" По официальным данным в России около 20 миллионов человек просто голодает. И президент справедливо возмущается ."

Служба новостей 14.02.2021 г.: «Президент России Владимир Путин высказался об акциях протеста, которые 23 и 31 января провели сторонники оппозиционера Алексея Навального. На закрытой встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой опубликовало РИА «Новости», Путин заявил, что на акции выходят не только сторонники оппозиционера, но и люди, недовольные уровнем жизни.

«По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Этого фигуранта используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов», — сказал президент.

Президент уверен, что жить стало хуже не только в России, но и в других странах, и это связано с пандемией коронавируса. Он возмущен тем, что на акциях протеста этого не объясняют. «У нас у всех есть друзья, родственники, связи. Что они объясняют? Человеку стало хуже жить, значит, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. Конечно, этим пытаются пользоваться в других странах: в Европе, в самих Штатах. Этим пытаются воспользоваться всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются пользоваться», — заявил Путин».

Люди выходят на протесты потому, что беднеют. Но никто не объясняет людям, что начальство не виновато. То самое начальство, что просило отнестись к пенсионной реформе с пониманием, – совсем в этом не виновато. Воровство денег у беспомощных стариков – никак не могло сказаться на уровне жизни, и к проблеме бедности вообще никакого отношения не имеет. Но в самом деле – очень трудно объяснить. Еще 29 мая 2019 года «КП» писала: «Россияне беднеют шестой год подряд. С 2014-го по 2018-й годы реальные доходы россиян сократились в общей сложности на 8,3%. Причем они падали каждый год, кроме прошлого, когда Росстат зафиксировал нулевую динамику».

Это «КП» писала до того, как началась так называемая «пандемия». Так с какой «пандемией коронавируса» - это все связано? Кто бы это смог объяснить?

Есть еще другой абсолютно необъяснимый факт. Сайт «РБК» сообщил 26 мая 2020 года: «Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд». Как видим – беднеют не все. Оказывается, кто-то воспользовался этой непростой ситуацией.

Сообщение с сайта РБК от 31 августа 2020 года: «Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК на 3%». И это понятно – ведь это не российские старики. Государственные чиновники – самая незащищенная в материальном плане категория граждан. Она никак не может обойтись без поддержки Путина. Сайт VisaSam.ru пишет 12.02.2021 г.: «Размер заработных плат у российских чиновников заслуживает отдельного внимания. По сводным данным, предоставленным Росстатом в 2020 году, усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 000 рублей. Ее размер стал больше на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Прожиточный минимум, установленный официально на данный момент, составлял 12 130 рублей». Еще одно сообщение: «МОСКВА, 18 сентября 2020 г. /ТАСС/. Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 года на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Об этом сообщается в данных Росстата». Кто-нибудь объяснит мне – что такое существование ниже черты прожиточного минимума? Это ведь голод. То есть, по приукрашенным официальным данным в России около 20 миллионов человек просто голодает. И Путин справедливо возмущается: на акциях протеста могли бы доступно объяснять возмущенным людям, что нелегкая доля начальства заключается в том, чтобы… жиреть на чужой беде.

И да… немного о том, что беднеет не только Россия, но весь мир. Весь мир, может быть, и беднеет, но очень по-разному. В рейтинге стран по уровню жизни в 2020 г. (на сайте https://immi-i.com/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2020/) Россия занимает почетное 67-е место. Выше нас такие мощные страны, как Марокко (63 место), Колумбия (61 место), Ливан (60 место), Панама (59 место). О достижениях такой страны, как Уругвай мы можем только мечтать – он на 47 месте. Когда-то Путин, кажется, обещал догнать Португалию, так мы ее никогда не догоним – она занимает в рейтинге недоступное для нас 19 место. Пусть теперь Путин пообещает догнать Колумбию, вдохновит людей высокой целью…