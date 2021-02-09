Автомобили были переданы украинской стороне «для усиления возможностей военно-медицинского обеспечения».

Как сообщает ПолитРоссия, украинская армия получила бронированные внедорожники Land Rover Defender. Такую помощь стране оказала Латвия. При этом машины оказались далеко не новыми — внедорожники были произведены в 1948 году. В распоряжении Вооруженных сил Украины появятся семь таких машин для нужд полевых медиков.

«Автомобили Land Rover Defender были переданы Киеву в латвийском городе Лиелварде. В церемонии принимали участие украинский посол в Риге Александр Мищенко и глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс. В латвийском военном ведомстве при этом заявили, что передачей старых внедорожников страна продемонстрировала «поддержку Киеву на пути в европейское сообщество». Что примечательно, Рига оказывает помощь ВСУ почти с самого начала конфликта в Донбассе», — говорится в сообщении.

Бронированные автомобили, которые в скором времени получат украинские военные, изготавливались для Вооруженных сил Великобритании в годы беспорядков в Северной Ирландии и применялись при их подавлении.