Украинскому солдату показали в Донецке, что натворила украинская армия в Донецке. Об этом рассказал перешедший на сторону ДНР украинский танкист Анатолий Тараненко, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

«Увиденное мною не укладывается в голове. Сколько детей погибло и будет гибнуть и дальше, если не остановим эту войну. Её надо закончить, не нужно стрелять по городам и сёлам», — рассказал он.

Также украинский солдат, перешедший на сторону ДНР, из центра Донецка на «Алее ангелов» позвонил своей жене на Украину.

«Меня на позиции чуть не убил мой же побратим. А сегодня я увидел своими глазами, что мы натворили в Донбассе. У меня это не укладывается в голове. Эта картина будет всегда стоять перед моими глазами, особенно памятник на «Алее ангелов» в Донецке. Деткам было от годика до пятнадцати лет. Дети прячутся от наших снарядов под столами. Боевиков тут я не видел, а наши стреляют по донецким сёлам», — поделился впечатлениями от увиденного перешедший на сторону ДНР украинский танкист.

Напомним, ранее Анатолий Тараненко рассказал, как украинские националисты обстреливают мирных жителей подставляя регулярную армию ВСУ.