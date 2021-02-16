“Европа исторически беременна нацизмом”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.
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Всегда приятно слушать Спицына. Но мало кто обсуждает.
Жуков политик был никакой, от этого и пострадал. Но делал то он.
А в итоге всей жизни получается, что главное это розовая бумажка от натариуса.