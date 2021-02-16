Судьба Александра Степанова (1781–1837) удивительна. Адъютант Александра Суворова, участник Итальянского и Швейцарского походов, он стал первым енисейским губернатором. В 2016 году в Красноярске был открыт памятник этому выдающемуся государственному деятелю, писателю, учёному. Губернатором вновь образованной Енисейской губернии его назначили в 1822 году. Первому губернатору достался обширный фронт работ — надо было крутиться от зари и до позднего вечера практически ежедневно. При содействии Михаила Сперанского Степанов подобрал кандидатуры в губернскую администрацию.

Первая забота «наместника» — сироты, дети, обделённые родительским вниманием. 2 мая 1823 года в Красноярске был открыт приказ общественного призрения. Вот что писал Степанов в своём обращении к местным меценатам: «Государю Императору угодно было озарить вниманием своим Город наш, возведя его в степень губернского… Приказ общественного призрения печется о просвещении умов и сердец, принимает сирот оставленных, доставляет излечение больным, успокаивает престарелых, дает приют увечным и наконец исправляет преступные слабости людей. Спрашиваю, Граждане Красноярска, не есть ли это предмет, которым научает нас Закон Божий? …Везде можно молиться Богу, но вы строите храмы, чтобы в них молиться совокупно… Что бессилен сделать один, то может совершить множество. Воздвигните дома для убогих, для увечных, для страждущих болезнями, для наук, для сирот бедных, оставленных родителями! Воздвигните дома для ваших сограждан, для несчастных и слабых братий ваших… Все вспомоществования, которые угодно кому будет принести в жертву человеколюбия, должны быть отдаваемы в Градскую Думу, при внесении в список имен сих людей человеколюбивых…»

Александр Петрович всегда в действии: то он ищет средства для приобретения пожарного инвентаря, то работает над новой планировкой Красноярска, то заставляет исправлять тротуары, то красить заборы, то едет на стекольный и винокуренный заводы, то встречается с пчеловодами, чтобы их поддержать. Украшением города становится городской сад, в который Александр Петрович — замечательный садовод — не переставал вкладывать свою душу. Для сада на берегу Енисея огородили массив дикой тайги площадью 12,8 га. За девять лет губернаторства не было уголка в этом обширнейшем крае, куда бы не съездил этот деятельный и любознательный человек! Он считал, что губернатор должен быть на виду и встречаться с жителями губернии ежедневно.

В конце 1820-х годов в Енисейской губернии проживало около 50 тыс. государственных крестьян, а ещё 25 тыс. ссыльных. Во время губернаторства Степанова в Красноярске появились: аптека, больница, к 1828 году уже четыре богадельни, типография, библиотека, шесть работных домов для ссыльных. В 1823 году Александр Петрович стал инициатором создания учёного общества «Беседы о Енисейском крае». Помимо прочего решительный губернатор, будучи человеком прогрессивных взглядов, открывал школы, казачье училище, хлебные магазины, выступал против обременения крестьян разоряющими податями, преследовал по мере возможностей ростовщичество и злоупотребления местных чиновников. Край, которым ему довелось управлять, — многонациональный и неоднородный по вероисповеданию. В 1824 году он написал своё «Наставление» к малым народностям, в котором читаем: «Там только бывает добро и спокойствие, где есть хороший порядок. Когда человек дурного и развратного поведения, тогда он всегда беспокоен и несчастлив».

По воспоминаниям очевидцев, в расцвете лет Степанов выглядел так: брюнет с курчавыми волосами, роста немногим выше среднего, крепкого телосложения, с быстрой походкой, орлиным взглядом и особенностью разговаривать громко, но всегда с почтением и вниманием. В 1825 году деятельный губернатор получил ранг действительного статского советника. Александр Петрович с гордостью повторял: «Не губерния существует для меня, а я для губернии».

Поэт, садовод, краевед, он организовал первый в этом краю литературный журнал — «Минусинский раскрыватель».

Уже в отставке Степанов составил не имевшее аналогов «Описание Енисейской губернии». Для России этот труд стал «открытием Сибири». Рецензент «Журнала Министерства народного просвещения» писал, что Степанов «осветил доселе для нас тёмный угол». Александр Петрович в этой работе проявил себя подлинным энциклопедистом с глубоким знанием географии подначальной ему территории, народностей, их особенностей и культуры. За описание Енисейской губернии в 1835 году труд получил престижную Демидовскую премию (2500 рублей) в разделе «Статистика». Александру Петровичу возместили все расходы на издание книги и назначили пожизненное жалованье по Министерству юстиции. Император Николай I преподнёс Степанову за эту книгу бриллиантовый перстень.

Девизом Степанова были стихи, в которых отразился его стоический характер:

Злые люди пусть смеются,

Клевета готовит яд,

Пусть заслуги остаются

Без вниманья и наград.

7 декабря 2016 года в Красноярске установили памятник Александру Степанову. Первый губернатор, изображённый скульптором, размашисто ступает по земле Красноярской, и его решительный взгляд устремлён вперёд — в будущее…Таким увековечил его скульптор Андрей Ковальчук. И по праву!