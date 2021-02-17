Госдума запретит демонстрировать нацистов
Госдума принимает поправки к законоам, которые запрещают публично демонстрировать изображения осужденных нацистских преступников. Исключения будет сделано лишь для случаев, когда такие изображения публикуются для формирования негативного образа нацистов и нацизма, а также не содержать элементов пропаганды нацизма.
Госдума запретит демонстрировать нацистов
Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.
В пояснительной записке говорится, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. Кроме того, в магазинах и на сайтах реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.
«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — отмечают авторы инициативы.
Поправки предполагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».
http://duma.gov.ru/news/50776/ – цинк
Дегенераты постившие фотки Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" добились своего. В конечном итоге, именно прошлогодние высеры на 9 мая более прочего продвинули подобные поправки. Текущая же ситуация с Навальным и ветераном, лишь облегчает их принятие. Уверен, что это не последние законодательные инициативы в этом направлении.
Комментаторов заранее предупреждаю, в пунктах правил блога уже есть указание на запрет рекламы нацизма и фашизма. Так что постарайтесь проявлять разумный подход при постинге картинок с нацистами в надлежащем контексте, чтобы модератору потом не приходилось самому все это разбирать и чистить то, что может вызвать вопросы у закона.
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Учебники истории и научные работы рассказывающие о второй мировой полносью подпадают под этот закон. Они не создают негативный образ, а изучают историю.
Вот сейчас запретим публично демонстрировать изображения осужденных нацистских преступников и сразу жизнь наладится!
Эх!Заживём!
Да!
Половину глупых фильмов перестанут показывать.
И про Штирлица тоже.
Там изображены преступники.
А ” Эх зажить” у тебя в Варшаве не выйдет.
неа
Шо поделать.Буду мучиться.)))
Вот пришли 420 человек на работу. Ой, простите… Привезли. Каждый в день получает 20 тыр. Посидели, проголосовали за сей чудо-закон, который обошёлся в 8,5 млн. руб (420*20) и разошлись. Все! Поработали.
Не завидуй.
Изберись в Думу.
Не запрещено.
Одинадцать мудаков пинающих мячик в день бОльше зарабатывают.
Тоже не запрещено
Да я вроде бы не из зависти. Не равняйте по себе. У меня – это осуждение за бессмысленность расходования народных денюжек. Ведь есть УК статья за оправдание нацизма, зачем городить огород?
Вот и славно, трам-пам-пам.
А четыреста относительно честных способов? Получается, “творческой” можно, а депутаты , что рыжие.
Если присмотреться, то и те и другие есть одна и та же субстанция и это отнюдь не крем на праздничном торте.
Ленин был точен.)))
И самокритичен ))
Как зачем?!
1.Можно заработать(штрафы+бюджет).
2.Создаётся видимость бурной деятельности.
3.Отвлекается внимание от других проблем.
4.Лохи сталкиваются лбами.
5.Есть работа для СМИ и разных экспердов.
6.Ну и конечно подъём патриотического духа(куда ж без него-кругом враги,капиталистическое Отечество в опасности!
Это запрет именно арийских символов .8,5% белых людей осталось на Планете! Но жиды хотят запретить любые упоминания о Свастиках, о Приветствии Солнца поднятой правой рукой, и обо всем нашем исконнем.Демонстрировать шестиконечные звезды РАЗРЕШЕНО.Это не имеет отношения “к нацзму”.Что от ЭТИХ ждать?!
Зато фашистский символ – фасции стоят у самого кремля… Те же самые фасции – на бланках приставов, ФСИНа и др… Но об этом они что-то помалкивают…
Да там одни ТРУСЫ сидят.Малограмотные.Чего боятся-то и запрещают.