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1901. Британцы на Кавказе и в Закавказье

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Нефтяные скважины в Грозном, принадлежащие Epus Co.






Группа мужчин (в основном британцев) позируют в снегу перед деревянным домом и санями, готовые отправиться в Брагуны


Группа ожидает переправы через реку на пароме по снегу по пути в Брагуны


На Военно-грузинской дороге






Телеги и люди на Военно-грузинской дороге. Скала «Пронеси, Господи!»


Телеги и люди на Военно-грузинской дороге


Портрет семьи


Деревня Старая Торта


Здания в верхней части Тифлиса


Развалины крепости в Тифлисе


Улица в Тифлисе




Баку. Группа мужчин у ямы, где обнаружено месторождение тяжелой нефти


На нефтяных скважинах Баку


Рынок в Баку


Баку. Местное население собирается на рынке


Нищие возле гостиницы


Неустановленное место
Источник: https://humus.livejournal.com/7598118.html
Метки: Баку, история, кавказ, Россия, тифлис, фото
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