Главная » Аналитика, Экономика

Доля начальства

201 20
s1200.jpg
" По  официальным данным в России около 20 миллионов человек просто голодает. И президент справедливо возмущается ."
Служба новостей  14.02.2021 г.: «Президент России Владимир Путин высказался об акциях протеста, которые 23 и 31 января провели сторонники оппозиционера Алексея Навального. На закрытой встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой опубликовало РИА «Новости», Путин заявил, что на акции выходят не только сторонники оппозиционера, но и люди, недовольные уровнем жизни.

«По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Этого фигуранта используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов», — сказал президент.
 Президент уверен, что жить стало хуже не только в России, но и в других странах, и это связано с пандемией коронавируса. Он возмущен тем, что на акциях протеста этого не объясняют. «У нас у всех есть друзья, родственники, связи. Что они объясняют? Человеку стало хуже жить, значит, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. Конечно, этим пытаются пользоваться в других странах: в Европе, в самих Штатах. Этим пытаются воспользоваться всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются пользоваться», — заявил Путин».
Люди выходят на протесты потому, что беднеют. Но никто не объясняет людям, что начальство не виновато. То самое начальство, что просило отнестись к пенсионной реформе с пониманием, – совсем в этом не виновато. Воровство денег у беспомощных стариков – никак не могло сказаться на уровне жизни, и к проблеме бедности вообще никакого отношения не имеет. Но в самом деле – очень трудно объяснить. Еще 29 мая 2019 года «КП» писала: «Россияне беднеют шестой год подряд. С 2014-го по 2018-й годы реальные доходы россиян сократились в общей сложности на 8,3%. Причем они падали каждый год, кроме прошлого, когда Росстат зафиксировал нулевую динамику».
Это «КП» писала до того, как началась так называемая «пандемия». Так с какой «пандемией коронавируса» - это все связано? Кто бы это смог объяснить?
Есть еще другой абсолютно необъяснимый факт. Сайт «РБК» сообщил 26 мая 2020 года: «Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд». Как видим – беднеют не все. Оказывается, кто-то воспользовался этой непростой ситуацией.
Сообщение с сайта РБК от 31 августа 2020 года: «Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК на 3%». И это понятно – ведь это не российские старики. Государственные чиновники – самая незащищенная в материальном плане категория граждан. Она никак не может обойтись без поддержки Путина. Сайт VisaSam.ru пишет 12.02.2021 г.: «Размер заработных плат у российских чиновников заслуживает отдельного внимания. По сводным данным, предоставленным Росстатом в 2020 году, усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 000 рублей. Ее размер стал больше на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Прожиточный минимум, установленный официально на данный момент, составлял 12 130 рублей». Еще одно сообщение: «МОСКВА, 18 сентября 2020 г. /ТАСС/. Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 года на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Об этом сообщается в данных Росстата». Кто-нибудь объяснит мне – что такое существование ниже черты прожиточного минимума? Это ведь голод. То есть, по приукрашенным официальным данным в России около 20 миллионов человек просто голодает. И Путин справедливо возмущается: на акциях протеста могли бы доступно объяснять возмущенным людям, что нелегкая доля начальства заключается в том, чтобы… жиреть на чужой беде.
И да… немного о том, что беднеет не только Россия, но весь мир. Весь мир, может быть, и беднеет, но очень по-разному. В рейтинге стран по уровню жизни в 2020 г. (на сайте https://immi-i.com/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2020/) Россия занимает почетное 67-е место. Выше нас такие мощные страны, как Марокко (63 место), Колумбия (61 место), Ливан (60 место), Панама (59 место). О достижениях такой страны, как Уругвай мы можем только мечтать – он на 47 месте. Когда-то Путин, кажется, обещал догнать Португалию, так мы ее никогда не догоним – она занимает в рейтинге недоступное для нас 19 место. Пусть теперь Путин пообещает догнать Колумбию, вдохновит людей высокой целью…

Источник: https://proza.ru/2021/02/17/1230
Метки: власть, общество
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как в России оправдали терроризм
А.Б. Мартиросян об очередных лживых мифах, направленных против СССР и Сталина
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Открытое письмо Президенту России В. В. Путину.
Политэкономия без ретуши
40 лет назад инженер-конструктор Харченко открыл волновой процесс, прежде не известный науке! А вы об этом знали?
Россия в ходе эпидемии сказочно разбогатела
Хроника 1905 года
20 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18857 13739
    Владимир час назад

      Как говориться ” пи***ть не мешки ворочать”, ага на галерах.

