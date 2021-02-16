Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Опасен, поскольку призывает к мобилизации общества

100 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EFb03BCnoHM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины — сегодня 27 января 2015
Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2020
Новости Украины и Новороссии 18 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2015
Февральская революция: Проблема выхода из войны и кризис самодержавия
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2019
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 мая 2017
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16671 10013
    Maleos 37 мин. назад

      Дебил он и в Испании дебил. Сначала его отлошарили испанские жыды, теперь его лошарит Сёмин.. бедолага

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru