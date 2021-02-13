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«Наши соперники используют рычаги ослабления России»

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Источник: Русская Народная Линия

МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин».
Также Нарышкин сравнил тех, кто «осознанно оскорбляет ветеранов войны», с нацистами.

«В наши дни подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии холокоста и о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.

Вчера в Москве возобновилось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Обвиняемого доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Ситуацию прокомментировал в телефонном интервью «Русской народной линии» писатель, известный политик Николай Викторович Стариков:

В оценке таких событий надо всегда переходить из области эмоций в область фактов.

Что происходит? Другие государства — соперники России в борьбе за свои интересы в мире – используют рычаги ослабления России, чтобы сделать её не столь активной, занятой своими проблемами, сделать её менее конкурентоспособной в международной политике. Для этого используются граждане нашей страны, которые работают в интересах иностранных государств.

Как их называть? Я думаю, что сторонники либеральных взглядов, которые всегда ориентируются на Запад, сейчас возьмут на вооружение термин, который активно применяется в США. Таких людей называют внутренними террористами.

Мне, как стороннику суверенного российского государства, более нравится термин «иностранный агент». Потому что, во-первых, несмотря на наличие российского паспорта, этот термин чётко обозначает смысл происходящих событий. И, во-вторых, у многих российских граждан, которые работают в интересах других государств и являются иностранными агентами, есть и другой паспорт — иностранный.

Источник: https://nstarikov.ru/nashi-soperniki-ispolzujut-rychagi-oslablenija-rossii-124374
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