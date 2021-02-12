Наша Победа — предмет особой ненависти либероидов

Известный сливной бачок корпоративного компромата и организатор массовых беспорядков нашёл новый способ публично саморазоблачиться погнуснее.

5 февраля состоялось первое заседание суда по оскорблению блогером Алексеем Анатольевичем Навальным партизана и воина Великой Отечественной войны подполковника в отставке Игната Сергеевича Артёменко.

Навальный засыпал ветерана и его родню, бывших на видеосвязи, новыми оскорблениями: назвал ветерана куклой, а его родных – проститутами. Артёменко почувствовал себя так плохо, что суд отложили на неделю.

Открытым текстом уверяю: дело не только в том, что Навальный, как говорят в моей родной Одессе, мулат — белый человек с чёрным ртом. И не в том, что ещё не привык, что закон писан и дуракам вроде него. И даже не в том, что назвал предателем того, кто не жалел своей жизни, чтобы Навальный мог летать по курортам и позволить себе вполне обеспеченную платой за уличные безобразия жизнь. Важнее другое. От нашей победы корёжит большинство либероидов.

Вот Навальный почти два десятилетия блогер — и ни разу не поздравил своих читателей с Днём Победы. Зато поднимал “тост за Холокост”. Шутил так ваш кумир, слышите, господа либероиды?! И вы ему это прощали, ибо даже над геноцидом позволяете шутить при одном условии: ненавидеть сильнейшие сейчас корни нашей страны, нашего народа — веру и победу.

Отречёшься от них — и ты уже любитель тусовочки. Либеральной по виду, но фашистской по духу! Вот почему их так крутит от ветеранов. Вот почему они оскорбляют годящихся им в деды. Крупнейшее наше достижение — победа над объединённой беспримесным злом Европой, крайним выражением либероидного стремления втоптать других в землю — совершено небывалым совместным усилием всего многонационального русского народа, всей многообразной русской цивилизации.

Поэтому наша победа — предмет особой ненависти западноевропейской и отпочковавшейся от неё англосаксонской цивилизации.

Поэтому их агенты — включая Навального — лают и впредь будут лаять на наших героев.

Но мы своих стариков и свою Победу в обиду не дадим! Поверьте, всё это — нашу душу — мы будем защищать до самой смерти!

Фонарик в кармане

Кстати, на прошлой неделе руководитель сети региональных штабов Навального (как будто эта сеть существует) Леонид Михайлович Волков заявил, что следующие публичные акции в поддержку мошенника, переведенного на обычную отсидку за многократные нарушения режима отбывания условного наказания, состоятся только весной: мол, уходить на паузу надо на подъёме.

Открытым текстом напомню: подъёмом не пахнет. 23 января по всей Руси Великой вышла на улицы всего пара десятков тысяч несовершенноумных навальщиков — в разы меньше, чем ещё пару лет назад, а уж 31 января ещё в пару раз меньше. Волков, похоже, понял: объявит новые протесты — снова опозорится. Но тихо уйти ему не позволили.

Волков и другой эмигрант — бывший исполнительный директор расформированного “Фонда борьбы с коррупцией”, пытавшийся продать пропагандистский ресурс британской разведке и вскоре бежавший в Лондон Владимир Львович Ашурков — по Интернет-видео доложили политикам Европейского Союза, Британии, Соединённых Государств Америки о своих недавних деяниях и выслушали указания.

После беседы Волков призвал в ближайшие дни выйти во дворы и в честь Навального засветить на несколько минут смартфон или хотя бы фонарик. Мол, такую акцию закон не запрещает, да и пресечь её технически невозможно.

Открытым текстом объясняю: подсчитать участников подсветки неба тоже невозможно. Поэтому Волков с Ашурковым отчитаются о поддержке миллионов сограждан. Надо же изображать бурную деятельность! И западные телеканалы сделают бравурные репортажи.

Вот только и те, и другие понимают: всё это пшик! И продолжат раскачивать обстановку методами попривычнее. Вот Юлию Борисовну Абросимову — по мужу Навальную — попробуют выдвинуть на предстоящих выборах в Государственную думу.

Открытым текстом предполагаю: ей не соберут нужное по закону число подписей избирателей. Чтобы потом кричать, что кровавая гэбня не пропускает в парламент представителей морального большинства. Подпишутся-то за навальнят разве что понятые в протоколах обыска. Вот и Волкова объявили в розыск. За вовлечение несовершеннолетних в нарушения закона. Неплохо. Но мало. Всю шайку надо судить за госизмену. По мощам и елей!

Вакцинная дипломатия Зеленского

Большинство граждан Украины — русские. Поэтому всякий тамошний политик, желающий числиться формально независимым, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан.

Восьмого февраля президент Зеленский заявил: «Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и даёт эффект девяносто — девяносто один процент — и от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет». И добавил: «Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права».

Владимир Александрович врёт открытым текстом, когда уже весь мир знаком с материалами третьего этапа испытаний нашей вакцины. И все эксперты, и даже явно антирусские журналисты и политики признали нашу вакцину лучшей в мире. Хотя, конечно, те, кто раньше насмехался над нашей наукой и технологией, даже не думают извиняться. Ну и ладно: зачем нам извинения от всяких Навальных с Шендеровичами?

Но врёт Зеленский и насчёт экспериментов на гражданах Украины. Террористы, захватившие власть в Киеве 22 февраля 2014-го, методично разрушают возможности взаимодействия Украины с остальной Россией, в том числе и медицинского. Зато разрешили испытывать на Украине лекарства, ещё не прошедшие проверку на родине.

То есть сограждан Зеленского используют именно как подопытных кроликов. Идеал демократии!

Но Зе не единственный. Например, президент Франции Макрон присоединился к хору похвал нашей вакцине, но в то же время возмущается, что мы подавляем внезаконные шествия — хотя, в отличие от французской полиции, не свирепо. Похвалы Макрона — скрытая просьба. Ведь вакцины, производимые в Европейском союзе, сплошь вывозят в Британию и СГА — сперва надо защитить хозяев.

Мы же вывозим в основном не саму вакцину, а лицензии на неё: кто может — пусть делает. Открытым текстом полагаю: Франция получит от нас лицензию просто потому, что от пандемии надо спасаться всем миром. Мы, в отличие от ЕС, зла не держим. Хотя и хочется разок показать им спектакль в их же стиле! Обычно Европу такое наше поведение надолго отрезвляло.