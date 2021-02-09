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Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией

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Ожидаемая истерика в Брюсселе продолжается. По всей видимости, инициативная высылка европейских дипломатов из России оказался для Брюсселя полностью неожиданным, не привыкли к такому стилю общения. Надо бы почаще так, а не "выражать озабоченность".
После визита в Москву, Боррель констатировав расхождение путей России и Европы, сегодня снова разразился серией заявлений из цикла "Между нами все кончено".

По его словам, он хотел выяснить, «готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию» и «воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога».
«Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».
Боррель выразил своё разочарование и подчеркнул, что «доверие больше не доминирует» в отношениях Брюсселя и Москвы.

* * *

«Мы находимся на историческом перекрёстке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке: будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — цитирует его ТАСС.

* * *

Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Боррель намерен инициировать новые санкции против России По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на этом заседании Совета руководителей МИД, а также на саммите в марте.
Как отметил Боррель, на встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам.
«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

В общем, Россия оказалась не готовой к односторонним уступкам и не оправдала ожиданий. А ведь надо было прислушаться к менторскому тону, пойти на уступки в стиле "Чего изволите"…
В целом, смачный такой плевок в любителей "западного пути", которые с 90х тащили Россию в "золотой миллиард" и Европу. Вердикт простой – не оправдали и не стали. Так что получите порцию санкций.
Путь "к свободе и демократии как на Западе" закономерно привел в тупик. Потому что российские элиты пробавлялись маня-фантазиями на тему того, что их признают равными в прекрасном глобализированном мире будущего, а на деле, в эпоху краха глобалистского проекта, им никто равноправия и близко не предлагает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6539857.html
Метки: боррель, демократия, Европа, Россия, санкции, юмор
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26413 4079
    Русофил два часа назад

      Ну молодцы.
      Дали денег этому Боррелю и ВЫКЛЯНЧИЛИ новые “санкции”.
      Надеюсь теперь и трусы и носки и гаджеты и иномарки “дорогим россиянам” придётся самим делать.

      1
      -1
    • 10359 9485
      Stelm час назад

        А почему это чучело-подпиндосовик вещает от ЕС? ЕС-шарага не однозначная,там много тех,кто в корне не согласен с такой политикой. Говорящая голова с пустой тыковкой может много чего вещать,для того и создана. И еще да! Поставлена на такую должность вещателя. Но это недолго продлится….)

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        1
      • 42864 21980
        Степаныч час назад

          Это не истерика,это недовольство евротпейских бомжей окончанием халявы.)Дальше только распад еэс,и прочая поножовщина по типу сомали.)То что сеяли в других странах,теперь приходит к ним.

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          1
        • 10359 9485
          Stelm 34 мин. назад

            У ЕС выбор небольшой сегодня. Или дальше плясать под дудку пиндосов качучу,или включить мозг и сделать правильный выбор.

          • 2157 1265
            Моль 6 мин. назад

              Некогда развивать страну, ещё не все виноградники, поместья, дворцы, зарубежные счета и недвижимость, яхты и прочее барахло успели попробовать.

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