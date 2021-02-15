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Европа и украинский вопрос

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Европа и украинский вопрос

После заявлений Брюсселя о том, что отношения между Россией и Евросоюзом не улучшатся, покуда Россия не выполнит Минские соглашения, МИД РФ в очередной раз скептически оценил перспективы выстраивания отношений между Россией и ЕС. По словам Лаврова, на текущем этапе от отношений России и Европейского Союза почти ничего не осталось. Министр акцентировал внимание на том, что это не выбор России, которая выступала и выступает за развитие отношений с ЕС, а осознанный выбор ЕС, который с 2014-го года последовательно разрушал российско-европейские отношения, поддерживая государственный переворот на Украине, который привел к отпадению от Украины ряда территорий, гражданской войне, взаимным санкциям РФ и ЕС и общему охлаждению отношений.

Причины этого – на поверхности, в 2014-м году Европейский Союз рассчитывал перехватить «украинскую тему» и пытался продвигать в качестве лидера государственного переворота боксера Кличко, что стало известно после утечки разговора Виктории Нуланд, где было наглядно раскрыто, что вся уличная оппозиция Януковичу управляется Западом. В итоге американцы купировали попытки ЕС возглавить протест, продвинув во власть полностью подконтрольных Вашингтону Порошенко и Яценюка.

Разумеется, про соглашения с Януковичем, которые постоянно поминает МИД России, в Европе вспоминать не любят, так как в данном случае «цивилизованный Запад» банально кинул Януковича и наплевал на подписанные на бумаге договоренности, потому что изначальная цель заключалась, конечно же, не в новых выборах или политическом урегулировании, а в продавливании любой ценой прозападного правительства в Киеве, что и было успешно достигнуто, в первую очередь, к выгоде Вашингтона.

Так как РФ не смирилась и поддержала восстания в Крыму и на Донбассе, вместо краткосрочного конфликта ЕС оказался втянут с долгосрочный конфликт с РФ из-за Украины, где основные выгоды получал и получает Вашингтон, в то время как РФ и ЕС несут существенные экономические издержки из-за взаимных санкций. Для США это очень выгодная схема, так как за счет Украины они ослабляют и ЕС, и РФ.

Переговоры в Минском и Нормандском форматах с участием Меркель и Олланда продемонстрировали неспособность ЕС выйти из этой ситуации в силу недостатка военно-политической субъектности, что проявляется в односторонних требованиях к России выполнять Минские соглашения, хотя вполне очевидно, что именно США руками Украины блокируют их выполнение, что не скрывалось ни при Порошенко, ни при Зеленском. Более того, неготовность и нежелание Украины выполнять Минские соглашения открыто провозглашается в заявлениях официальных лиц. И на фоне этого ЕС требовал одностороннего выполнения этих соглашений от России. Вполне естественно, что с такими делами отношения неуклонно ухудшались, что отвечало видению европейских атлантистов, которые полностью поддерживали курс на новую Холодную войну и эскалацию отношений с Россией.

Та часть европейского истеблишмента, которая выступала за экономическое сотрудничество с Россией и большую самостоятельность ЕС в международных делах (включая вопрос создания собственной армии Евросоюза), в конечном итоге уступила на общеевропейском уровне, поэтому дипломатическая линия ЕС в отношении РФ (в том числе и по украинскому вопросу) полностью определяется атлантистами. Отсюда и закономерный результат российско-европейских отношений, где одна из сторон пыталась требовать односторонних уступок, используя ультимативную риторику. Отсюда же и характерные оценки Лаврова, показывающие, что Москву данная риторика утомила, особенно с учетом неполной военно-политической субъектности ЕС, которая за прошедшие годы так и не сформировалась.

Поэтому, на фоне констатации фактического фиаско российско-европейских дипломатических отношений Москва акцентирует внимание на том, что готова работать с отдельными странами ЕС по отдельным вопросам, не слишком обращая внимание на мнение общеевропейских структур. Вполне понятно, что тут идет упор на экономическое сотрудничество с Германией, экономические проекты на Балканах и сепаратные отношения с отдельными странами, вроде той же Венгрии, которые занимают фрондерскую позицию по отношению к Брюсселю и общеевропейской бюрократии. В конечном итоге это признание того факта, что США пока что контролируют Европу, а ЕС так и не смог стать полноценным и полностью самостоятельным игроком, поэтому Москва артикулирует готовность контактировать с отдельными странами ЕС, используя его внутренние противоречия и неоднородность.

