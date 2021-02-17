Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

Самый вежливый из людей

327 3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ufVU8y-L7LI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
День вежливых людей (фото, видео)
О „вежливых людях” XV века
Полководец «вежливых людей»
Литва смело дала отпор «вежливым людям».
А, может спасибо Сердюкову и Васильевой за «вежливых людей»!
Вежливый Крым
Вежливо и тихо
Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2018
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16735 10057
    Maleos три часа назад

      По результатам референдума Россия является правопреемницей СССР. То есть, Россия и есть СССР. А СССР – Россия. И на территории СССР находятся войска США и НАТО. И Донбасс тоже территория СССР (России) Естественно, Путин эти территории не отдаст. И остальные вернёт. Процесс уже идёт.

      2 2
      0
    • 10899 8589
      Мирослава два часа назад

        Все давно ОТДАНО.Внешним.Пришельцам.Все из России вывозится, и Ничего в ней не производится.Сплошь иностранные компании в стране, владеют добывающей прмышленностью, разворовывают окончательно Остатки Советского наследства.Знаю компании ЛИЧНО.Не со слов Кота-баюна. Все слишком печально.Но это к лучшему.Народ уже понимает, что он поставлен к стенке.Или тебя расстреляют или ты вырвешь оружие у палача и Сам воспользуешься этим оружием против своих Убийц.

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru