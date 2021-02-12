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Нет вариантов…Какие красивые слова не подбирай.ТЕБЯ НАЕБ..ЛИ.Если-сын…то это ипотека,если дочь…В 99 процентах случаев,это-…очень больно,но ничего не поделать.Чистое имелово.Не возможно даже проконтролировать куда тратятся средства,которые вытаскивает государство из тебя на “типа твоего ребенка”.У меня друг с ума сходит…По 40 тыс.отдает в месяц.А его дите ходит в осенних вещах зимой(на минуточку…Сибирь).ЭТО ЕЕ ДЕНЬГИ,них..я не ребенка.Пускает на новую семью…С новыми детьми.Арабы в чем-то правы…Меняй все на золото в рыле,и иди нах…Невозможно проконтролировать ни по-человечески,ни по-юридическое.Забрать невозможно…в новой семье с новым самцом,по-любому произведет понятие “ущербная”…ломалово.Правильное соитие самки и во время,может обеспечить алколизм и проживание на 18 лет.И все равно получишь “отца-тварь”,”отца-пид..са”,который никогда не помогал…Я это наблюдал не раз.Единицы из детей не становятся прототипом воспитателей…Ты отдаешь законно свои деньги за уничтожение личности ребенка Своего Рода.