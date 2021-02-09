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Недооценка опыта Китая в борьбе с COVID-19 дорого обходится человечеству

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Источник: izborsk-club.ru @ Юрий Тавровский

Недооценка китайского опыта борьбы с эпидемией коронавируса нового типа /COVID-19/ дорого обходится человечеству. Об этом в интервью Синьхуа заявил руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, известный российский китаевед Юрий Тавровский.

«Своевременное и последовательное применение успешной стратегии КНР /в борьбе с эпидемией/ сберегло бы миллионы жизней и смягчило экономические последствия», — сказал он.

Ю. Тавровский подчеркнул, что Китай первым столкнулся с COVID-19, принял удар на себя и разработал самую эффективную стратегию контроля эпидемии.

По словам эксперта, Китай стал оазисом в охватившей весь мир пандемии коронавируса. «Этот оазис возник не по воле Неба или Господа Бога, а стал результатом разработки и неукоснительного выполнения правильной стратегии борьбы», — добавил он.

Ю. Тавровский с сожалением отметил, что ведущие страны мира не только не признали роль Китая в сдерживании эпидемии на начальном этапе, но даже обвинили его «чуть ли не в сознательном распространении болезни».

«Сейчас уже почти всем ясно, что теория «ответственности Китая» за пандемию оторвана от фактов. Даже президент США Джозеф Байден 26 января подписал меморандум, запрещающий федеральным учреждениям и служащим повторять эту выдумку», — сказал Ю. Тавровский.

С другой стороны, как считает эксперт, пандемия показала неготовность Запада к совместной борьбе против общего зла. «Даже члены интеграционных объединений типа Евросоюза стали конкурировать за вакцину… Сейчас разворачивается «война вакцин», — указал он.

В то же время Ю. Тавровский уверен, что пандемия доказала единую судьбу человечества, показав, что для вируса нет государственных границ. «Искоренить пандемию можно только в масштабе всей планеты. Остается надеяться, что здравый смысл победит», — подытожил он.

Юрий Вадимович Тавровский (р. 1949) – востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио. Постоянный член Изборского клуба. 

Обложка: Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://nstarikov.ru/nedoocenka-opyta-kitaja-v-borbe-s-covid-19-dorogo-obhoditsja-chelovechestvu-124250
Метки: чит.клуб
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