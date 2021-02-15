Главная » Новости Украины и Новороссии

Танкист рассказал жене, сколько детей ВСУ убили в Донбассе

30 0
Источник: donbasstoday.ru

Украинскому солдату показали в Донецке, что натворила украинская армия в Донецке. Об этом рассказал перешедший на сторону ДНР украинский танкист Анатолий Тараненко, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

«Увиденное мною не укладывается в голове. Сколько детей погибло и будет гибнуть и дальше, если не остановим эту войну. Её надо закончить, не нужно стрелять по городам и сёлам», — рассказал он.

Также украинский солдат, перешедший на сторону ДНР, из центра Донецка на «Алее ангелов» позвонил своей жене на Украину.

«Меня на позиции чуть не убил мой же побратим. А сегодня я увидел своими глазами, что мы натворили в Донбассе. У меня это не укладывается в голове. Эта картина будет всегда стоять перед моими глазами, особенно памятник на «Алее ангелов» в Донецке. Деткам было от годика до пятнадцати лет. Дети прячутся от наших снарядов под столами. Боевиков тут я не видел, а наши стреляют по донецким сёлам», — поделился впечатлениями от увиденного перешедший на сторону ДНР украинский танкист.

Напомним, ранее Анатолий Тараненко рассказал, как украинские националисты обстреливают мирных жителей подставляя регулярную армию ВСУ.

Источник: https://nstarikov.ru/tankist-rasskazal-zhene-skolko-detej-vsu-ubili-v-donbasse-124451
Метки: чит.клуб
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2016
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 марта 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 17 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2015
Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2020
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru