Главная » Вооруженные силы, Творчество

“Девятаев” . Трейлер

63 0


Вышел трейлер нового отечественного фильма про Великую Отечественную Войну.
Называется "Девятаев" и как не трудно догадаться из названия, посвящен он известному эпизоду с побегом советских военнопленных из немецкого концлагеря на самолете. Эпизод вполне себе реальный, но как обычно у нас бывает, не обойдется без "художественных допущений".



В хорошее кино по трейлеру не очень верится, хотя нельзя не отметить местами неплохой графон, что для фильмов Бекмамбетова достаточно типичное явление, как и клиповый характер показанных сцен.
В общем посмотрим, вдруг на фоне заниженных ожиданий выстрелит.



В советское время про эту историю уже сняли 2 фильма.
Также были выпущены мемуары самого Девятаева - http://militera.lib.ru/memo/russian/devyataev_mp/index.html
Про сам остров Узедом с которого бежал Девятаев есть неплохая книга Реброва "Тени с острова Узедом". Помимо подробностей создания ФАУ-1 и ФАУ-2, а также личности Вернера фон Брауна, там достаточно ярко показано скотское отношение к заключенным на острове Узедом и на заводе "Дора-Миттельбау" в Нордхаузене, где собирались испытываемые на Узедоме ракеты.
Перед просмотром нового шедевра, думаю будет интересно пересмотреть советские фильмы + ознакомиться с мемуарами.
Сам Девятаев без сомнения настоящий герой. А вот каким он получится в кино, это уже другой вопрос.

PS. Как уточняют, сцены воздушных боев для фильма делали при помощи онлайн-игры “War Thunder”, которая ранее уже отмечалась годными CGI роликами на военную тематику. Так что определенный уровень технического качестве скорее всего будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6557816.html
Метки: великая отечественная война, девятаев, кино
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фильм Верующие (Religulous)
Свастика на Луне
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!!
Полтаву опрыскивают с воздуха!
Золотой капкан гроссмейстера Путина
Фильм «28 панфиловцев»: полуправда — это ложь
Они делают с нами лишь то, что мы сами позволяем с собой делать
Forbes назвал богатейших российских чиновников

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru