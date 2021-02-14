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Коротко о разном. 14.02.2021

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Коротко о разном


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1. Рост числа атеистов.



По мнению представителя Ватикана кардинала Курта Коха, «ужасные страдания и смерть такого большого количества людей» заставляют людей задуматься о существовании бога.
Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла тяжелый удар по вере христиан, многие из которых усомнились в существовании бога и стали атеистами. Такое мнение высказал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.
«Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей с гораздо большей силой поднимают вопрос о существовании бога, нежели любые теории философии Просвещения», — передает слова кардинала «Интерфакс».
Рост числа атеистов за период пандемии сопоставим со всплеском 1755 года, когда в результате землетрясения в Лиссабоне погибло порядка 100 тыс. человек. По словам представителя Ватикана, тогда многие задумались о «благости и всемогуществе бога».

https://plus-one.ru/news/2021/02/12/vatikan-koronavirus-stal-prichinoy-rosta-ateizma – цинк

Эпидемия коронавируса это заговор аметистов по насаждению научного мировоззрения.

* * *

2. Заслуги перед отечеством.



Певец ЮрКисс, он же 23-летний Юрий Киселев, объяснил, за что президент Владимир Путин вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По его словам, это всё концерты в Донбассе, Крыму, Сирии и восстановленные храмы.
«Благодарю руководство страны и Президента В.В Путина за оценку моего участия в организации и проведении концертов в Донецке, концертов в Крыму, мероприятий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. За участие в восстановлении и реконструкции храмов. Организации выступлений российских артистов в честь празднования Дня Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Организации благотворительных гуманитарных конвоев для Донецкой и Луганской народных республик. Я горд быть частью команды РМГ, это не только моя заслуга», — написал он 13 февраля в Instagram (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).
Как писала «Фонтанка», Юрий Киселев — сын бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, основателя благотворительного фонда «Федерация» и владельца «Русской медиагруппы». В репертуаре исполнителя такие композиции как «Звон», «Армани», «Едем в Крым». А у официальной страницы ЮрКисса на YouTube 12 тысяч подписчиков. Получение им медали коллеги по цеху уже назвали ошибкой, накладкой и опечаткой. Отметим, у певицы Юлии Чичериной, постоянно выступающей на Донбассе, есть только награда от ЛНР.

https://www.fontanka.ru/2021/02/13/69766028/ – цинк

Отношение к данной награде в силу ее полнейшей девальвации из-за подобных чудесных награждений лично у меня примерно как к Нобелевской премии мира и попаданию в списки "Миротворца". Раньше было почетно, сейчас же – раздают направо и налево кому попало. Впрочем, польза от этого есть, благодаря награждению, я узнал, что есть такой певец. Открыл клип, посмотрел, закрыл. Как я жил без этой информации.

* * *

3. Происки в Троицке.



Суть проблемы – в г. Троицк под Челябинском детскому хору запретили в Доме культуры петь песню «Мы — русские! С нами Бог!» на 23 февраля. В администрации города делают вид, что им ничего не известно. Какие-то гниды в ДК, «запретившие русских», юлят, или вообще «делают морду кирпичом». Какой-то «зав зав ДК» с характерной фамилией Приймак отказался пущать русских детей на сцену с русской песнью. И нет на эту бандеровщину управы.
Мне пишут в комментах: «Юрий Петрович, помогайте!!!! Без Вашего репоста и поддержки Ваших Друзей, очень боюсь, что не сможем помочь детскому хору из Троицка, Челябинской области. Уже по телефону поговорила и с родителями и с представителями общественного совета города. И с сотрудниками ДК- у людей четкое ощущение безнадежности ситуации. Выступление детей зам зав ДК- Приймак снял без объяснения причин. Никакие доводы – принятая Конституция (русские – титульная нация), слова великого полководца Суворова, патриотическое воспитание детей, песня, посвящённая Празднику Защитников Отечества – ничего не помогло. Завтра в ДК должна прибыть нач.управления культуры Троицка Хмелева Л.Д. Попытаемся с ней поговорить. А как дальше помочь – не знаем. Помогите пожалуйста!!!!».

https://t.me/voenkorKotenok/25759 – цинк

Интересно, в руководстве ДК увидели пропаганду национализма? Или сагрились на имперку?

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4. Иран вступит в Евразийский экономический союз.



Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что его страна провела необходимые переговоры и готовится к постоянному членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«Этот союз объединил все страны региона и создал Зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель», – сказал Калибаф в среду по прибытии в Тегеран из Москвы, сообщает Fars News.
Он отметил, что визит состоялся по официальному приглашению его российского коллеги, добавив: «Эта поездка дала возможность обсудить региональные, экономические и парламентские вопросы».
По словам Калибафа, наиболее важной особенностью этого визита было послание лидера Исламской революции правительству России. «Лидер подчеркнул долгосрочную и стратегическую координацию и договоренности с Россией. Конечно, в послании были и другие аспекты, такие как экономические и политические связи, а также будущее связей и политики между Ираном и Россией».
Спикер парламента добавил, что несмотря на пандемию COVID-19, экспорт Ирана в Россию увеличился на 40%, и планируется создать финансово-торговый центр для выполнения двусторонних таможенных соглашений.

http://www.iran.ru/news/politics/117432/Iran_gotovitsya_k_postoyannomu_chlenstvu_v_Evraziyskom_ekonomicheskom_soyuze_EAES – цинк

Так как наблюдается готовность к разрыву отношений с Европой, будем дружить с Ираном. Важное преимущество дружбы с Ираном – аятоллы в Тегеране не вводят санкции и не поучают Россию на тему демократии по поводу и без.
Дабы подкрепить укрепляющиеся отношения, ВМС РФ и ВМС Ирана проводят учения в Индийской океане.

