МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста, сообщил во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

"24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять", - сказал он на онлайн-семинаре "Навигатор общественного здоровья: общественные проекты по снижению преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте".

Рыбальченко отметил, что в случае, если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль - разность между рождаемостью и смертностью - составит более 5,5 млн человек. "Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье", - добавил Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что при этом только с помощью медицины переломить ситуацию со смертностью невозможно. "Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти", - отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на 0,5 млн человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности растения фиксировали 15 лет назад.

Рыбальченко зафиксировал вполне очевидный факт. Режим ведет с народом страны абсолютно беспощадную войну на истребление. Уничтожение людей в буквальном, физическом смысле уже просто невозможно скрывать. Даже статистика, которая при необходимости может правиться в нужную сторону либо засоряться второстепенными данными, скрывающими реальное положение вещей, демонстрирует результаты этой войны. Опубликованные ранее данные по сверхсмертности никак не комментируются официальными лицами. Объявить причиной 300-тысячной сверхсмертности коронавирус означает признать фальсификации итогов идущего заболевания. Признать ответственным за гибель дополнительной трети миллиона человек развал здравоохранения - поставить вопрос о тех, кто его проектировал своими майскими указами.

Точно также с данными Рыбальченко. Объяснить, почему в формально невоюющей России структура потерь аналогична воюющей уже почти десять лет Сирии иначе, чем войной режима с народом, невозможно. Поэтому, скорее всего, и эту информацию просто проигнорируют и постараются забить тескучими фразами про врагов, которые нам мешают жить.