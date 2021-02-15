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Салтычиха станет романтическим идеалом?

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Источник: stoletie.ru @ Игорь Друзь

В своих статьях я уже затрагивал тему массовой реабилитации и прославления средневековых преступников, если они, кроме обычной уголовщины, занимались ещё и оккультизмом. Этот процесс идет на Западе уже почти 20 лет. Причем таких преступников не просто оправдывают, а создают из них своего рода «антисвятцы». Сейчас культивирование уродства и зла значительно ускорилось, причем дело начинает касаться уже и России.

Многие крупнейшие медиа-холдинги мира раздувают эту тему: Би-би-си, «Немецкая волна», радио «Свобода», «Индепендент» и т.д. Ранее столь масштабную попытку прославления средневековых оккультистов делали только вожди Третьего рейха и одиозные нацистские газеты типа «Фелькишер Беобахтер», открыто заявлявшие, что собираются создавать взамен христианства новую религию, где осужденные за магические практики лица будут причислены к лику святых, и ставили им целые мемориалы. Теперь это делают властные структуры Евросоюза и США из соображений «гуманизма».

20 января на территории ЕС состоялось очередная «реабилитация ведьмы», абсурдная с точки зрения юриспруденции, но зато вполне эффективная в качестве политехнологии и антикультурной диверсии. Власти бельгийского города Лира извинились за преследование некой Кателины Ван ден Булке, которую казнили именно в этот день календаря – 20 января 1590 года.

Хотя даже сама постановка вопроса тут совершенно бредовая: ведь в ту пору Лир принадлежал испанской короне, а современного королевства Бельгия, к административной системе которого относится нынешняя мэрия, не было даже в проекте. Почему же за старинный судебный приговор представителей иного государства должны спустя почти четыре с половиной века извиняться представители нынешних городских властей? И каким образом они «осознали» её невиновность? Ведь даже либеральная «Википедия» признает, что Кателину Ван ден Булке судили вовсе не только за оккультные практики, но и за поджог дома, и за отравление лошади, которая в ту пору была важной и ценной частью хозяйств.

И других «жертв охоты на ведьм» чаще всего казнили не за магические практики сами по себе, а за доказанные уголовные и государственные преступления, которые наказуемы и сейчас в тех же местах. Так, в наши дни в бельгийском поселке Синт-Гиллис-бэй-Дендермонде, находящемся всего в 40 км от Лира, современный оккультист совершил кровавое преступление, и был за него осужден.

23 января 2009 г. 20-летний Ким де Гелдер, загримированный под киноперсонажа Джокера, ворвался в местный детский сад, где зарезал двух детей и их воспитательницу, нанеся при этом ранения ещё 10 детям и трем взрослым.

Либеральные СМИ пишут, что Кателина Ван ден Булке призналась в сношениях с потусторонним миром, а значит – её казнили зазря. Но ведь и Ким де Гелдер признавался, что слышал потусторонние голоса ещё с детства! Еще в школе он заимел кличку «Сатана», а позже вступил в секту сатанистов. Тем не менее бельгийский суд поступил вполне в стиле средневековых правоохранителей: он объявил де Гелдера психически вменяемым и присудил к высшей мере наказания в этой стране – к пожизненному заключению.

А в 2019 году уже московский суд утвердил приговор в два года и 11 месяцев колонии общего режима поджигателю деревянного храма в Южном Тушино Евгению Сенчину. Следствие доказало, что подсудимый состоял в организации сатанистов. Причем в своих показаниях подсудимый объяснил свой поступок тем, что действовал по указанию некоего голоса в его голове, приказавшего ему сжечь храм. Все это задокументировано вполне в стиле протокола допроса Кателины Ван ден Булке и многих других средневековых оккультистов…

Значит ли это, что в современной Бельгии и России действует некая «чудовищная инквизиция», объявившая пресловутую «охоту на ведьм» для преследования невиновных? Разумеется, нет! Просто и тогда, и теперь были и есть люди, которые называют себя поклонниками сатаны, ведьмами и колдунами, и при этом совершают различные уголовные преступления. Конечно, случаются и судебные ошибки. Это, однако, вовсе не означает, что все казненные в старину преступники, обвиненные, среди прочего, в неких магических ритуалах, не совершали уголовных преступлений. Не всякий оккультист является уголовником, но уголовников в среде оккультистов достаточно много, намного больше среднего уровня…

В своей недавней статье на эту тему я описал странный случай в Германии, когда либеральные СМИ и «благотворительный» Фонд а-ля Сорос заставили целую католическую епархию города Айхштет извиняться в казнях всех обвиняемых в колдовстве с XV по XVIII век. Епархию даже вынудили повесить мемориальную табличку с их именами на кафедральном соборе. И это при том что смертные приговоры всегда выносили светские суды, а не церковные, и что обычно оккультные ритуалы были только частью обвинений.

В конце этой статьи я выразил предположение, что те же глобальные силы начнут такие же процессы в России, причем начнут их с реабилитации помещицы-маньячки Салтычихи – ведь и она, кроме убийств и пыток крепостных, занималась ещё и магическими практиками. Например, она, желая уничтожить бывшего любовника, заказывала заупокойную службу по нему (это стандартный магический прием). Когда статья уже вышла, я проверил ситуацию по Салтычихе. И что вы думаете? Уже!

Правда, на этот раз они подошли к делу больше с точки зрения «культуры», рисуя романтический образ «героини».

