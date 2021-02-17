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Анкара заявила о готовности отказаться от российских С-400 в обмен на американские Patriot и F-35

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Bloomberg опубликовал статью под заголовком «Турция сигнализирует США о готовности пойти на компромисс по С-400»

В беседе с Bloomberg два турецких официальных лица (которые ответили на вопросы агенства анонимно) заявили следующее:

«Мы готовы пойти на уступки по С-400, чтобы обеспечить будущие поставки запчастей для американских систем вооружения и избежать ущерба для своей экономики. Одна из таких уступок — ограниченное использование С-400, но в ответ мы хотим, чтобы США перестали сотрудничать с YPG (курдские "Отряды народной самообороны" в Сирии, аффилированные с запрещенной в Турции РПК).»

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Согласно данным «Syria military capability», Анкара намерена полностью отказаться от дальнейшего использования российского вооружения. Очевидно, под этим подразумевается продажа российских комплексов в другую страну, или, как полагают аналитики, передача «Триумфов» американским военным, что уже неоднократно обсуждалось.

Подробнее на: https://avia.pro/news/ankara-zayavila-o-gotovnosti-otkazatsya-ot-rossiyskih-s-400-v-obmen-na-amerikanskie-patriot-i-f
 
Собственно, об этом и шла речь с самого начала. Эрдоган цинично попользовался своим "другом" Владимиром, заказав С-400, чтобы шантажировать этой сделкой США. Предмет шантажа - отказ США от поддержки курдских левых группировок в Сирии. Что для Эрдогана является одной из стратегических целей войны в Сирии.

 

Теперь Эрдоган предлагает Байдену - мы убираем С-400 за печку, а вы заканчиваете шашни с курдами. Но С-400 будут оставаться за печкой ровно до той минуты, пока вы будете придерживаться джентльменского соглашения.

В активе Эрдогана в таком случае - размораживание контракта с США на поставку запчастей и обслуживание американских самолетов и существенное сужение возможностей курдов. То есть - Турция существенно улучшает свои позиции. А друг Владимир может в очередной раз утереться .

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-09/turkey-signals-u-s-it-s-ready-to-compromise-on-russian-missiles
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 16727 10057
    Maleos час назад

      В источниках текста между предпоследней и последней сылками нет. Их придумал серый. Опять взялся за старое: свои паскудные надписи вставляет в чужие тексты и не указывает, что они его https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5ef443e3019c62414bb64d3520b43d5f&ref=rim&n=33&w=264&h=338

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    • 951 713
      Ольга час назад

        у него работа такая, чё уж тут. Работает человек, потихоньку.

      • 5911 4747
        Sergey64 47 мин. назад

          Что-то не так? Нормально построенная публикация. Над первой ссылкой – текст из русскоязычного источника. Далее для особо упоротых и упёртых на ниве славославия Луноликому пояснения, считай – комментарии к этой статье. Ну, и в финале – сам первоисточник. И что доколупались?

        • 5460 4675
          Алекс Сневар 21 мин. назад

            Сильная статья.
            Два турецких официальных лица… анонимно…. Владимир… утереться.
            Фсё?

            1
            1

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