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Ого.
Это как прислали укушенных в Париж?
А денешки собрать по телеку как если нет зомбоящиков.
И самолётов нет.
Неужто на санях.
И император-то какой ГАД.
Дал денег а сегодня император денег не даёт.
Или дал Навальному?
Ну и ВАКЦИНУ принимают ДО ЗАРАЖЕНИЯ….
Или я чёт не понимаю?
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Или это опять ШОУ
“Даёшь Молодёжь” и тогда где Ржавый