      1
      1
    • 5926 4762
      Sergey64 час назад

        «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

        А.С. Пушкин

        2
        2
      • 14371 12889
        Руса час назад

          Все правильно написал автор, поддерживаю.
          Власти не надо кивать на другие страны, думать только о своих доходах
          и защищать интересы олигархов. Власть прежде всего должна заботиться
          о благосостоянии и условиях жизни простого народа России.

          2
          2
          • 5926 4762
            Sergey64Руса час назад

              …если уж своя шкура не дорога!

              1
              1
              • 14371 12889
                РусаSergey64 час назад

                  Конечно. Протесты, которые прокатились по всей стране,
                  могут продолжиться. Классовая борьба чревата плохими последствиями для действующей власти, если она не повернется лицом к народу.

                  • 18857 13739
                    ВладимирРуса час назад

                      Пока не будет изменена социальная система, нынешняя власть всегда будет действующей.
                      Для действующей власти все эти выступления никакой опасности не представляют,опасны они лишь определённым персоналиям и их капиталам, так что тут личная заинтересованность имеет место быть ,но ни как ни власти как системы. Тем же чиновникам не относящимся к высшему звену власти не имеет смысла ,опасаться смены персон у корыта им в общем по барабану ,”что Путин,что непутин”. Да и рядовым военным с полицаями в общем то тоже.

                  • 18857 13739
                    ВладимирSergey64 час назад

                      Ещё как дорога, уж за свою шкуру то они постоят. Например в сентябре 2016 г. Коржаков рассказал ,что штат ФСО по сранению с временами Ельцына вырос с 13 тыс. до 50 тыс. чел.
                      Штат 9 управления КГБ всего СССР был 15 тыс. чел. Так что собственная шкура им ох как дорога.

                      • 10656 9920
                        KTВладимир час назад

                          Ну надо же родню куда-то пристроить,не настройках же им работать в конце концов!

                        • 10656 9920
                          KTВладимир час назад

                            Это во всех госструктурах так.Советское “кумовство” детская забава по сравнению с сегодняшним днём.

                            1
                            -1
                            • 18857 13739
                              ВладимирKT 55 мин. назад

                                Это говорит только об одном нынешние манагеры ушатали систему . Дедушка Ленин правду говорил,” чем хуже-тем лучше”. И никто кроме их собственной жадности и глупости в этом не виноват. Более дальновидные и умные хозяева уже меняют всю мировую систему ,но и в той системе они на хрен не нужны,вот и сучат они ножками на краю обрыва.

                                1
                                1
                              • 10656 9920
                                KTKT 51 мин. назад

                                  .

                                • 26652 4238
                                  РусофилKT 49 мин. назад

                                    Дочь Путина генерал-лейтенант авиации?
                                    Или похожа на Галю Брежневу?
                                    А то что все остальные стараются пристроить деток и знакомых так это НОРМАЛЬНО.

                                  • 10656 9920
                                    KTРусофил 46 мин. назад

                                      Откуда знаешь?Может она генерал-лейтинант СВР?))
                                      Нормально!?Гонишь или прикалываешься?

                                    • 26652 4238
                                      РусофилKT 27 мин. назад

                                        А ты своих на Колыму отправил?
                                        Ну чтоб никакой помощи.
                                        Правильно.

                                      • 10656 9920
                                        KTРусофил 23 мин. назад

                                          Ещё раз,это не относиться к госструктурам.
                                          А куда помог устроиться,то там сами должны доказать свою состоятельность.

                                        • 26652 4238
                                          РусофилKT 18 мин. назад

                                            Это ЖИЗНЬ….
                                            Такие ВСЕ и ты тоже…..
                                            Потому не притворяйся эльфом который какает цветами.

                                  • 3200 2932
                                    Виктор 27 мин. назад

                                      Доля начальства терпеть самодурство (мягко сказать) вышестоящего начальства и, хренозабивание работяги…)
                                      А что вы хотели за привилегированную зарплату!?

                                    Оставить комментарий

                                    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                                    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                                    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                                    (Обязательно)

                                    Быстрый переход:

                                    Информация о сайте

                                    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
                                    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

                                    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                                    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru