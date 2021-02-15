Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Красавчик Семин скромненький и толково про либероидов ,вот бы так и про марксистов толково кто-нибудь, чтобы не читать всех подряд,что касается своих, то сплошное передергивание у него.Женечка вот не хочет разьяснять.
Классовая борьба в РФ нарастает.
Кто виноват и что делать? Эти вопросы
встали ребром перед действующими властями.