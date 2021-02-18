Ещё не успела забыться резолюция Европарламента с требованиями (!) немедленно отменить поправки в Конституцию РФ, принятые на референдуме 1 июля 2020 года. С точки зрения этого органа глобалистов, поправки были приняты «незаконно» (ну, что глобалисты считают законным, а что нет, зависит от того, согласны лично они с этим, или не согласны). То есть референдум – это незаконно, да. Опрашивали какой-​то там народ, видите ли. Надо было опрашивать депутатов Европарламента, вот тогда было бы наверняка законно .

Визит, проходивший на фоне взаимных обвинений в связи с ситуацией, сложившейся вокруг господина Навального, в европейских СМИ назвали неудачным, а то и настоящим фиаско. В понедельник в Еврокомиссии даже пришлось оправдываться: визит нельзя назвать провальным, но «то, как он был организован, то, как проходила пресс-​конференция, то, что говорил господин Лавров, то, что российские власти сделали в отношении европейских дипломатов в тот же день, очень четко указало на то, куда Россия хочет идти». «Президент Владимир Путин по-​прежнему ни на миллиметр не готов пойти навстречу ЕС»,— отмечает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Объявление о высылке дипломатов, в то время как Жозеп Боррель находился в Доме приемов МИД РФ, было, по мнению издания, «обескураживающим и настоящей катастрофой».

«Россия сосредотачивается» — фраза, известная в дипломатических кругах с середины 19 века . Она была применима и к периоду с 2000 по 2018 год, а для некоторых сосредоточение России вообще сюрприз-​сюрприз и по сей день. Тем не менее, сосредоточение не может длиться бесконечно. И то, что мы сейчас наблюдаем буквально в прямом эфире, произвело эффект тектонического сдвига. Напряжение, копившееся годами, выплёскивается в череду знаковых событий, реакцию большинства народа на которые можно описать лишь словами «Давно пора!» Так что Большой разворот спиной к западу был ожидаем, и ожидаем давно. И вот пришло его время .



Ну, да ладно, Ктулху с ними, с европарламентариями. Важен тот момент, что они тогда наглядно показали, каких именно «шагов навстречу» ждут в Европе. Так что реакцию на провальный визит Борреля в Москву следует рассматривать именно под таким углом.

То, что в блогера Лёшу были вложены большие деньги, говорит о многом. Во-​первых, Лёшу с его антирейтингом внутри России (даже по подсчётам рукопожатной «Левады») слишком серьёзно восприняли на Западе.

Это в «нормальных-​то странах» (с) одного информационного вброса, причём неважно, правдивого или нет, достаточно, чтобы рейтинг раскручиваемой персоны взлетел до небес.



В России это не работает. Слишком много людей с критическим мышлением (по версии наших либеральных сограждан со светлыми лицами – «подверженных государственной пропаганде»).



Этот факт подчёркивает относительно высокая поддержка Лёши среди молодёжи, то есть в той возрастной категории, у которой критическое мышление ещё не сформировано или вообще не работает.



Да, да, те самые, которые «самостоятельно мыслящие и креативные», которые верят в красиво нарисованную картинку, не заморачиваясь даже элементарной проверкой фактов.



Но экзальтированная молодёжь, «не такие, как все» в одинаковых прикидах и с одинаковыми айфонами, может создать разве что медийную картинку для западного обывателя. Правда, возникает вопрос, насколько эффективны в этом случае вложения в раскрутку информационного вброса.

Показательно в этом смысле интервью с Натальей Касперской. Здесь приведу небольшую цитату:

— Я бы не назвала это числом просмотров. Я бы назвала это цифрой, которую показывает YouTube. Что эта цифра означает, мы ровным счётом не знаем.



Потому что нет инструментов, которые позволили бы проанализировать количество просмотров данного видео на данной платформе. Таких инструментов нет.



Поэтому платформа может делать всё что угодно. Она может показать 110 млн, она может показать пять просмотров. Потом был ролик Mash, и там, наоборот, занижали количество просмотров.

То есть накрутки имели место, равно как и скручивание просмотров неугодного ролика. И, если видеть кругом «интриги внутри Кремля», а, главное, забыть, кому принадлежит Youtube, то можно в любой непонятной ситуации рассказывать про «козни власти».



Но это уже вопрос не наличия или отсутствия критического мышления, а элементарной логики. И если у кого-​то с ней проблемы, то тут я ничем помочь не могу.



А вот то, что Гугл – владельцы Ютуба – выполняли указания своих, скажем так, акционеров, можно считать практически доказанным.

Медийная раскрутка Лёши не имела прецедентов, кроме одного – медийной раскрутки одного, гм, «коммуниста» на выборах 2018 года, с поправкой на возрастную категорию.



