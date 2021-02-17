Миф о численном превосходстве русских.Часть 1
Замечательный, чётко логически сформулированный и фактологически подтверждённый отлуп тем русофобским русскоязычным историкам и публицистам, которые всячески принижают значение подвига советского народа путём распространения откровенно сфальсифицированной статистики вкупе со лживыми тезисами, не имеющими отношения к реальности.
В ролике использованы материалы из книги Ю.И. Мухина „Асы и пропаганда”.
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В ролике использованы материалы из книги Ю.И. Мухина „Асы и пропаганда”.
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