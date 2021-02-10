1901. Британцы на Кавказе и в Закавказье
Нефтяные скважины в Грозном, принадлежащие Epus Co.
Группа мужчин (в основном британцев) позируют в снегу перед деревянным домом и санями, готовые отправиться в Брагуны
Группа ожидает переправы через реку на пароме по снегу по пути в Брагуны
На Военно-грузинской дороге
Телеги и люди на Военно-грузинской дороге. Скала «Пронеси, Господи!»
Телеги и люди на Военно-грузинской дороге
Портрет семьи
Деревня Старая Торта
Здания в верхней части Тифлиса
Развалины крепости в Тифлисе
Улица в Тифлисе
Баку. Группа мужчин у ямы, где обнаружено месторождение тяжелой нефти
На нефтяных скважинах Баку
Рынок в Баку
Баку. Местное население собирается на рынке
Нищие возле гостиницы
Неустановленное место
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