

Удивительная атмосфера царила на свадьбе четы Попеновых: чистая радость, искренность, необычность, танцы, игры, хороводы, чудесное угощение, живая природа, а главное – красота до глубокой ночи! Никаких тебе «поплывших» лиц и неряшливых застольных криков. Но обо всем по порядку.



– Я рос в те времена, когда Россия была очень больна: 90-е годы, распад страны, смятение и растерянность у людей, молодежь начала пить прямо во дворе и приобщаться к наркотикам, – вспоминает жених Андрей Попенов. – Я тоже пробовал алкоголь, но когда повзрослел, то осознал, что это путь в никуда, и решил полностью отказаться от спиртного. Помните такие понятия из русских сказок как правда и кривда? Когда мы пьем алкоголь даже «культурно» и «по праздникам», то мы даем своему подсознанию установку: я согласен на кривду в своей жизни, я сам допускаю в свою жизнь разрушение, слабость, боль, грязь, невежество – все, что связано с алкоголем! Я понял, что люди ищут в крепких напитках чувство радости, какую-то отраду, заливают ими проблемы, но это только усугубляет их. Алкоголь – отличный растворитель: он растворяет семьи, любовь и дружбу. Трезвость же дает здоровье, хорошее настроение независимо от ситуации. Трезвость – это когда у тебя в жизни все по-настоящему, без костылей.



– Славяне были самым трезвым народом, – добавляет Наталья. – На Руси никогда не было такого количества питейных заведений, как появилось в ХХ веке. Питье это не русская «забава». Мы очень любим свою страну, но если никто не начнет ничего делать для ее возрождения, как выживет наша матушка Россия? Мы начали с себя.



Молодые люди познакомились в Интернете на почве общих интересов: любовь к наследию предков, здоровый образ жизни. А зарождение подлинных отношений у пары началось с совместной поездки на фестиваль неравнодушных и творческих людей «Трезвая Россия».



Андрей и Наталья вспоминают, что поначалу их родители были против проведения свадьбы в славянском стиле да еще и без алкоголя. «Давайте как все, давайте в кафе!», – уговаривали они своих детей.



– Мы очень уважаем мнение родителей, и мы уже почти отказались от своей мечты – трезвой свадьбы, – рассказывает молодая жена. – Но как только начались приготовления к обычной свадьбе, мы с Андреем стали ссориться по поводу и без. И тогда он сказал: «Так, все, хватит, делаем так, как мечтали». И все пошло как по маслу! А родителей нам удалось уговорить, потому что мы внутренне их глубоко уважаем, не осуждаем, принимаем их образ жизни. Мы просто спокойно настояли на своем.



В итоге родители молодых были так поражены красотой и радостью славянской свадьбы, что наперебой рассказывали о ней своим друзьям и родственникам!



– Я думаю, что семья – это корабль, а муж – это капитан корабля. Муж – это воля, жена – это лад в семье. Мужчина – творец, а жена – поддержка и берегиня, – уверен Андрей Попенов. – Родители воспитали Наташу в традиционном стиле, научили ее уважать мужчин и быть мягкой, мудрой, не давить в себе женское начало. Я от чистого сердца благодарен родителям Наташи!



Утром у Попеновых была классическая свадьба: белое платье с фатой и костюм, выкуп весты (без алкоголя!), роспись в загсе и даже катание на лодке по реке. Затем молодожены переоделись и отправились на поляну, где их уже ожидал скоморох и сказочные гости! Сама погода была за трезвого жениха и весту: солнце, ясное небо, а вечером – хороводы вокруг костра под яркими звездами.



