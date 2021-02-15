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Я дам вам парабеллум! // АгитПроп 15.02.2021

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G5jtyl_4PiY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16559 13737
    марина два часа назад

      Красавчик Семин скромненький и толково про либероидов ,вот бы так и про марксистов толково кто-нибудь, чтобы не читать всех подряд,что касается своих, то сплошное передергивание у него.Женечка вот не хочет разьяснять.

    • 14210 12728
      Руса 14 мин. назад

        Классовая борьба в РФ нарастает.
        Кто виноват и что делать? Эти вопросы
        встали ребром перед действующими властями.

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