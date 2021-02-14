Помимо Орегона, еще в целом ряде американских штатов в последнее время были сделаны шаги навстречу значительным послаблениям в антинаркотической политике: Аризона, Монтана, Нью-Джерси и Южная Дакота проголосовали за декриминализацию марихуаны, избиратели Миссисипи одобрили использование марихуаны в медицинских целях. В столице страны, Вашингтоне, теперь не будут арестовывать и преследовать судом взрослых, употребляющих "энтеогенные растения и грибы", включая псилоцибиновые грибы, пейот, корень ибоги и растения, содержащие диметилтриптамин (психоделики).

Орегон имеет долгую историю прогрессивных законов о наркотиках: в 1973 году он стал первым штатом, отменившим уголовную ответственность за хранение марихуаны, а в 2014 году местные избиратели приняли решение о легализации использования марихуаны в рекреационных целях. Что же подразумевает Мера 110? С 1 февраля на территории Орегона можно не опасаться проблем с законом, если при себе иметь менее 1 грамма героина, до 2 граммов кокаина и 2 граммов метамфетамина, менее 12 граммов псилоцибина, менее 5 таблеток МДМА ("экстази"), менее 40 единиц ЛСД, метадона и таблеток оксикодона. За хранение указанных доз отныне не предусматривается уголовное преследование, вместо этого может быть выписан штраф в $ 100, но даже его нарушитель может избежать, если выберет звонок на круглосуточную линию поддержки, которая расскажет ему о том, как пройти обследование состояния здоровья в одном из центров лечения наркозависимости.

На сегодняшний день в США наблюдается двухпартийный консенсус по поводу дальнейшей легализации марихуаны и других типов наркотиков: исходя из экономических соображений, прежде всего, выгоды пополнения налогами бюджетов разного уровня, администрация Дональда Трампа не стала поворачивать вспять политику президента Барака Обамы по декриминализации каннабиса, очевидно, что и кабинет Байдена шагнет по этому пути еще дальше.

1 февраля в американском штате Орегон ( на снимке – губернаторша штата Кейт Браун, демократка ) вступил в силу закон, частично разрешивший употреблять тяжелые наркотики . Ранее за эту инициативу (известную как Мера 110) на всеобщих выборах в ноябре 2020 года проголосовало 58,5% избирателей штата.



Несмотря на то, что федеральные законы запрещают марихуану, 36 штатов разрешают ее использование в медицинских целях, еще 15 допускают рекреационное употребление. 4 декабря 2020 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за легализацию марихуаны по всей стране.

Среди основных защитников идеи о легализации легких наркотиков замечены Американский союз защиты гражданских свобод, Human Rights Watch, Альянс по наркополитике, Amnesty International, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, Конференция лидеров по гражданским правам и правам человека, глава Facebook Марк Цукерберг, ряд конгрессменов (республиканцев и демократов), известные представители шоу-бизнеса, а также бесчисленное множество местных и национальных правозащитных организаций и союзов.



Соответствующий нарратив формируется и в американских СМИ, внушающих населению, что последние послабления в антинаркотической политике в Орегоне и других штатах — это, безусловно, прогрессивный подход и шаг в более свободное от проблем с наркотиками будущее.

Какие аргументы в пользу столь радикальной реформы политики в сфере оборота наркотических средств приводят ее защитники? Во-первых, провал общенациональной "войны с наркотиками", объявленной в 1971 году президентом Ричардом Никсоном, справедливо, на наш взгляд, полагавшим наркотики "врагом общества номер один". По мнению сторонников декриминализации, суровое наказание наркоманов не гарантирует сдерживающего эффекта.



В доказательство своей точки зрения они приводят многочисленные научные исследования, свидетельствующие о США, как о стране одновременно с самым большим количеством заключенных в мире в абсолютных цифрах и удельном значении на душу населения, так и одном из лидеров по злоупотреблению наркотиками.

