Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, ну как всегда, по традиции, что вы отметили за прошедшую неделю, какие события?

Визит министра иностранных дел Европейского союза к своему коллеге из Российской Федерации. По поводу этого визита уже выражено бурное возмущение, что Борррель шёл по шерсти, а вернулся стриженным. В смысле, что ему не удалось навязать обычную точку зрения – Россия во всём виновата, а если не виновата смотри пункт первый. И ещё, на мой взгляд, очень интересное оказалось заявление президента Зеленского, о том, что мол нет пока никаких европейских доказательств эффективности “Спутника V”. По видимому, про публикацию в журнале The Lancet он не слышал и не знает, что материалы публикуемые в The Lancet предварительно проверяются независимыми экспертами, в данном случае, насколько я помню были эксперты из каких-то крупных европейских структур, имеющих представительства в Российской Федерации, но не помню к сожалению каких именно. Слава Богу в Российской Федерации очень много представительств европейских структур. Так вот, меня позабавило что Зеленский, исполняя роль президента, ведёт себя в точности, как в кино. То есть, для него существует не реальность, а только обстоятельства предлагаемые сценаристами.

Анатолий Александрович, ну надеюсь, это не то кино, которое он выпустил под названием “Президент”, где там президент сделал страну великой, помните?

Кино называлось “Слуга народа” и да партия созданная под Зеленского называется по сути в честь этого кино.

Ну, мы видим как этот слуга работает, видимо такой слуга он должен обслуживать на сцене по прямому своему предназначению танцевать, петь, ну и шутить, а не управлять страной. Поскольку настолько, когда я услышал его речь, по поводу того, что во-первых надо разговаривать, чтобы объяснить русским, что они не правы, нужно поговорить на их языке, а не на каком языке мы дома разговариваем. А во-вторых, что он не считает граждан украинцев кроликами, ну у меня появилось ощущение, что ну хоть поливай в глаза, всё божья роса.