Решение конфликта на Украине, очевидно, не сильно связано с позицией европейских стран, так как ключи от войны и мира на Украине находятся в Вашингтоне. Поэтому ценность гипотетических переговоров в Минском и Нормандском формате с участием Франции и Германии околонулевая. Европа уже достаточно наглядно показала, как именно она трактует Минские соглашения, чтобы питать иллюзии о том, что она внезапно начнет требовать их выполнения от Украины. Наглядно иллюстрацией этому служит стыдливое молчание Европы по поводу фактического отказа реализовывать формулу Штайнмайера, которую Украина приняла, но потом де-факто отказалась выполнять. Более того, доходит до смешного, когда какой-то селюк, ставший дипломатом в Берлине, начинает поучать Штайнмайера, что ему говорить в своих выступлениях. Поэтому если Россия рассчитывала на то, что Европа обретет полную субъектность и с ней можно будет разговаривать как с самостоятельным игроком, который не оглядывается на Вашингтон, то с этим у Москвы не очень сложилось. На данном этапе ЕС к полной субъектности оказался не готов, поэтому попытки Москвы взывать к необходимости равноправия и транспарентности понимания не находят – Брюссель транслирует американскую ультимативную линию, которая состоит из требований, которые Москва выполнять конечно же не хочет и не будет. Ну а раз ЕС выступает лишь ретранслятором чужой политической позиции (в том числе и по Украине), то много ли смысла в обсуждении данных требований с ретранслятором, когда проще говорить об этом с инициаторами ультиматумов и реальным оператором процессов на Украине.

Разумеется, в силу общего ослабления позиций США в мире (не только по причине правления Трампа), ситуация с Европой может измениться, и те круги, которые выступают за суверенизацию политики Брюсселя, смогут со временем изменить характер отношений США и ЕС, но это представляется скорее вопросом долгосрочной перспективы. На ближайшие же годы ЕС будет в основном поддакивать США и подстраиваться под американскую политику, изредка фрондируя по некоторым вопросам (вроде «Северного Потока-2»). В этом плане разговоры про «единую Европу от Лиссабона до Владивостока» представляются оторванными от реальности. Поэтому для РФ в ближайшие годы большой интерес будут представлять совместные проекты с Китаем, Ираном, Турцией и другими субъектными странами Евразии, которые проводят самостоятельный курс и не оглядываются на Вашингтон.

Этот процесс будет логично вытекать из текущей фрагментации разрушающегося глобального миропорядка и создавать фундамент для будущего многополярного мира. Украинский вопрос в этом контексте ускорил процесс геополитической фрагментации и покончил с попытками втягивания России в глобальную западную цивилизацию. Эта дверь для России закрылась, продемонстрировав, что курс на Запад, проводимый со времен уничтожения СССР, привел в геополитический тупик – Россию там никогда не ждали, ни в виде Российской Империи, ни в виде СССР, ни в виде РФ. Очень жаль, что для понимания этого очевидного факта потребовалось так много времени.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/v-mire/evropa-i-ukrainskiy-vopros/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6555240.html
Метки: война на украине, Европа, евросоюз, ес, Россия, США, Украина, холодная война, штайнмайер, Янукович
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6960 4884
    чужой два часа назад

      Как романтично. Украина не только центр Европы, но и будет решать новый мировой порядок. Сколько Украина выдержит, столько Европа и будет помогать. Когда уже не выдержит, то добро пожаловать к Лукашенко. И Прибалтика даст три танка.

    • 16565 13739
      марина час назад

        Все решает и озвучивает посольство США в Киеве,Лавров это и сказал вслух и
        это будет означать появление другого формата для модерирования хронического конфликта, без европейцев
        формально будет считаться, что они еще в игре, как и в случае с Нагорным Карабахом, а фактически — никому мнение европейцев не интересно. Если конечно не откроют кубышку пошире, но не откроют.Кто будет кормить Украину ?-АГЛ?
        А пока Германия нарастила обьемы закупаемого газа на 35% и это без СП 2.Пошли они “китайсы” со своей фабрикой ,куда им без наших ресурсов.
        П.С. недавно Царев намекал,что уже Коломойские ищут подход к Кремлю ,не хотят, чтобы их выпотрошили друганы из СШа.Это там тоже назовут смелостью ,а всего лишь своя рубашка ближе к телу

        • 26592 4194
          Русофилмарина час назад

            Ага.
            Лавров рассказывает как рушатся отношения а ГАЗ рекой течёт в Европу и Украину..
            Просто гигантские обьёмы и всё растут а отношения ухудшаются а обьёмы растут.
            Сказочники лять
            тьфу
            Газ перекройте на неделю и ВСЁ…..
            Приползут на коленях

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            1
            • 16565 13739
              маринаРусофил час назад

                значит пока нет такой цели ,нужно приручить ,а уже потом ..если приползут ,нужно кормить ,а это не интересно Москве.А вот американский газ уже не конкурент ,да и был ли он вообще -тащили наш же или с разбомбленных Ирака,Ливии ,Сирии -бандюги.

                • 26592 4194
                  Русофилмарина час назад

                    Ага.
                    Есть цель дурить Шариковых.
                    И уже и Лавров.
                    ——
                    Ну-ка все вместе, Уши развесьте, Лучше по хорошему, Хлопайте в ладоши вы

            • 6960 4884
              чужой 45 мин. назад

                Наши победят, если кому интересно.

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