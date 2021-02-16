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“Европа исторически беременна нацизмом”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YKPGCnANlU0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6964 4884
    чужой два часа назад

      Всегда приятно слушать Спицына. Но мало кто обсуждает.
      Жуков политик был никакой, от этого и пострадал. Но делал то он.
      А в итоге всей жизни получается, что главное это розовая бумажка от натариуса.

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