватт-час, что на 3466% выше цен в минувшую...
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Так вот в чём смысл Чубайса! Слышал у нас тоже электричество торгуется на бирже, а биржа это очень сильный инструмент, один из рычагов управления миром банкирами. Можно тоже задрать цену и поднять возмущение.
У нас не задерёшь, энергетическая комиссия не позволит.
Всё равно не доверяю я этим биржам.))
Если поднять цену электроэнергию хотя бы на 50%, то вся промышленность встанет на колени, вот и поднимают по чуть чуть.
Если знать историю капитализма, то можно предположить что энергетическая комиссия и биржевые спекулянты когда-нибудь станут одним целым.))
Вряд ли, структуры разные.
Как обычно несете полную херню ,цены на электроэнергию в РФии с 2002 по 2021 выросли почти в четыре раза с 1,2 р. до 4,04. Смотрите статистику и то ,что они выросли только в 4 раза это недоработки чубайсят в правительстве ,а не заслуги какой то комиссии.
А ты посчитай во сколько раз выросла зарплата.Среднемесячная заработная плата в России в 2002 году составила 4 тыс. 426 рублей. Так во сколько раз выросла зарплата???? И в следующий раз потрудились хотя бы подумать прежде чем писать.
Потрудись хотя бы подумать прежде чем писать?!Я например в 2002 году получал 70 тыс. деревянных , а кто то не получал и 1 тыс., а в среднем в 2002-м было около 12-15 тыс. сейчас в среднем 32-35 тыр. , т.е рост составил порядка 2,5 – 3 раза но и вечнозелёный вырос в 2.5 раза , т. ч. не хер тут тень на плетень наводить.
А я вот во времена МОГУЧЕГО когда электричество стоило 4 копейки А деньжат хватало Умудрялся счетчик в обратную пускать И как говорил Райкин Не ты государству должен,а государство должно тебе. А сейчас не интересно. Да и контролеров много
2002 год. 12-15тыщ?
Откуда такие цифры? У нас в крае приравненного к крайнему северу с соответствующими 40% накрутками, на железной дороге такие зарплаты не видели… Ну если только по сдельно-премиальной, да с подработкой в двойном размере.
И че? ЖД в 2002 з.п. были так себе,допустим в Воронеже машинист экскаватора получал 15 т. а рабочий на экскаваторном заводе 1.5 т. , на ЮВЖД машист тепловоза 10 т. Тот же машинист экскаватора в Новом Уренгое получал от 30 до 50 тыс.В Москве машинист экскаватора получал от 25 до 30 тыс. Капитализм однако.
Ну, Москва она такая…! А в Уренгое и сейчас, наверное 100-150 не предел..)
В Новом Уренгое и сейчас можно получать от 15- 150.
Да вы шо! Таки и за пятнадцать можно в Уренгое нанять? Чудны дела твои господи
Даже у нас сейчас минимальна 20 тыш.)
Капитализм однако,как договоришься.
Ага, счас все брошу и в Уренгой рвану- с капитализмом договариваться…
Ну ты богатый пацан был, наверно рекетом подрабатывал за такую зарплату. Но дело не а тебе, ты все равно думать не хочешь, а в средней заработной плате по стране ведь цена электроэнергии была для всех одинакова. Мы здесь живём на рубли, а если тебе не нравится то можешь катиться к своим вечнозеленым.
Совсем тупой? И в рекэте все имеют по разному.Для особо тупых могу повторить деревянный это производное от вечно зелёного и кто ты такой что бы мне указывать где мне жить. Впрочем все тупые почему то страдают манией величия.
И цена электроэнергии не для всех одинакова уж это то хотя бы знать должен.?!
Ага.
Инфляция на марше.
Страна ничего не производит и сидит на диване потому растут цены а следом и зарплата.
Бег на месте.
Зато интернет ломится от диванного негодования.
Так она во всем мире инфляция все хотят много получать, при этом мало отдавать.
Самое главное что бы не энергетическая хартия Название чудное какое
А содержание ещё чуднее.