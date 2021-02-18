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Цифровизация и её последствия

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jiYEA5tNNTk
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2175 1279
    Моль час назад

      Смотреть однозначно, я могу и на ютубе. А Мухин всегда под мухой.

    • 26652 4238
      Русофил час назад

        Обезьянка рассуждает о высшей математике.
        Даёшь ДУХОВНУЮ цифру и 2 духовнее чем 1

        • 10656 9920
          KTРусофил 50 мин. назад

            С чем не согласен?Поясни.
            (Это по поводу кумовства)

            • 26652 4238
              РусофилKT 47 мин. назад

                В данном ролике я посмеялся с бабушки в деменции которая рассуждает о том в чём не понимает нихрена.
                И смотреть конечно не стал.
                А кумовство это ХО-РО-ШО.
                Вот у тебя кумовья хорошие?
                Помогут если чё?

                • 10656 9920
                  KTРусофил 39 мин. назад

                    Помогут.
                    Кумовство хорошо когда это реальное кумовство.
                    Однако подобного не должно быть нигде и тем более на госслужбе.
                    Ты вроде(или не ты,не помню)рассказывал о генеральских отпрысках служащих в Армии,как было нормально,пошел бы с ними в бой?

            • 26652 4238
              Русофил 29 мин. назад

                Кумовство ХОРОШО потому быть его не должно ))
                Молодец.
                А в бой пойдёшь с тем с кем прикажут.
                Выбирать не придётся.
                ага

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