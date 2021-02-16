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Су-27 будут тренировать пуски ракет по нарушителям воздушных границ России

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Стало известно о новых учениях с участием Су-27, проходящих в Калининградской области.

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Экипажи истребителей 4 поколения займутся перехватом условных самолетов-нарушителей границ и будут проводить ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики потенциального противника. О военных маневрах рассказал начальник отдела информационного обеспечения Балтийского флота Роман Мартов.

Кроме того он сообщил, что в учениях примут более сотни военнослужащих и более десятка истребителей Су-27. Летчики-истребители и инженерно-технический состав будут отрабатывать подготовки техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

Здесь интересна также отработка нестандартных задач. Так, пилоты истребителей будут тренировать высадку на аэродром, по легенде подвергшийся воздействию химического оружия. За ходом учений будут наблюдать специалисты войск РХБ. 

Учитывая, как те же США любят «танцевать» возле наших границ, пытаясь «играть мускулами», слаженность любых действий у нас должна быть на высшем уровне. Радует, что новости на эту тему у нас регулярно появляются – успокаивают и дают уверенность, что при необходимости мы кинем более чем достойную ответочку.

Учения в Калининградской области несут и утилитарную задачу. Экипажи истребителей Су-27 будут нести круглосуточное боевое дежурство на границах, тем самым показывая готовность российских войск.

 

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