Сегодня каждый пятый заключенный американец попал за решетку в силу правонарушения, связанного с наркотическими веществами. Согласно информационному бюллетеню Центра американского прогресса за 2018 год, количество американцев, арестованных за хранение наркотиков, утроилось с 1980 года, однако уровень употребления психоактивных веществ остался практически неизменным.



Да и как, например, воевать с синтетическими наркотиками, захватывающими мир и ведущими к огромному росту числа наркоманов, небезосновательно сетуют защитники легализации.

В качестве положительного примера частичной легализации тяжелых наркотиков приводится Португалия, где с 2001 года легализованы все наркотики (дилеры по-прежнему сажаются в тюрьмы). По данным журнала Time за 2018 год, уровень смертности от наркотиков в этой стране в пять раз ниже, чем в среднем по ЕС, и составляет одну пятидесятую часть от показателей США.



Однако вызывает сомнение, что успешная практика борьбы с наркотиками в небольшой по населению и территории европейской стране, без серьезных социальных проблем, может быть благополучно перенесена в современный, бурлящий от политических, экономических и расовых противоречий американский котел.

Во-вторых, предполагается, что декриминализация сферы оборота наркотиков позволяет существенно экономить деньги налогоплательщиков. Выявления нарушителей, их задержания, расследования и посадка в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками, обходятся в немалые суммы.



По оценке гарвардского экономиста Джеффри Мирона, все государственные расходы, связанные с запретом наркотиков, в 2016 году составили $ 47,8 млрд в национальном масштабе. В этом году штат Орегон потратил на борьбу с наркотиками около $ 375 млн и теперь освободившиеся деньги власти штата смогут направить на содержание центров по профилактике и лечению наркомании.



Не стоит забывать и о прямой экономической выгоде от торговли, например, марихуаной. В 2020 финансовом году поступления от налогов на марихуану в казну штата Орегон увеличились на 30% по сравнению с предыдущим годом, составив $ 133 млн, что на 545% больше, чем в 2016 году, когда налоги с каннабиса только начали собираться.

В-третьих, защитники послаблений уповают на то, что декриминализация позволит смягчить значительные расовые и этнические различия, связанные с обеспечением соблюдения законов о наркотиках.



По статистике, злоупотребление наркотиками в США примерно сопоставимо по уровню у разных расовых групп, однако именно чернокожие и цветные американцы имеют больше шансов быть обысканными и арестованными за преступления, связанные с наркотиками, что зачастую приводит к длительным тюремным срокам.



Освободившись от надзора за сферой оборота наркотиков, департаменты полиции по всей стране могли бы перенаправить свои ресурсы на раскрытие насильственных преступлений, таких как убийства и ограбления. Это также могло бы помочь восстановить некоторое доверие между правоохранительными органами и цветными сообществами.

Однако в США есть и другая точка зрения на проблему декриминализации тяжелых наркотиков, разделяемая многими публичными персонами и рядовыми американцами.



В частности, против Меры 110 выступали бывший губернатор Орегона, демократ Джон Кицхабер, два десятка окружных прокуроров, значительно число законодателей штата, сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций. Кицхабер, по образованию врач-терапевт, отметил, что разделяет обеспокоенность сторонников Меры 110 по поводу провала "войны с наркотиками", однако выразил сомнение, что новая инициатива поможет наркоманам в борьбе с их зависимостью, так как суды больше не смогут принуждать людей к лечению под угрозой уголовного наказания.

Некоторым представителям американских научных и медицинских кругов (например, докторам Кеннету Дэвису и Мэри Крик) удается посредством центральных СМИ обратить внимание общественности на серьезную угрозу со стороны марихуаны и опиоидов для физического и психологического здоровья молодых американцев, которую нельзя оправдать никакими коммерческими выгодами от торговли некогда запрещенной травкой.

