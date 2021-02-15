(Автор текста: Вис Виталис)

4 февраля 1990 года в Москве состоялся самый масштабный митинг в истории страны: 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ с главным лозунгом об отмене 6-й статьи Конституции СССР «о руководящей роли КПСС».И «демократические реформы» под одобрительный гул массовки начались.Уже через год СССР будет распущен.Дальше – будет проведена денежная реформа, обрушившая все налаженные цепочки расчетов и поднявшая цены в три-пять раз. Стартанут залоговые аукционы и ваучерная приватизация, денационализировавшая заводы, экономически высокомаржинальные производства, месторождения, прииски и трубы. Будут закрыты или проданы за рубеж научные и исследовательские программы. Будут сданы – за спасибо – все геополитические позиции страны в Европе, Азии, Африке и Лат. Америке, нарабатывавшиеся годами и стоившие миллиарды. Будут преданы все агенты влияния страны по всему миру – от разведчиков и информаторов до экономических структур и политических партий. Полностью деградирует научно-промышленный потенциал. Будет отдан – без малейшей попытки защитить местных производителей – гигантский рынок внутри страны. В самой стране вспыхнет междоусобная резня на окраинах – а русских будут убивать вообще повсюду, от Тувы и Таджикистана до Кавказа и Украины. Пробьется ручеек русских беженцев, который уже через три года превратится в полноводную реку, а в бывших республиках начнутся уже и полномасштабные войны. Будут остановлены все позитивные советские программы – от жилищной до космической. Обрушены социальная и образовательная сферы, а также здравоохранение. В три раза вырастет заболеваемость туберкулезом, в 50 раз – сифилисом (к 1997 году будет выявлено в 144 (!) раза больше заболевших сифилисом девочек в возрасте до 14 лет). Производство цельномолочной продукции за год упадет в пять раз. Производство алкогольной продукции вырастет вдвое, всего лишь треть производства будет легальна. Объем наземных пассажироперевозок уменьшится в три раза, авиа – в четыре, морских – в тридцать! Жилищное строительство упадет в три раза, дорожное – в десять. Социальное расслоение за следующие два года увеличится в 4-6 раз. Произойдет взрывной – в пять раз – рост детской инвалидности. Вдвое увеличится количество убийств (к 1995 году – втрое). А за последующие 9 лет население России – несмотря на 1,5 милионный приток беженцев и мигрантов – сократится на два миллиона человек.Всего этого собравшиеся на площади люди не предполагают, конечно.Они просто за все хорошее.Дальше – будет проведена денежная реформа, обрушившая все налаженные цепочки расчетов и поднявшая цены в три-пять раз. Стартанут залоговые аукционы и ваучерная приватизация, денационализировавшая заводы, экономически высокомаржинальные производства, месторождения, прииски и трубы. Будут закрыты или проданы за рубеж научные и исследовательские программы. Будут сданы – за спасибо – все геополитические позиции страны в Европе, Азии, Африке и Лат. Америке, нарабатывавшиеся годами и стоившие миллиарды. Будут преданы все агенты влияния страны по всему миру – от разведчиков и информаторов до экономических структур и политических партий. Полностью деградирует научно-промышленный потенциал. Будет отдан – без малейшей попытки защитить местных производителей – гигантский рынок внутри страны. В самой стране вспыхнет междоусобная резня на окраинах – а русских будут убивать вообще повсюду, от Тувы и Таджикистана до Кавказа и Украины. Пробьется ручеек русских беженцев, который уже через три года превратится в полноводную реку, а в бывших республиках начнутся уже и полномасштабные войны. Будут остановлены все позитивные советские программы – от жилищной до космической. Обрушены социальная и образовательная сферы, а также здравоохранение. В три раза вырастет заболеваемость туберкулезом, в 50 раз – сифилисом (к 1997 году будет выявлено в 144 (!) раза больше заболевших сифилисом девочек в возрасте до 14 лет). Производство цельномолочной продукции за год упадет в пять раз. Производство алкогольной продукции вырастет вдвое, всего лишь треть производства будет легальна. Объем наземных пассажироперевозок уменьшится в три раза, авиа – в четыре, морских – в тридцать! Жилищное строительство упадет в три раза, дорожное – в десять. Социальное расслоение за следующие два года увеличится в 4-6 раз. Произойдет взрывной – в пять раз – рост детской инвалидности. Вдвое увеличится количество убийств (к 1995 году – втрое). А за последующие 9 лет население России – несмотря на 1,5 милионный приток беженцев и мигрантов – сократится на два миллиона человек.Всего этого собравшиеся на площади люди не предполагают, конечно.Они просто за все хорошее.Зато им напечатают Солженицына и откроют Макдональдс.