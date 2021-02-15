Главная » Новости Ближнего востока

Охраняя чужую нефть

155 1


Фотографии с одного из нефтяных полей Рожавы, где США воруют сирийскую нефть.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6553506.html
Метки: война в сирии, империализм, нефть, оккупация, рожава, сирия, США, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Курдские террористы и США теперь официальные партнёры по «охране» сирийской нефти
Бэкграунд, выпуск-296 за 9 марта 2013
«США не зарабатывают на Сирийской нефти». Новая небылица из Пентагона
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
Влияние событий в Венесуэле на мировой рынок нефти
Майк Помпео гордится лживой политикой Вашингтона
Запад прекрасно умеет воровать чужие секреты и изобретения
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5852 4688
    Sergey64 два часа назад

      НАША нефть нам тоже не принадлежит. Я имею ввиду государство.
      Просто охрана еще с городских улиц не дислоцировалась в болота и тундры.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru