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Будьте вы прокляты!

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Суд снова перенесли, на этот раз на 16 февраля.
А ведь впереди еще судебный процесс по делу о мошенничестве.
Такими темпами этот сериал на ближайшие пару месяцев могут растянуть.

PS. Относительно позиции левых по всей этой истории, завтра выложу выборку мнений по всему левому лагерю на тему митингов Навального и прочего.
При просмотре/прочтении острое чувство дежавю не отпускало, пахнуло 2011-м годом, Болотной/Поклонной и тому подобным, когда тоже были эти прекраснодушные споры ходить/неходить, что делать и почему левые снова грызуться между собой, а не объединяются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6548333.html
Метки: ветераны, идиоты, навальный, право, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 43038 22118
    Степаныч два часа назад

      Мдя,кретинка пишет,что она не кретинка,потому что навального подставили быть кретином.)))Да уж,понятно почему кретины вышли за анального,они не знали что их подставили быть кретинами.)))))Короче если кто то скажет вам что вы кретин,то вы точно за анального,просто вы еще не знаете что вас подставили.)))))Веселуха,ей богу,где только набирают энтот паноктикум аналомыслия.)))

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