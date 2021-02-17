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Мы находимся на уровне воюющей Сирией

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста, сообщил во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

"24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять", - сказал он на онлайн-семинаре "Навигатор общественного здоровья: общественные проекты по снижению преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте".

Рыбальченко отметил, что в случае, если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль - разность между рождаемостью и смертностью - составит более 5,5 млн человек. "Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье", - добавил Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что при этом только с помощью медицины переломить ситуацию со смертностью невозможно. "Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти", - отметил он.

 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на 0,5 млн человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности растения фиксировали 15 лет назад.

Рыбальченко зафиксировал вполне очевидный факт. Режим  ведет с народом страны абсолютно беспощадную войну на истребление. Уничтожение людей в буквальном, физическом смысле уже просто невозможно скрывать. Даже статистика, которая при необходимости может правиться в нужную сторону либо засоряться второстепенными данными, скрывающими реальное положение вещей, демонстрирует результаты этой войны. Опубликованные ранее данные по сверхсмертности никак не комментируются официальными лицами. Объявить причиной 300-тысячной сверхсмертности коронавирус означает признать фальсификации итогов идущего заболевания. Признать ответственным за гибель дополнительной трети миллиона человек развал здравоохранения - поставить вопрос о тех, кто его проектировал своими майскими указами.

Точно также с данными Рыбальченко. Объяснить, почему в формально невоюющей России структура потерь аналогична воюющей уже почти десять лет Сирии иначе, чем войной режима  с народом, невозможно. Поэтому, скорее всего, и эту информацию просто проигнорируют и постараются забить тескучими фразами про врагов, которые нам мешают жить.

Источник: https://www.rosbalt.ru/russia/2021/02/16/1887807.html
Метки: общество
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 14307 12825
    Руса два часа назад

      “… Поэтому, скорее всего, и эту информацию просто проигнорируют
      и постараются забить трескучими фразами про врагов, которые нам
      мешают жить.” ( автор )

      Буржуазии и олигархам демография РФ неинтересна, они больше думают
      о своих прибылях и мигрантах, а не о сохранении народа российского.
      Власть же в оправдание сказать ничего не может, на коронавирус же не спишешь, а либеральные реформы и “оптимизация” проводились под ее руководством.

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      5
      • 501 424
        CтарообрядецРуса 36 мин. назад

          При захвате любой територий истребляется прежде всего мужское население, женщин в наложницы ииии они народят уже совсем другой народ…. “Родства НЕ ПОМНЯЩИЙ” Не даром же в 90-е прежде всего шельмоваласьи армия и милиция… Да и в Германию, где после войны, был дефицицит мужчин – завезли турок… Хотя по свидетельству професора Чудинова лингвистически турки домцамвольно близкородственный народ немцам….

          2
          2
          • 14307 12825
            РусаCтарообрядец 22 мин. назад

              Не возражаю. Но на территории России в настоящее время
              боевые действия как во время ВОВ не ведутся.
              Население страны вымирает в мирное время, вот в чем вопрос.

              • 501 424
                CтарообрядецРуса четыре минуты назад

                  В Сирий проще – там враг на другой стороне. В Россий страшней – там идёт необъявленная война с народом, и на другой стороне власть, 5-я колона, да и заграница со всеми их партнёрами, и все они каждый играет свою роль… Народ просто в окружений “доброжелателей”..

            • 1549 1044
              Облико МоралеРуса 30 мин. назад

                Алкоголь влияет на потенцию, разрушает генетику,сигареты сужают сосуды- тож стоять плохо будет. От картошки человек становится ленивым и нихрена ему не хочется, ни на бабу залезть ни в телегу запряжённую конём. А так уж принято там, что надо надеятся на лучщее всегда, и пойти в церковь помолится еврейскому госаподу.А там ещё на тебя используют НЛП-программирование чтоб был послушным рабом божьим! Вот так скрытый геноцид и получается! Господу помолимся!allElohJah’ve

                2
                2
              • 10617 9885
                KTРуса 12 мин. назад

                  А зачем ей оправдываться?
                  Кто девушку ужинает, тот её и танцует.))
                  Власть существует не для оправданий,а для защиты интересов.В приоритете буржуазия и сама власть.
                  Буржуазии и олигархам и власти,народ нужен не столько для работы сколько для защиты.В мире хватает таких кто хочет отобрать кусок у соседа,потому из каждого утюга звучат речи о патриотизме,какие все плохие и какие мы хорошие.И это во всех странах без исключения.

