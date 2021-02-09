Латвия пожертвовала Украине броневики 1948 года выпуска
Автомобили были переданы украинской стороне «для усиления возможностей военно-медицинского обеспечения».
Как сообщает ПолитРоссия, украинская армия получила бронированные внедорожники Land Rover Defender. Такую помощь стране оказала Латвия. При этом машины оказались далеко не новыми — внедорожники были произведены в 1948 году. В распоряжении Вооруженных сил Украины появятся семь таких машин для нужд полевых медиков.
«Автомобили Land Rover Defender были переданы Киеву в латвийском городе Лиелварде. В церемонии принимали участие украинский посол в Риге Александр Мищенко и глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс. В латвийском военном ведомстве при этом заявили, что передачей старых внедорожников страна продемонстрировала «поддержку Киеву на пути в европейское сообщество». Что примечательно, Рига оказывает помощь ВСУ почти с самого начала конфликта в Донбассе», — говорится в сообщении.
Бронированные автомобили, которые в скором времени получат украинские военные, изготавливались для Вооруженных сил Великобритании в годы беспорядков в Северной Ирландии и применялись при их подавлении.
Украинки пожертвовали свое тепло в кружевных трусиках вместо отопления.
Это не военная помощь, это культурный подарок. Раритет!
Угу, а дружественная Молдавия предоставила брички. Чой-то по-настоящему переданные машины несколько отличаются по виду от фото моделей сороковых годов. На мой взгляд лет так на пятьдесят.
https://m.censor.net/ru/photo_news/3243222/latviya_peredala_vsu_7_meditsinskih_avtomobileyi_foto
Остаётся только порадоваться за братьев, сами не могут сделать, но добрые люди в мире есть, всегда подадут нищему.
Класная тачка. Броневик. Сзади только брезент. Остальное броневик.
Только зачем медикам хоть и военным броневик?
Удобно на рынке сало продавать, которое в морге было не востребовано.
А латыши где их взяли? Видимо кто-то тоже пожертвовал, но оказались не той системы. Сплавили хохлам.