* * *

5. О помощи голодающим.



Когда в зиму 1919 года города центральной России умирали от голода в кольце фронтов и экономической блокады, Фритьоф Нансен, как комиссар Лиги Наций, обратился к Антанте с просьбой предоставить коридор для снабжения простых жителей Москвы и Петрограда хлебом.
Узнав о том, когда обращение находилось еще на рассмотрении, Деникин направил во французскую миссию телеграмму следующего содержания:
"Насколько я понял, французы желают оказать единственное содействие противобольшевистскому Востоку и Югу России путем поддержки угасающих сил Совдепии. Полагал бы, что продовольствие надо подготовить, но ввозить его совместно с войсками моими и адмирала Колчака".
Г.М. Ипполитов. А.И. Деникин: Pro et contra, антология. – СПб., 2018. С. 711.
Французскому правительству, конечно, мнение Деникина тут было абсолютно фиолетово – Нансену и без него отказали.

https://d-clarence.livejournal.com/410954.html – цинк

А до той поры, чернь должна страдать, как страдают сирийцы под санкциями, дабы Асад ушел.
Впрочем, в итоге обошлись и без подобных благодетелей.

* * *

6. Современные работорговцы.



Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала коллективный иск против компаний Mars, Nestle и Cargil. Их обвинили в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми, передает Bloomberg.
Иск подан от имени восьми жителей Мали, которых, по их собственному утверждению, в детстве продали в рабство. Они были вынуждены работать на плантациях в Кот-д’Ивуаре, где выращивают какао-бобы.
«Эти компании извлекают выгоду, продолжая получать прибыль от продажи дешевого какао, собранного детьми-рабами», — говорится в заявлении IRA.
Пресс-секретарь Mars Джессика Адельман заявила, что компания не комментирует возможную подачу иска против компании. Представитель Nestle сообщил, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы».
Компания Cargill заявила, что «категорически против использования детского труда при производстве какао». По словам представителя фирмы, производитель «наращивает усилия по искоренению детского труда».

https://daily.afisha.ru/news/47267-mars-i-nestle-obvinili-v-ispolzovanie-detskogo-truda-na-plantaciyah-gde-vyraschivayut-kakao-boby/  – цинк

Как СССР забороли, так сразу можно вернуться к практике конца XIX-начала XX века, которую искореняли безбожные коммунисты. Как это бывает, не так давно показали в Ливии, где ликвидировали "зеленый социализм Каддафи". После чего в "освобожденной Ливии" сразу появились рынки рабов. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм ради 300% прибыли. И торговля рабами или эксплуатация детей, вполне себе приносят прибыль, даже в XXI веке.

* * *

7. Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже оружия в США



Американский президент Джо Байден призвал конгресс США ужесточить законы, касающиеся владения огнестрельным оружием. Такое заявление он опубликовал по случаю годовщины стрельбы в школе в Паркленде, где в 2018 году погибли 17 человек.
Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже оружия в США
«Сегодня я призываю конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости и устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах», — говорится в заявлении.

https://russian.rt.com/world/news/832311-baiden-oruzhie-kongress – цинк

Первую поправку уже де-факто подрубили под предлогом "политической целесообразности" и "культуры отмены". Теперь пришел черед 2-й поправки. Хотя NRA наверняка поборется через своих лоббистов. Но без Трампа в Белом Доме сделать это будет несколько сложнее, чем это было в каденцию Трампа.

* * *

8. Правозащитный резонанс



"…На одном из заседаний вспомнили про Сахарова и Елену Боннэр. Заговорили о ее судьбе. (Сахаров тогда находился в Горьком.) Решили направить петицию советским властям. Потребовать, чтобы Елену Георгиевну выпустили на Запад. Вдруг Большаков сказал:
- Почему бы ей не сесть в тюрьму?! Все сидят, а она чем же лучше других?! Оттянула бы годика три-четыре. Вызвала бы повышенный международный резонанс.
Все закричали:
- Но ведь она больная и старая женщина! Большаков объяснил:
- Вот и прекрасно. Если она умрет в тюрьме, резонанс будет еще сильнее …"

https://www.facebook.com/dmitry.gololobov/posts/10224027228098933 – цинк

Очень актуальная по нынешним временам правозащитная рекомендация. Остро необходимо, чтобы кто-то сел в тюрьму и там умер. Чтобы возник повышенный международный резонанс.
Рукопожатная общественность никогда не подводит. И при советской власти, и при антисоветской. Такое уж у нее устройство, у рукопожатной общественности.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6553029.html
Метки: капитализм, общество, политика, Россия, социализм, США, юмор
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