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Смотреть однозначно, я могу и на ютубе. А Мухин всегда под мухой.
Обезьянка рассуждает о высшей математике.
Даёшь ДУХОВНУЮ цифру и 2 духовнее чем 1
С чем не согласен?Поясни.
(Это по поводу кумовства)
В данном ролике я посмеялся с бабушки в деменции которая рассуждает о том в чём не понимает нихрена.
И смотреть конечно не стал.
А кумовство это ХО-РО-ШО.
Вот у тебя кумовья хорошие?
Помогут если чё?
Помогут.
Кумовство хорошо когда это реальное кумовство.
Однако подобного не должно быть нигде и тем более на госслужбе.
Ты вроде(или не ты,не помню)рассказывал о генеральских отпрысках служащих в Армии,как было нормально,пошел бы с ними в бой?
Кумовство ХОРОШО потому быть его не должно ))
Молодец.
А в бой пойдёшь с тем с кем прикажут.
Выбирать не придётся.
ага