Свадьбу Андрея и Натальи можно охарактеризовать одним словом – сказка! Молодые решили отказаться от навязанных нам ритуалов, направленных на разрушение семьи. Это крики «Горько!», поедание каравая, во время которого все родственники подначивают невесту откусить кусок побольше, чтобы та стала главой дома. Или еще один странный ритуал, когда жених пьет алкоголь из туфельки жены. Кого мы формируем данными действиями? Мужчину-слабака и подкаблучника, который не способен взять на себя ответственность за семью? И женщину – ломовую лошадь, которая всячески задавливает своего мужчину? Наши предки очень мудро подходили к обрядам и не допускали подобных вещей на свадьбах.



Жених и веста разыграли сцену, в которой Наталья предстала красной девицей, а Андрей – добрым молодцем, шагающим по лесу. Андрей «встретил» Наталью с коромыслом и попросил у нее напиться воды и понял, что она – его судьба. Затем молодые пошли в отчий дом за благословлением родителей.



– Это очень мощные обряды! А когда нас связывали рушником, я даже почувствовал за своей спиной всю силу своего рода, одобрение и поддержку предков! – рассказывает Андрей Попенов. – Нас водили по лабиринту, символизирующему жизнь, и мы вместе искали выход из тупиков, острых углов и т.д. Затем у нас была трапеза: мы постарались угодить и любителям мяса, и вегетарианцам. Русские пироги, блины, салаты, сладости – чего только не было! А пили мы морс, компот и сок, вредную газировку мы брать не стали.



Кстати, вместо тамады на свадьбе у Попеновых был настоящий скоморох, с которым они познакомились на «Трезвой России». Он глубоко изучает родную культуру, обряды, игры, он очень естественный и душевный!



– Было нестандартно и захватывающе! На обычных свадьбах уже даже и конкурсы повторяются. И все выглядит как-то искусственно, шаблонно, словно высосано из пальца. А тут – новизна, красота, чистая радость, веселье! – делились гости трезвой йошкаролинской свадьбы. – А еще мы поняли, если среди родственников нелады, нужно их объединить в хоровод! Хоровод – мощный инструмент единения, в нем люди сразу сплачиваются на уровне сердца и начинают чувствовать друг друга.



На свадьбе Попеновых все было живое: природа, воздух, эмоции, пища, напитки, игры, хороводы и даже живая музыка в исполнении марийского гармониста.



– Я так счастлив, что мы не сидели в четырех стенах кафе, а прыгали через костер, я даже ходил по углям! – воодушевлен Андрей. – К вечеру не было всех эти размазанных лиц, драк, ссор, пошлых шуток. Гости были трезвые, открытые, веселые, удивленные. И мы не спонсировали никакие алкогольные корпорации, ведь не секрет, что 90% российского алкогольного рынка принадлежит Западу. Мы не хотим хвастаться или показать себя, мы ни в коем случае не осуждаем тех, кто предпочитает алкоголь: каждый делает свой выбор сам и каждый человек достоин уважения и любви. Мы с Наташей просто сделали так, как мечтали!



Самое главное на прошедшей свадьбе – это дети. Детишки мыслят образно, впитывают в себя все как губка, а на торжестве Попеновых в их сердца впечатался образ чистого, исконно русского веселья – радости без алкоголя и праздника на природе. Какой образ мы транслируем своим детям, когда каждое торжество в семье сопровождается чоканьем бокалов? Мы вкладываем в наших потомков то, что счастье и радость заключены в…алкоголе! А потом мы печалимся: «Россия спивается, куда мы идем».



Но несмотря ни на что, мы идем в светлое будущее. Ведь если у нас такая молодежь – умная, трезвая, волевая, творческая, то впереди у нас много хорошего.



Ирина Ерофеева

С чего мы обычно начинаем совместную семейную жизнь? С криков «Горько!», букета, тамады, алкоголя, пьяных песен, шаблонных конкурсов, воплей и даже драк… Такова обычная свадьба. Йошкаролинцы Андрей и Наталья Попеновы решили отказаться от этих навязанных нам извне «ритуалов» и последовали зову своих сердец. Они устроили совершенно трезвую свадьбу в народных традициях!