МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин».

Также Нарышкин сравнил тех, кто «осознанно оскорбляет ветеранов войны», с нацистами.

«В наши дни подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии холокоста и о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.

Вчера в Москве возобновилось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Обвиняемого доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Ситуацию прокомментировал в телефонном интервью «Русской народной линии» писатель, известный политик Николай Викторович Стариков: