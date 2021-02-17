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По результатам референдума Россия является правопреемницей СССР. То есть, Россия и есть СССР. А СССР – Россия. И на территории СССР находятся войска США и НАТО. И Донбасс тоже территория СССР (России) Естественно, Путин эти территории не отдаст. И остальные вернёт. Процесс уже идёт.
А Прибалтика тоже СССР и часть НАТО.
Все давно ОТДАНО.Внешним.Пришельцам.Все из России вывозится, и Ничего в ней не производится.Сплошь иностранные компании в стране, владеют добывающей прмышленностью, разворовывают окончательно Остатки Советского наследства.Знаю компании ЛИЧНО.Не со слов Кота-баюна. Все слишком печально.Но это к лучшему.Народ уже понимает, что он поставлен к стенке.Или тебя расстреляют или ты вырвешь оружие у палача и Сам воспользуешься этим оружием против своих Убийц.