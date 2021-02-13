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НЕ ФАКТ! Вакцина от бешенства: как русские ученые спасли открытие француза Луи Пастера

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HUj96UF_oG8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26487 4105
    Русофил два часа назад

      Ого.
      Это как прислали укушенных в Париж?
      А денешки собрать по телеку как если нет зомбоящиков.
      И самолётов нет.
      Неужто на санях.
      И император-то какой ГАД.
      Дал денег а сегодня император денег не даёт.
      Или дал Навальному?
      Ну и ВАКЦИНУ принимают ДО ЗАРАЖЕНИЯ….
      Или я чёт не понимаю?
      ——
      Или это опять ШОУ
      “Даёшь Молодёжь” и тогда где Ржавый

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