Пушков: интернет-гиганты — это часть новой либеральной диктатуры
На просочившейся в сеть видео записи выступления главы Твиттера Джека Дорси, он рассказывает сотрудникам, что основная задача соцсети — следить за аккаунтом Трампа, а также что цензура в Twitter продолжится и будет расширяться.
По мнению известного российского публициста Алексея Пушкова, долгосрочная стратегия широких блокировок, сформулированная главой Твиттера Джэком Дорси, является общей для всего либерального «сетевого квази-государства».
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«Нет, интернет- гиганты, вопреки широко распространенному мнению, это не независимые частные кампании, а часть архитектоники новой либеральной диктатуры. По мере ее установления происходит сращивание государственных и негосударственных структур, имеющих общую мировоззренческую основу и идейно-политическую ориентацию в виде американоцентричного глобалистского проекта», — написал Пушков в своём тг-канале.