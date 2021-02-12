На просочившейся в сеть видео записи выступления главы Твиттера Джека Дорси, он рассказывает сотрудникам, что основная задача соцсети — следить за аккаунтом Трампа, а также что цензура в Twitter продолжится и будет расширяться.

По мнению известного российского публициста Алексея Пушкова, долгосрочная стратегия широких блокировок, сформулированная главой Твиттера Джэком Дорси, является общей для всего либерального «сетевого квази-государства».

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