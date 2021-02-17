Американские военные намерены осуществить размещение на околоземной орбите спутников, несущих на себе полезную нагрузку в виде аппаратуры высокоточной визуализации, что будет представлять угрозу стратегическим силам ядерного сдерживания России.

Ракетоноситель «Electron», производства американской компании «Rocket Lab», запуск которого запланирован на март, будет нести спутник «Cubesat». Он будет использоваться Пентагоном, для оценки перспектив применения специальных разведывательных спутников, способных в короткий промежуток времени предоставить снимок происходящих перемещений вооружения и военной техники на большой глубине от линии соприкосновения с противником.

«Gunsmoke-J» – один из семи экспериментальных спутников, которые будут запущены из Новой Зеландии в ходе 19-го запуска ракетоносителя «Electron». Полезные нагрузки будут выведены на орбиты от 450 до 550 километров над Землей. Лира Фрай, пресс-секретарь Командования космической и противоракетной обороны армии, заявила, что «Gunsmoke-J» представляет собой демонстрацию технологий, «которые могут помочь командующему сухопутными войсками вести поражение противника на дальние дистанции и выполнять другие действия».

Развитие группировки малых спутников, обладающих эффективными технологиями по созданию и передачи разведывательных снимков, ведет к ряду сложностей в рамках политики ядерного сдерживания.

Основной из них является то, что ведение разведки, с режимом работы близким к понятию «в реальном времени», не позволит незаметно проводить передислокацию ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь-М» и «Ярс». Это в свою очередь позволит США прогнозировать их перемещение и планировать поражение еще до того, как они займут районы боевого применения, то есть будут способны наносить превентивный удар.

Так же немаловажным будет то, что вариативность использования весьма велика. Такие спутники можно использовать и для отслеживания оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые также обладают специальными боевыми частями, и наблюдения за береговыми ракетными комплексами «Бастион», что понизит эффективность их использования против военно-морских сил США, а последним напротив, позволит поражать их с большей вероятностью и проводить маневры, не опасаясь попадания в зону поражения.

Реализация программы развития военной спутниковой группировки США, будет расцениваться Россией как прямая угроза ее безопасности, и потребует введения ответных мер. Пункт, о том, что размещение на околоземной орбите средств противоракетной обороны, является опасностью для страны, указано в новой ядерной доктрине России, утвержденной 2 июня 2020 года. Положения данного документа имеются в открытом доступе и маловероятно, что американские военные политики не ознакомились с ними. Есть вероятность, что это очередная игра по ввязыванию в гонку вооружений, с целью дальнейшего выставления России как агрессивной страны.