                  1
                  1
              • 105 41
                григор час назад

                  а бухать и курить не пробовали бросить и вести здоровый образ

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                  3
                  • 501 424
                    Cтарообрядецгригор 26 мин. назад

                      Не даром же алкоголь и сигареты подконтрольны власти…. Да и кабаки на Руси содержала прежде всего одна маленькая народность… А когда народ поднялся на “водочный бунт” – власть на усмирение послала войка… А в 90-е дружки Путина братья Ротенберги приобрели прежде всего спиртовые заводы…

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                  • 2828 2376
                    Андрей Попов час назад

                      Источник информации интересный: «Но по данным rusprofile.ru и посмотреть на актуальную информацию из ЕГРЮЛ, то можно обнаружить лишь одного владельца ИА «Росбалта» – АФК «Система» (через ОАО «Концерн средств массовой информации и рекламы «Медиа-центр» системы масс-медиа»). Занятно другое: похоже, что через АФК «Система» в учредителях «Росбалта» фактически числится западная компания – РЭЙСОН ИНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЭЙШН, зарегистрированная на Виргинских островах (Великобритания) и не афиширующая своих владельцев.

                      На первый взгляд зарубежная оффшорная компания судя по всему имеет небольшой процент акций в АФК «Система». Но если внимательно присмотреться, то стоимости этих акций более чем достаточно для полного контроля ИА «Росбалт». Нетрудно предположить, что именно таким способом истинные владельцы «Росбалта» могли спрятаться от надзорных органов (напомним, что иностранцы не могут владеть российскими СМИ).

                      Кто же в реальности контролирует ИА «Росбалт» и чьи задачи выполняет авторский коллектив?

                      Проанализировав публичный контент, который выдает электронное издание, несложно понять его основную задачу. Как нам кажется ИА «Росбалт» – это та мягкая сила, которая чуть ли не каждый день формирует негативное отношение к России у самих россиян.
                      Издание неоднократно подлавливали на лукавстве и манипулировании фактами. Судебные процессы по защите чести и достоинства «Росбалт» частенько проигрывает, но это не мешает «информационному агентству» работать и дальше в таком же ключе. Это может значить лишь одно – потеря денег от судебных издержек нивелируется извне.»
                      Источник: https://versia.ru/kto-yavlyaetsya-istinnym-vladelcem-ia-rosbalt-i-otkuda-v-biografii-rosbalta-poyavlyayutsya-temnye-pyatna

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                      5
                    • 26629 4223
                      Русофил час назад

                        Серый ты гораздо НИЖЕ уровня даже Сирии.
                        Ты просто на уровне бомжика-алкоголика.
                        И это твой ЗАСЛУЖЕННЫЙ твоей жизнью уровень

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                      • 10834 8502
                        Павел пять минут назад

                          Если знаете английский или пользуютесь автопереводчиком, то можете побаловаться, здесь (https://data.worldbank.org/), сравнивая статистику по разным странам: вот, например, сравнение % дожития до 65 лет для мужчин в США и РФ
                          https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TO65.FE.ZS?locations=US-RU
                          Видно, что у нас и США он был одинаковым в 70-х (79.5%), а затем ближе к застою и особенно в перестройку % дожития в РФ падал аж до 75.0%.
                          Но вот беда для общечеловеков, клеймящих деспотию Путина: при “проклятом Путине” этот показатель (83.9% на 2015 г) стал уверенно догонять Америку (87.5%).

                          Где тут страшная смертность трудоспособных мужчин? А она как у всех :)

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