Доля начальства
«По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Этого фигуранта используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов», — сказал президент.
Президент уверен, что жить стало хуже не только в России, но и в других странах, и это связано с пандемией коронавируса. Он возмущен тем, что на акциях протеста этого не объясняют. «У нас у всех есть друзья, родственники, связи. Что они объясняют? Человеку стало хуже жить, значит, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. Конечно, этим пытаются пользоваться в других странах: в Европе, в самих Штатах. Этим пытаются воспользоваться всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются пользоваться», — заявил Путин».
Люди выходят на протесты потому, что беднеют. Но никто не объясняет людям, что начальство не виновато. То самое начальство, что просило отнестись к пенсионной реформе с пониманием, – совсем в этом не виновато. Воровство денег у беспомощных стариков – никак не могло сказаться на уровне жизни, и к проблеме бедности вообще никакого отношения не имеет. Но в самом деле – очень трудно объяснить. Еще 29 мая 2019 года «КП» писала: «Россияне беднеют шестой год подряд. С 2014-го по 2018-й годы реальные доходы россиян сократились в общей сложности на 8,3%. Причем они падали каждый год, кроме прошлого, когда Росстат зафиксировал нулевую динамику».
Это «КП» писала до того, как началась так называемая «пандемия». Так с какой «пандемией коронавируса» - это все связано? Кто бы это смог объяснить?
Есть еще другой абсолютно необъяснимый факт. Сайт «РБК» сообщил 26 мая 2020 года: «Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд». Как видим – беднеют не все. Оказывается, кто-то воспользовался этой непростой ситуацией.
Сообщение с сайта РБК от 31 августа 2020 года: «Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК на 3%». И это понятно – ведь это не российские старики. Государственные чиновники – самая незащищенная в материальном плане категория граждан. Она никак не может обойтись без поддержки Путина. Сайт VisaSam.ru пишет 12.02.2021 г.: «Размер заработных плат у российских чиновников заслуживает отдельного внимания. По сводным данным, предоставленным Росстатом в 2020 году, усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 000 рублей. Ее размер стал больше на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Прожиточный минимум, установленный официально на данный момент, составлял 12 130 рублей». Еще одно сообщение: «МОСКВА, 18 сентября 2020 г. /ТАСС/. Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 года на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Об этом сообщается в данных Росстата». Кто-нибудь объяснит мне – что такое существование ниже черты прожиточного минимума? Это ведь голод. То есть, по приукрашенным официальным данным в России около 20 миллионов человек просто голодает. И Путин справедливо возмущается: на акциях протеста могли бы доступно объяснять возмущенным людям, что нелегкая доля начальства заключается в том, чтобы… жиреть на чужой беде.
И да… немного о том, что беднеет не только Россия, но весь мир. Весь мир, может быть, и беднеет, но очень по-разному. В рейтинге стран по уровню жизни в 2020 г. (на сайте https://immi-i.com/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2020/) Россия занимает почетное 67-е место. Выше нас такие мощные страны, как Марокко (63 место), Колумбия (61 место), Ливан (60 место), Панама (59 место). О достижениях такой страны, как Уругвай мы можем только мечтать – он на 47 месте. Когда-то Путин, кажется, обещал догнать Португалию, так мы ее никогда не догоним – она занимает в рейтинге недоступное для нас 19 место. Пусть теперь Путин пообещает догнать Колумбию, вдохновит людей высокой целью…
Как говориться ” пи***ть не мешки ворочать”, ага на галерах.
«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
А.С. Пушкин
Все правильно написал автор, поддерживаю.
Власти не надо кивать на другие страны, думать только о своих доходах
и защищать интересы олигархов. Власть прежде всего должна заботиться
о благосостоянии и условиях жизни простого народа России.
…если уж своя шкура не дорога!
Конечно. Протесты, которые прокатились по всей стране,
могут продолжиться. Классовая борьба чревата плохими последствиями для действующей власти, если она не повернется лицом к народу.
Пока не будет изменена социальная система, нынешняя власть всегда будет действующей.
Для действующей власти все эти выступления никакой опасности не представляют,опасны они лишь определённым персоналиям и их капиталам, так что тут личная заинтересованность имеет место быть ,но ни как ни власти как системы. Тем же чиновникам не относящимся к высшему звену власти не имеет смысла ,опасаться смены персон у корыта им в общем по барабану ,”что Путин,что непутин”. Да и рядовым военным с полицаями в общем то тоже.
Ещё как дорога, уж за свою шкуру то они постоят. Например в сентябре 2016 г. Коржаков рассказал ,что штат ФСО по сранению с временами Ельцына вырос с 13 тыс. до 50 тыс. чел.
Штат 9 управления КГБ всего СССР был 15 тыс. чел. Так что собственная шкура им ох как дорога.
Ну надо же родню куда-то пристроить,не настройках же им работать в конце концов!
Есть давишнее правило которое нарушать ни в коем случае нельзя, друзья и родственники не могут отвечать за твою безопасность.
Почему,напротив родственники лучший вариант.
Это ошибка ,это наихудший вариант. Есть много других синекур ,безопасность к ним не относиться.
Это во всех госструктурах так.Советское “кумовство” детская забава по сравнению с сегодняшним днём.
Это говорит только об одном нынешние манагеры ушатали систему . Дедушка Ленин правду говорил,” чем хуже-тем лучше”. И никто кроме их собственной жадности и глупости в этом не виноват. Более дальновидные и умные хозяева уже меняют всю мировую систему ,но и в той системе они на хрен не нужны,вот и сучат они ножками на краю обрыва.
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Дочь Путина генерал-лейтенант авиации?
Или похожа на Галю Брежневу?
А то что все остальные стараются пристроить деток и знакомых так это НОРМАЛЬНО.
Откуда знаешь?Может она генерал-лейтинант СВР?))
Нормально!?Гонишь или прикалываешься?
А ты своих на Колыму отправил?
Ну чтоб никакой помощи.
Правильно.
Ещё раз,это не относиться к госструктурам.
А куда помог устроиться,то там сами должны доказать свою состоятельность.
Это ЖИЗНЬ….
Такие ВСЕ и ты тоже…..
Потому не притворяйся эльфом который какает цветами.
Доля начальства терпеть самодурство (мягко сказать) вышестоящего начальства и, хренозабивание работяги…)
А что вы хотели за привилегированную зарплату!?