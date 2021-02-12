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Китай заблокировал BBC World News

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Китай заблокировал BBC World News

Китай запретил BBC World News выходить в эфир в Китае через неделю после угроз принять ответные меры за недавний отзыв британской лицензии на вещание для китайского государственного CGTN.

Национальная администрация радио и телевидения сообщила в заявлении от полуночи пятницы, что освещение событий в Китае на BBC World News нарушило требования о том, чтобы освещение новостей было правдивым и беспристрастным, и подорвало национальные интересы Китая и этническую солидарность.
BBC уже обычно не просматривается в Китае за исключением некоторых отелей, предприятий и жилых комплексов для иностранцев. Не сразу стало ясно, повлияет ли запрет на прием в этих учреждениях.

Правительство Китая раскритиковало недавние сообщения BBC о пандемии COVID-19 в Китае и об утверждениях о принудительном труде и сексуальном насилии в районе Синьцзян, где проживают уйгуры и другие преимущественно мусульманские этнические группы.

«Канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве зарубежного», – заявило Управление радио и телевидения, добавив, что не будет принимать заявку BBC на вещание на следующий год.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал этот шаг «неприемлемым ограничением свободы СМИ», которое «только нанесет ущерб репутации Китая в глазах всего мира».

Британская служба по надзору за коммуникациями, Ofcom, отозвала лицензию у CGTN, англоязычного спутникового новостного канала Китая, 4 февраля. Среди причин он сослался на связи с правящей Коммунистической партией Китая.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил на следующий день, что Ofcom действовал по «политическим мотивам, основанным на идеологической предвзятости», и что Китай оставляет за собой право предпринимать ответные меры для защиты прав и интересов китайских СМИ.

Потеря британской лицензии на вещание стала серьезной неудачей для CGTN. У канала есть европейский операционный центр в Западном Лондоне, и он является частью государственной инициативы по расширению «мягкой силы» Китая и укреплению его имиджа за рубежом.

(c) AP

Как не трудно заметить, нет никаких проблем в том, чтобы отключить BBC. Просто взяли и отключили. И мир не рухнул.
Также порадовало традиционное лицемерие британского МИД. Как отключать китайский телеканал, так все нормально, а как отрубают британский, так сразу "неприемлемое ограничение свободы СМИ".
В целом же, курс на фрагментацию мирового информационного и сетевого пространства будет продолжаться.



Себя же BBC называет "наиболее правдивым СМИ". Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А на мой взгляд, обычная пропагандистская помойка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6545980.html
Метки: Британия, Китай, кнр, СМИ, цензура, юмор
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