Сегодня многие американские подростки считают марихуану менее вредной, чем сигареты или алкоголь. Авторы Journal of Neuroscience в статье 2014 года доказывали несостоятельность мнения о безвредности даже нечастого употребления каннабиса.



Но пока в курении травки все чаще признаются политики (Камала Харрис), профессиональные спортивные лиги (НФЛ) облегчают порог теста на марихуану среди игроков, а на базе ВВС США, где размещено ядерное оружие, вспыхивает наркоскандал, за океаном растет целое поколение зависимых, манипулируемых, в том числе при помощи наркотиков, молодых людей.



С легализацией наркотических веществ разного типа цена на них будет падать, а это значит, что они станут еще доступнее. В будущем поток денег от официальной наркоиндустрии окажет мощное влияние на избирательные кампании в США, предоставив серьезные рычаги влияния на общество нечистоплотным политикам.

Но в ответ на все приводимые аргументы сторонники легализации заявляют, что сожалеют о глупом выборе, который могут сделать соотечественники в пользу наркотиков, но свобода воли и задачи рентабельности должны превалировать в этом вопросе.

Однако Мера 110 не принесет никаких дополнительных налогов в бюджет Орегона, но просто перепишет формулу налогообложения продаж каннабиса в штате, что никак не поможет увеличить число коек в стационарных лечебных учреждениях. Противники легализации также выражают обеспокоенность тем, что декриминализация приведет к тому, что больше молодых людей попробует наркотики, и что родители не смогут использовать систему ювенальной юстиции в качестве рычага для лечения своих детей.

В целом, как отмечают сторонники традиционного подхода к сфере оборота наркотиков, рискнувшие последовать за Орегоном штаты вполне вероятно столкнутся с ростом уровня бедности, бездомности и ненужных смертей.



Фиксируемый в США на протяжении многих лет кризис с опиоидной зависимостью резко обострился во время эпидемии Covid-19, когда число смертей от передозировки наркотиками выросло на 18%.



Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний за декабрь 2020 года, на конец мая прошлого года было зафиксировано более 81 тыс. смертельных случаев от передозировки наркотиками, что является "самым высоким числом смертей, когда-либо зарегистрированным за 12-месячный период".



Кроме того, в июне 2020 г. медицинские исследователи обнаружили, что люди с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, особенно уязвимы для коронавирусной инфекции. На этом фоне решение Орегона, по сути, приравнявшего наказание за хранение тяжелых наркотиков к штрафу за нарушение ПДД, выглядит несвоевременным.

Защитники Меры 110 представляют людей с активной зависимостью в качестве рациональных субъектов, которые будут пытаться излечиться от своего недуга. Однако это утверждение вызывает горькую усмешку у врачей-наркологов, считающих, что отсутствие угрозы тюремного заключения и штраф в 100 долларов не окажутся достаточными стимулами изменить что-то в своей жизни для людей с наркоаддикцией.



В тоже время очевидно, что наркотики сами по себе являются одним из ведущих факторов бедности. Национальный альянс за искоренение бездомности США обнаружил в 2017 году, что до 35% бездомных также страдают наркозависимостью, что свидетельствует о связи между крайней бедностью и употреблением наркотиков.



Неясно, как новый закон в Орегоне (официально в штате почти 16 тыс. бездомных), отменяющий уголовную ответственность за злоупотребление целым рядом тяжелых наркотиков, поможет людям уйти с улиц.

России остается наблюдать за маневрами американского общества вокруг проблемы наркотиков, извлекая из этого полезный опыт.



Отношение власти и подавляющей части россиян к этой проблеме сформулировал почти два года назад министр иностранных дел Сергей Лавров, назвавший легализацию наркотиков, в том числе марихуаны, в рекреационных целях "прямой дорогой в наркотический ад".

Артем Филиппов



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А кто в России из т.н. патриотического лагеря ратует за декриминализацию „лёгких” наркотиков? Правильно, Толик Вассерман. В одну дуду с миллиардером Прохоровым.