Его ролик с 3D-​графикой, не совпадающей даже с приведенным там же планом, совали во все рекомендации, рекламировали чуть ли не из кошачьих кормушек. Про бешеную активность в телеграме и тиктоке и говорить нечего.



Проплаты только за конец января на биткойн-​кошелёк тоже поражали воображение. О них уже много говорили, не стану повторять. А результат?.. Ну, вы видели. Сто миллионов просмотров, да…

Во-​вторых, визит Борреля в Москву был непосредственно связан с Лёшей и поскакушками его паствы. Навальный – это тот самый «карманный президент», которого готовили глобалисты на замену Путину.



Сам Лёша никто, такой же ноль, как и президент одной очень незалежной державы, да и от него не требуется никаких особых качеств. Он должен был стать ширмой для внешнего управления, и его посадка в тюрьму на данный момент поломала все планы. Отсюда и столь поспешный визит, завершившийся эпичным дипломатическим фиаско.



Мало того, что именно во время этого визита выслали скакавших на улице дипломатов, так ещё и отвесили дипломатическую оплеуху вдогонку.

В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-​конференции в Москве», — приводит ТАСС сообщение дипведомства.

Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-​конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

Если переводить с дипломатического на русский, Борреля назвали мальчиком на посылках.

В данном случае я понимаю Борреля, тут и обидеться недолго. Отсюда и нервная реакция Европарламента, и разговоры об унижении. Евродепутаты в недоумении: что происходит?



Но действия России за последний год можно объяснить, если предположить, что произошёл коренной перелом в отношениях с коллективным западом. Да, тот самый Большой разворот в политике. И если для кого-​то он стал неожиданностью, то мои ему сочувствия.

«Россия сосредотачивается» — фраза, известная в дипломатических кругах с середины 19 века. Она была применима и к периоду с 2000 по 2018 год, а для некоторых сосредоточение России вообще сюрприз-​сюрприз и по сей день. Тем не менее, сосредоточение не может длиться бесконечно.



И то, что мы сейчас наблюдаем буквально в прямом эфире, произвело эффект тектонического сдвига. Напряжение, копившееся годами, выплёскивается в череду знаковых событий, реакцию большинства народа на которые можно описать лишь словами «Давно пора!»



Так что Большой разворот спиной к западу был ожидаем, и ожидаем давно. И вот пришло его время.

От журналистов не ускользнула тональность итоговой пресс-​конференции. Она дала основания говорить, что в Москве Жозепа Борреля приняли не очень-​то радушно. Сначала Сергей Лавров назвал Евросоюз «ненадежным партнером», а потом и вовсе стало известно, что Россия высылает трех европейских дипломатов.

Во-​первых, пресс-​конференцию вряд ли можно назвать итоговой: она состоялась после первого переговорного раунда, до дискуссии на рабочем ланче. Сюжет с выдворением трех дипломатов возник позже.

Во-​вторых, фраза нашего министра о ненадежности ЕС как партнера была обращена не в адрес Борреля. Полагаю, это было подведение итогов предыдущего развития двусторонних отношений.



Ведь именно Евросоюз под предлогом кризиса на Украине — а по ряду моментов даже раньше — фактически затормозил конкретные проекты, которые у нас были. По сути, была заморожена наработанная годами совместных усилий архитектура нашего взаимодействия: и проведение саммитов два раза в год, и работа постоянного совета партнерства на министерском уровне, и секторальные диалоги.



Кому от этого стало лучше? Никому. Но Россия перед Евросоюзом не захлопнула ни одну дверь, не застопорила ни один переговорный трек. Мы были и остаемся открытыми к продолжению взаимодействия с ЕС — даже с таким ненадежным партнером, каковым он сегодня является.

— Высылка трех европейских дипломатов получила множество интерпретаций: например, российские эксперты считали ее как сигнал того, что менторства ЕС Москва больше не потерпит.



В Евросоюзе, как вы уже сказали, это расценили как унижение, и сам Жозеп Боррель заявил, что «Россия всё больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию».



Какой сигнал хотела послать Москва фактом и временем этой высылки?

Лавров в этот раз был более откровенен, чем всегда, и послал даже не сигнал, а открытым текстом заявил, что ЕС – ненадёжый партнёр. Что тут может быть непонятного, требующего отдельной расшифровки?



Работать с ненадёжным партнёром неприятно и накладно, хоть в бизнесе, хоть в политике. И лучшая стратегия при этом – не работать с таким партнёром вообще.

Правда, поворачиваться к такому партнёру спиной тоже чревато. Вот для того, чтобы у вышеупомянутого не возникло искушения снова порешать свои проблемы за чужой счёт, у России есть армия, флот, РВСН и ВКС.

Ах, да, это же просто мультики. Бояться нечего. Ведь так?

Елена Харьковская

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