«Совершенно случайно» некие режиссеры решили снять романтическую драму под названием «Кровавая барыня» об одержимой маньячке, замучившей почти полтораста крестьян, в основном – женщин и детей. Ну, про кого ж ещё снимать кино у нас, в России?.. «Совершенно случайно» на этот богато костюмированный сериал нашлись большие деньги, в том числе – от родного Министерства культуры.

Нет, Салтычиху там пока ещё журят за её преступления, но объясняют их плохим поведением родителей и несчастной любовью. Да и вообще, преступления эти, мол, были сильно преувеличены из-за интриг злой русской императрицы, которая решила приблизить к себе любовника романтической помещицы. Вы скажете, что это ложь? Но имеют же право на творческий вымысел гениальные творцы фильма!

А то, что романтический образ серийной убийцы запечатлеется у многих зрителей «на подкорке», так это ж ничего страшного – все имеют право на свободу мнений. Также, помимо сериала, были запущены «научные» версии о том, что несчастная Салтычиха была оклеветана…

Эти процессы, к счастью, пока у нас не зашли так далеко, как в ЕС и США, но окна Овертона уже активно начали свое вращение…

Образ Салтычихи сейчас используется и в разных русофобских направлениях, в том числе – в леворадикальных. Мол, все помещики издевались над крепостными. А либеральные «правозищитники» голосят о вековечном отсутствии правовых механизмов в «тоталитарной России». Хотя все обстоит с точностью до наоборот: ведьма Салтычиха была сурово наказана по закону, несмотря на все свое богатство и влиятельность и на то, что она убивала простых крепостных, а не дворян. Но в целом дело теперь идет к тому, что её со временем постараются объявить невинной жертвой, а «тоталитарную Россию» обвинят в том, что там жестоко травили таких замечательных дам. Во всем, мол, виноват мужской шовинизм и патриархат, извечно присущий «дремучим русским»…

И это – глобальная тенденция. Я посмотрел в интернете информацию о ряде известных убийц-сатанистов, чья вина была четко доказана следствием и судом. Практически обо всех уже запущены оправдательные версии, в том числе – по Википедии. И чем либеральнее СМИ, тем больше они оправдывают убийц, если эти убийцы ещё и занимались оккультными практиками.

Всех этих милых «оклеветанных» персонажей жалеют «исследователи», все они оказались «невинными жертвами»: и французский маршал Жиль де Рэ, в XV веке запытавший насмерть полтораста детей, и графиня Елизавета Батори, замучившая примерно 650 девушек (она даже купалась в крови девственниц, пытаясь добиться вечной молодости).

В этом же списке и прославившийся жестокими убийствами граф Влад Цепеш, прозванный «Дракулой».

Еще в 1992 году по инициативе либерального французского литератора Жильбера Пруто был собран «общественный трибунал», состоящий из бывших политиков, парламентариев и «историков», «оправдавший» де Рэ, не имея на то не только юридического, но и морального права. Тем не менее благодаря вердикту «трибунала» общественное сознание Франции существенно изменилось в пользу маньяка де Рэ. Начал реабилитацию серийного убийцы самый известный сатанист прошлого века Алистер Кроули, а эти успешно продолжили. И теперь уже хвалить де Рэ там стало столь добрым тоном, что, глядишь, скоро и памятник ему поставят.

А о графине Батори я уже писал три года назад: уже тогда либеральные «историки» говорили, что её якобы оклеветали личные враги то ли из-за желания завладеть её состоянием, то ли из-за того, что она была протестанткой. И это несмотря на то, что следователи нашли в её замке останки жертв и учетные записи убийств, а триста (!) свидетелей дали показания против ведьмы. И на то, что её первым обвинителем стал протестантский клирик. И вообще – осудить одну из самых богатых и знатных женщин Европы по такому страшному обвинению могли только при наличии абсолютно неопровержимых улик.

Но с тех пор абсурдный театр «реабилитанса» маньяков зашел намного дальше. Теперь феминистки заголосили, что графиня Елизавета Батори была женщиной, а женщин в Средневековье страшно угнетали, даже знатных. Короче, она пала жертвой гендерного неравенства. Если так дальше пойдет, то феминистки на деньги Сороса ей памятник поставят.

Но если кто скажет, что все это – части единого плана по созданию антирелигии и культа уродства, реализуемого в глобальном масштабе, то либеральные СМИ его тут же объявят «конспирологом-параноиком и сторонником теории заговора», и заголосят, что он «верует заодно и в рептилоидов», да ещё и «ищет врагов»…

Тем не менее часто самая жесткая «конспирология» как раз является правдой, а роскошные сериалы и «научные оправдания» маньяков – ложью. У наступающего на нас «антимира» есть нечто вроде своей «черной святости». Там попадаются свои храбрые идеалисты и мученики за идею. Вот из них глобалисты и создают «антисвятцы», причем, в отличие от гитлеровцев, не признаются в создании новой религии.

Но «совершенно случайно» на реабилитацию и прославление таких персонажей находятся огромные деньги и админресурсы. По всей Европе и США реабилитированы тысячи преступников, занимавшихся оккультизмом, помимо уголовщины; их именами называют улицы, школы, и даже премии. Дело явно идет к тому, что в обозримом будущем политическая «канонизация» подобных маньяков осуществится уже решением высших инстанций Евросоюза и США.

Надеюсь, в России найдутся здоровые силы, которые не позволят канонизировать Салтычиху…

Источник: https://nstarikov.ru/saltychiha-stanet-romanticheskim-idealom-124442
Метки: чит.клуб
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