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Наблюдательный центр в Карабахе

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Спутниковая фотографиями совместного российско-турецкого наблюдательного центра в Нагорном Карабахе.
Снимок сделан 4 февраля 2021-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6537245.html
Метки: азербайджан, армения, карабах, Россия, спутники, турция, фотографии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37146 32512
    Вячеслав три часа назад

      Карабах, после слов армянского посла об ужесточении санкций в отношении России, должен быть азербайджанским… Наши соотечественники просто не поймут беЗсмысленные потуги в помощи армении…

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