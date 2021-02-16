Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала причины кризиса современного кинематографа на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Драпеко объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих и при этом не очень качественных фильмов. По ее словам, при Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. И именно данные экспертные советы и делят бюджет.

«Создали отдельный от Министерства культуры Фонд развития кино, и там при этом фонде существует это экспертное сообщество, которое принимает решение, кому дать денег. Но у нас внутри творческого сообщества нет никакой единой позиции и нет смелости сказать — что пошло, что не талантливо. Несколько киностудий диктуют нашему сообществу свою позицию. А в сообществе нет открытой дискуссии», — рассказала Драпеко.

Говоря, почему заменить данный совет очень тяжело, Драпеко процитировала Иосифа Сталина, обратившегося к своему помощнику Александру Поскребышеву:

«Сталин как-то сказал: нет у меня для тебя других писателей. У нас нет реально других деятелей культуры, чем те, кто сформировались в ублюдочные 80–90-е годы. Все нынешние деятели культуры выросли на отрицании нравственных основ, на которых базировалось советское искусство. Они все стали знаменитыми и народными в период конца 80-х, когда фильмы делали на потребу иностранным фестивалям. Плюнул в советское прошлое — и ты герой. Примерно то, что сейчас произошло с Андреем Кончаловским, чей фильм поступил на «Оскара», — отметила Драпеко.

Актриса пояснила, почему фильмы с чернушным сюжетом попадают на фестивали и завоевывают призы. По ее мнению, фестивали устроены именно таким образом, что из поданных заявок отбирают те, которые подходят под определенный заказ спонсоров или государств.

Но, по ее словам, некоторым фильмам все же удалось преодолеть этот барьер.

«Успех таких фильмов как «Москва слезам не верит» и «А зори здесь тихие» заключался в том, что они были вершиной кинематографии, и не признать их было неприлично. Советская кинематография, помимо высокой патриотичности была еще и высокохудожественной. Вся система была выстроена очень жестко.

При этом актриса отметила, что в России есть очень талантливые режиссеры, а вот со средним звеном кинематографа: ассистентами режиссера, бутафорами, костюмерами, художниками по свету, дела обстоят гораздо хуже, их мало и они на вес золота. Кино, считает Драпеко, это не один человек, а целая фабрика творчества и производства.

Источник: Федеральное агентство новостей

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