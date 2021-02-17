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Госдума запретит демонстрировать нацистов

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Госдума принимает поправки к законоам, которые запрещают публично демонстрировать изображения осужденных нацистских преступников. Исключения будет сделано лишь для случаев, когда такие изображения публикуются для формирования негативного образа нацистов и нацизма, а также не содержать элементов пропаганды нацизма.

Госдума запретит демонстрировать нацистов

Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. Кроме того, в магазинах и на сайтах реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.

«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — отмечают авторы инициативы.

Поправки предполагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

http://duma.gov.ru/news/50776/ – цинк

Дегенераты постившие фотки Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" добились своего. В конечном итоге, именно прошлогодние высеры на 9 мая более прочего продвинули подобные поправки. Текущая же ситуация с Навальным и ветераном, лишь облегчает их принятие.  Уверен, что это не последние законодательные инициативы в этом направлении.

Комментаторов заранее предупреждаю, в пунктах правил блога уже есть указание на запрет рекламы нацизма и фашизма. Так что постарайтесь проявлять разумный подход при постинге картинок с нацистами в надлежащем контексте, чтобы модератору потом не приходилось самому все это разбирать и чистить то, что может вызвать вопросы у закона.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6560826.html
Метки: государственная дума, законы, Нацизм, право, фашизм
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2833 2377
    Андрей Попов 17 февраля 19:04

      Учебники истории и научные работы рассказывающие о второй мировой полносью подпадают под этот закон. Они не создают негативный образ, а изучают историю.

    • 10635 9903
      KT 17 февраля 19:21

        Вот сейчас запретим публично демонстрировать изображения осужденных нацистских преступников и сразу жизнь наладится!
        Эх!Заживём!

      • 6848 5592
        Женечка 17 февраля 19:25

          Вот пришли 420 человек на работу. Ой, простите… Привезли. Каждый в день получает 20 тыр. Посидели, проголосовали за сей чудо-закон, который обошёлся в 8,5 млн. руб (420*20) и разошлись. Все! Поработали.

          • 26630 4224
            РусофилЖенечка 17 февраля 19:52

              Не завидуй.
              Изберись в Думу.
              Не запрещено.
              Одинадцать мудаков пинающих мячик в день бОльше зарабатывают.
              Тоже не запрещено

              • 6848 5592
                ЖенечкаРусофил 17 февраля 20:26

                  Да я вроде бы не из зависти. Не равняйте по себе. У меня – это осуждение за бессмысленность расходования народных денюжек. Ведь есть УК статья за оправдание нацизма, зачем городить огород?

                  • 5465 4680
                    Алекс СневарЖенечка четыре часа назад

                      Вот и славно, трам-пам-пам.
                      А четыреста относительно честных способов? Получается, “творческой” можно, а депутаты , что рыжие.
                      Если присмотреться, то и те и другие есть одна и та же субстанция и это отнюдь не крем на праздничном торте.

                      1
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                    • 10635 9903
                      KTЖенечка четыре часа назад

                        Как зачем?!
                        1.Можно заработать(штрафы+бюджет).
                        2.Создаётся видимость бурной деятельности.
                        3.Отвлекается внимание от других проблем.
                        4.Лохи сталкиваются лбами.
                        5.Есть работа для СМИ и разных экспердов.
                        6.Ну и конечно подъём патриотического духа(куда ж без него-кругом враги,капиталистическое Отечество в опасности!

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                        3
                • 10899 8589
                  Мирослава 17 февраля 19:37

                    Это запрет именно арийских символов .8,5% белых людей осталось на Планете! Но жиды хотят запретить любые упоминания о Свастиках, о Приветствии Солнца поднятой правой рукой, и обо всем нашем исконнем.Демонстрировать шестиконечные звезды РАЗРЕШЕНО.Это не имеет отношения “к нацзму”.Что от ЭТИХ ждать?!

                    4
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