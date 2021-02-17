Анкара заявила о готовности отказаться от российских С-400 в обмен на американские Patriot и F-35
Bloomberg опубликовал статью под заголовком «Турция сигнализирует США о готовности пойти на компромисс по С-400»
В беседе с Bloomberg два турецких официальных лица (которые ответили на вопросы агенства анонимно) заявили следующее:
«Мы готовы пойти на уступки по С-400, чтобы обеспечить будущие поставки запчастей для американских систем вооружения и избежать ущерба для своей экономики. Одна из таких уступок — ограниченное использование С-400, но в ответ мы хотим, чтобы США перестали сотрудничать с YPG (курдские "Отряды народной самообороны" в Сирии, аффилированные с запрещенной в Турции РПК).»
Подробнее на: https://avia.pro/news/ankara-zayavila-o-gotovnosti-otkazatsya-ot-rossiyskih-s-400-v-obmen-na-amerikanskie-patriot-i-f
Теперь Эрдоган предлагает Байдену - мы убираем С-400 за печку, а вы заканчиваете шашни с курдами. Но С-400 будут оставаться за печкой ровно до той минуты, пока вы будете придерживаться джентльменского соглашения.
В активе Эрдогана в таком случае - размораживание контракта с США на поставку запчастей и обслуживание американских самолетов и существенное сужение возможностей курдов. То есть - Турция существенно улучшает свои позиции. А друг Владимир может в очередной раз утереться .
В источниках текста между предпоследней и последней сылками нет. Их придумал серый. Опять взялся за старое: свои паскудные надписи вставляет в чужие тексты и не указывает, что они его https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5ef443e3019c62414bb64d3520b43d5f&ref=rim&n=33&w=264&h=338
у него работа такая, чё уж тут. Работает человек, потихоньку.
Что-то не так? Нормально построенная публикация. Над первой ссылкой – текст из русскоязычного источника. Далее для особо упоротых и упёртых на ниве славославия Луноликому пояснения, считай – комментарии к этой статье. Ну, и в финале – сам первоисточник. И что доколупались?
Сильная статья.
Два турецких официальных лица… анонимно…. Владимир… утереться.
Фсё?