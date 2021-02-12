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Пушков: интернет-гиганты — это часть новой либеральной диктатуры

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На просочившейся в сеть видео записи выступления главы Твиттера Джека Дорси, он рассказывает сотрудникам, что основная задача соцсети — следить за аккаунтом Трампа, а также что цензура в Twitter продолжится и будет расширяться.

Пушков: интернет-гиганты - это часть новой либеральной диктатуры

По мнению известного российского публициста Алексея Пушкова, долгосрочная стратегия широких блокировок, сформулированная главой Твиттера Джэком Дорси, является общей для всего либерального «сетевого квази-государства».

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«Нет, интернет- гиганты, вопреки широко распространенному мнению, это не независимые частные кампании, а часть архитектоники новой либеральной диктатуры. По мере ее установления происходит сращивание государственных и негосударственных структур, имеющих общую мировоззренческую основу и идейно-политическую ориентацию в виде американоцентричного глобалистского проекта», — написал Пушков в своём тг-канале.

Источник: https://news-front.info/2021/02/12/pushkov-internet-giganty-eto-chast-novoj-liberalnoj-diktatury/
Метки: либеральный глобализм, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, цензура в соцсетях
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