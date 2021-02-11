«МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Соратники Алексея Навального получают инструкции по ведению подрывной деятельности в России из стран НАТО, этим обуславливается перемена их тактики по организации протестов в стране. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Все банально просто. 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с [Леонидом] Волковым и [Владимиром] Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути, это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали "оппозицию", а на самом [деле] своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу", - отметила дипломат.

По ее словам, это объясняет, почему решение не устраивать несанкционированные акции до весны, о котором сторонники Навального объявляли еще 4 февраля, ко вторнику изменилось на противоположное».

Тут прекрасно все, например, то, что представитель российского МИДа Мария Захарова почему то это всё доносит до нас через патриотическую социальную сеть Facebook.

Вот они какие - гадкие, продажные западники! На деньги гнилого и враждебного Запада организуют крамолу против нашей консервативной, патриотической России - последнего оплота добра, последней надежды человечества.

Однако, весь вопрос - что тут за "новую Россию" у нас построили?

Кто грохнул СССР и во имя каких целей? Какая зловещая сила? Самое смешное в наезде Навального, в этом разоблачительном фильме – это, собственно, сам путинский дворец в Геленджике. В Геленджике! Ха-ха! Вы хотите сказать, что у этой элиты, которая грохнула сверхдержаву, которая смела в стране заводы, города, поселки и деревни словно ковровыми бомбардировками, предел мечтаний - дворец в Геленджике? Пусть даже с золотыми унитазами и ершиками, инкрустированными алмазами. Об этом они мечтали?

Дворец в Геленджике - это же какой-то отстой! Неужели путинская гвардия мечтала о дворцах в Геленджике? Нет, конечно. Всё устраивалось для того, чтобы наши ребятки, реальные, крутые пацаны, наконец обзавелись хорошими дворцами в тех приличных местах, где обитают знатные, мировые господа. Там они хотели угнездиться, чтобы дружить семьями и ходить друг к другу в гости. А тут - Геленджик! Ахренеть!

Западники, говорит Мария Захарова... Вот Путин мило заявил однажды, что Чубайс работал в плотном окружении црушников. А подобные связи не бывает одномоментными и коли они установились - это надолго. Ну так как патриотическая путинская власть поступила с этим явным агентом влияния? Бросила на реформу энергетики? На развитие нанотехнологий? Что с энергетикой? С нанотехнологиями у нас? Совершены прорывы?

Как выстраивалась вся конфигурация "новой России"? Она строилась по лекалам Запада, под непосредственной опекой работников ЦРУ. Так закладывался фундамент постсоветской РФ, так строились новые институты, так определялся весь курс реформ, которые по этим лекалам успешно проводятся до сих! Мария Захарова пугает нас западниками! Ох, ты! А что - во власти вдруг появились не западники? А кто? Славянофилы что ли? Сама Мария Захарова - славянофилка? Вот, что пишут: "Госпожа Захарова не устает распекать Европу за наложение очередных санкций и люто ненавидит «смертельного врага РФ» – США. Странно, что именно эту страну она выбрала для собственного бракосочетания, состоявшегося в 2005 г. Главное семейное торжество Захаровой прошло в Нью-Йорке. Поначалу все детали свадьбы замалчивались. Но в 2016 г. фотограф, который работал на свадьбе Марии, дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности празднования. Вспоминая, как Захарова отзывается об Америке на камеры, можно подумать, что она действительно держит кулаки за свою родную Россию. Но, как говорится, уходя домой, оставляй работу на работе. Завтра Мария опять поедет развлекаться в Штаты, а наутро напишет гневный пост о вражеской Америке".

Дом там, где сердце...

Вот еще с сайта woman.ru: «42-летняя Мария Захарова уделяет пристальное внимание не только своей карьере, но и гардеробу. На днях официальный представитель МИД посетила Нью-Йорк, где ее модным образом восхитились стильные американки. 18 января Захарова разместила фотографию, на которой она позирует в леопардовом пальто и синих туфлях с кисточками, и сопроводила ее забавным рассказом. Дипломат сообщила, что пока она ждала машину в лобби нью-йоркского отеля, к ней подошла «почтенных лет, ухоженная» американка и сделала комплимент ее внешнему виду. «Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен! И я Вас нашла», — процитировала незнакомку Мария (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). По словам Захаровой, собеседнице, которая так и не поверила, что она русская, особенно понравились туфли. Признаемся, стильную пару оценили и мы. Осмелимся предположить, что все вещи директор Департамента информации и печати МИД РФ нашла в коллекциях отечественных брендов — во всяком случае, в конце ноября Мария сообщила прессе, что после введения антироссийских санкций она решила одеваться исключительно у наших дизайнеров».

Своим шикарным гардеробом Мария, как истинная патриотка, хвалится сама – в своем блоге. И фоточку не забыла приложить – чтобы мы тоже за нее порадовились и знали – как должен выглядеть настоящий патриот России.

