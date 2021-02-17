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Миф о численном превосходстве русских.Часть 1

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Замечательный, чётко логически сформулированный и фактологически подтверждённый отлуп тем русофобским русскоязычным историкам и публицистам, которые всячески принижают значение подвига советского народа путём распространения откровенно сфальсифицированной статистики вкупе со лживыми тезисами, не имеющими отношения к реальности.

В ролике использованы материалы из книги Ю.И. Мухина „Асы и пропаганда”.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5442897.html
Метки: война, войска, Европа, история, ложь, миф, мухин, народ, подвиг, пропаганда, русофобия, русский, советский, ссср, статистика, фашизм
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