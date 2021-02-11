Суперкомпьютер внутри человеческого черепа одновременно обрабатывает факты и лица, хранит воспоминания, регулирует движение и речь, и принимает решения. За последние несколько лет появились новые технологии, позволившие учёным ещё лучше изучить мозг.

1. Мозг живого человека имеет розовый оттенок. Серые клетки, составляющие 40% нашего мозга становятся серыми только после отмирания.

2. В мозге находится порядка 80–100 миллиардов нейронов (нервных клеток). В левом полушарии почти на 200 млн нейронов больше, чем в правом.

3. Нейроны различаются по размеру от 4 до 100 мкм в ширину. Чтобы получить представление о том, как это мало, посмотрите на точку в конце это предложения, она порядка около 500 микрон в окружности, значит, более 100 самых маленьких нейронов может поместиться внутри неё.

4. Половые различия в мозге являются спорными, но в соответствии с исследованием 2014 года, опубликованном в журнале Neuroscience, серого вещества больше в мозге женщин.

5. Больший процент серого вещества может составлять у людей гуманитарного склада ума.

6. Исследования показывают, что регулярные физические упражнения могут привести к увеличению серого вещества внутри гиппокампа.

7. У мужчин при меньшем количестве серого вещества, больше белого и спинномозговой жидкости.

8. Белое вещество, составляющее остальные 60% мозга, получает свой цвет от миелина, который изолирует аксоны и увеличивает скорость, с которой перемещаются электрические импульсы.

9. Жир может повредить сердцу, но он хорош для мозга. Более половины мозга, в том числе миелина, состоит из жира.

10. При весе в около 1,3 кг, мозг составляет лишь 2% до 3% от массы тела, но потребляет 20% кислорода в организме и от 15% до 20% от ее глюкозы.

11. Мозг вырабатывает невероятное количество энергии. Энергия спящего мозга могла бы зажечь 25-ваттную лампочку.

12. Размер мозга не влияет на умственные способности человека. Так, например, мозг Альберта Эйнштейна весил 1,2 кг, что чуть меньше среднего размера человеческого мозга.

13. Аксоны (нейриты, по которому нервные импульсы идут от тела клетки к иннервируемым органам) в мозге каждого человека могут быть порядка 161 000 км, и могут окутать Землю 4 раза.

14. В мозге нет болевых рецепторов. Поэтому нейрохирурги могут резать мозг человека в сознании.

15. Не верьте глупому мифу о 10%. Мы используем 100% нашего мозга.

16. Морщины нашего мозга, так называемые извилины, увеличивают площадь поверхности мозга, позволяя содержать большее количество нейронов, отвечающих за память и мысли.

17. Хотите больше извилин? Попробуйте медитацию. Процесс познания своего внутреннего мира тесно связан с увеличением количества извилин в области мозга отвечающей за концентрацию, самоанализ и эмоциональный контроль.

18. Устали читать этот текст? Зевните! Зевок охлаждает мозг, в то время как отсутствие сна повышает его температуру.

19. Но даже измученный мозг может быть продуктивным. Некоторые эксперты утверждают, что в день у человека проскакивает 70 000 мыслей.

20. Информация в мозге проходит через различные типы нейронов на разных скоростях, начиная от 1,5 км в час до 440 км в час (сопоставимо со скоростью самого быстрого автомобиля в мире).

21. Наш мозг может сканировать и обрабатывать сложные изображения (например, платформа метро в час пик) в течение лишь 13 миллисекунд. Это довольно быстро, учитывая, что мигание глаза занимает несколько сотен миллисекунд.

22. Еще 15 лет назад ученые считали, что мозг формируется в течение первых лет жизни человека. Но недавние исследования показали, что у подростков происходит критические изменения в мозге, особенно в префронтальной коре и лимбической системе, отвечающих за принятие социальных решений, импульсный контроль и эмоциональную обработку.

23. Когда дело касается головного мозга, задержка в его развитии является абсолютно нормальным явлением. Конечно, юридически вы становитесь взрослым уже в 18 лет, но, как утверждают нейробиологи развитие мозга продолжается вплоть до 25 летнего возраста.