Есть много разных историй о том, где учатся детишки российской элиты, где они скупают собственность. Как правило, в странах враждебного нам НАТО. Но самое главное даже не это, а тот специфический характер экономики, что создан в России.

Газета «Наша версия» (N48 от 14.12.2020) пишет: «С 1990 года из России был вывезен на Запад более 2 трлн долларов. Сейчас в среднем вывозится 30–40 миллиардов долларов каждый год. Российские воротилы не настроены хранить деньги дома,

Тем более что на Западе о состояниях российских Корейко знают намного больше, чем у нас. Наши-то черпают знания в основном из налоговых деклараций, а потом пресса сообщает, что-де в Думе у нас – 15 богатеев, а в Совете Федерации – 10

Но вот швейцарский банк Credit Suisse, публикуя ежегодный отчёт, поправляет. Больше, мол, в 2 раза больше! При этом у Credit Suisse вообще всё по полочкам, как в швейцарском банке, – и что на конец прошлого года в России было 246 тыс. долларовых миллионеров, причём 3 тыс. из них владели активами стоимостью более 50 миллионов. Знают, сколько на самом деле, а не по декларациям, богатых людей в правительстве, в Совете Федерации. Кто и где держит деньги, в какую страну наведывается в разгар пандемии на каком-нибудь малоприметном украинском бизнес-джете, чтобы пересчитать нажитое непосильным трудом. Им, иностранцам, это интересно. Странно другое – что этим, похоже, не слишком интересуются российские компетентные органы.

Вот и выходит, что сакраментальная фраза Бжезинского – «Это ещё ваша элита или уже наша?» – актуальности ничуть не утратила. Как и прежде, российские богатеи предпочитают держать свои капиталы и семьи на Западе.

Валентин Катасонов, экономист:

– Что бы у нас ни предпринимали, какие бы ни создавали внутренние офшоры и какие бы ни объявляли налоговые амнистии, капиталы бегут из России. Чем дальше – тем больше: 25 млрд – в 2017 году, 63 млрд – в 2018-м. В прошлом году, по подсчётам Банка России, за границу «сбежали» 34,7 млрд – только за первые четыре месяца. Дальше, видимо, считать не стали – иначе бы вылезли фантастические 112 млрд «сбежавших» на Запад денег. А рекорд был, напомню, в 2014-м – тогда за год вывезли порядка 152 миллиардов. Такое паническое бегство капиталов представляется иррациональным явлением – ведь у нас, кажется, строят капитализм и никакой угрозы капиталу не просматривается? Кстати, прошлым летом швейцарские банки заморозили вклады российских олигархов на 5,5 млрд долларов, но разве это остановило вывод денег в Швейцарию? Ничуть не бывало! А ведь было две амнистии капиталов, 2015–2016 годов и 2019-го. И Минфин отстаивает интересы олигархов. Но деньги продолжают уплывать. В чём тут дело? По моему мнению, словосочетание «российский олигарх» является эвфемизмом. Правильнее этих господ называть «управляющими». Их командировали управлять российскими активами настоящие олигархи, большинство из которых физически находятся далеко от нашей страны. Я предпочитаю этих настоящих олигархов называть «хозяевами денег», поскольку они связаны с Федеральной резервной системой США. То, что нам со стороны кажется хаотическим и паническим бегством капитала, на самом деле его планомерный вывоз. Иногда вместе с капиталом в зарубежные юрисдикции может перемещаться и сам управляющий – вот как Михаил Прохоров, например. Раньше он числился как «российский олигарх», теперь его правильнее называть «американским олигархом». Или ещё вернее – «американским управляющим». Распутали финансовую цепочку Ходорковского, и оказалось, что конечный хозяин его состояния вовсе не сам Михаил Борисович, а Яков Ротшильд. Санкции ужесточают, а капитал «бежит» – причём в те самые страны, которые вводят санкции. Чаще всего два конечных пункта назначения – США и Великобритания. Всю эту вакханалию можно прекратить в два счёта – было бы желание. Ввести запрет на свободное перемещение капитала через границу. Если этого не сделать, обескровливание российской экономики продолжится.

Мария Захарова! Вы не там копаете, если вы хотите найти хвост этой проклятой угрозы, крамолы западников, работающих на натовские деньги! Вы скажите Мария, что за экономику построили, если вся ее суть в том, чтобы просто качать денежки на Запад? А кто это все строил? Навальный? Может быть, следует поискать натовцев в окружении президента?

Запад якобы принимает санкции против России… Анекдот! Эту всю властную камарилью, эту дохлую псевдороссию – Запад может прихлопнуть одним разом, как надоедливую муху. Даже стараться не надо сильно, тут сидят управляющие от подлинных хозяев денег. Просто можно объявить: «Свободны!» и пойдут они солнцем палимы. Но будет никаких настоящих санкций, ведь эта псевдороссия отстроена сами Западом в собственных интересах. НАТО все устраивает – денежки бегут куда надо, а бывшая Россия уверенно катится в утиль. Какие проблемы?