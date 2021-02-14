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Вступили в дер’мо. А в Евросоюз никто и не звал.
Эти деятели искуственные всегда вместо правды подтявкивают тем, с кем им в данный момент выгодно. Вот наградила природа тебя особым устройством голосовых связок или группой мышц, развитой сильнее, чем у других или актерской игрой, в которую хочется верить, так и выжимай из своего дара все без остатка, дари талант людям… Нет же, надо выставить себя идиотом и ославиться на весь белый свет.
Сталин, как никто, стоит того, чтобы к нему возвращаться.
Сын Сталина Василий кричал об отравлении отца.
В апреле Василия посадили и в 42 года крепкому военному лётчику помогли умереть.
Они ужинали 28 февраля (месяц мёртвых).
Пахнет ритуальным убийством.
Это был единственный руководитель государства, который противостоял сионизму.
Может быть, в этом ключ к пониманию причины смерти.
Они присутствовали обычной тусовкой – Берия. Хрущёв, Маленков. Булганин.
Булганин совершенно декоративная фигура, чего не скажешь об остальных троих.
Булганин – лох и пьяница.
Поужинали и Сталина свалил удар.
Берия долго не подпускал медицину.
Сталин много часов лежал в совершенно животном состоянии, чтоб нам так не лежать.
Похоже, Берия наслаждался животным состоянием вождя.
Сталин был в шаге арестовать Лаврентия,
Первым делом после смерти Сталина Берия изъял папку о своих делах с англичанами в гражданскую.
Мингрельское дело б…
Берия никогда не забывал, что предшественники Ягода и Ежов плохо кончили.
Сталин в обычной манере солдатской шутки давал понять Лаврентию, что он засиделся на этом свете.
До этого Берия устроил лагерь начальнику охраны Сталина Власику.
До этого Берия всячески помогал отстранить врачей от Сталина.
И да, Берия вступил в контакт с ЦРУ.
ЦРУ опасалось, что Сталин швырнет атомную бомбу в Корею.
Уолл – Стрит, хозяин ЦРУ, не мог простить Сталину Крыма.
Сталин обещал евреям Крым за ленд – лиз.
Но, в итоге, сбагрил их по месту овцеводства – в пустыню.
Для оставшихся были подготовлены теплушки в архипелаг “Новая Земля”.
Это еще Сталин планировал взорвать там “Кузькину мать” и посмотреть на настроение переселенцев.
Операция “Белая куропатка”.
При всех болячках главкома, который до последнего легко выпивал 400 г вина, смерть была не ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.
Дыня считает, что это была победа сионизма № 1.
Вторжение Хрущёва, Андропова, Горбачёва, Ельцина и так далее – тоже победы сионизма над полоротыми русскими б….
«Иронично, дермьм получилось погрузиться по самую макушку, но в Евросоюз вступить не получилось.»
Так Путин же виноват.