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Латвия пожертвовала Украине броневики 1948 года выпуска

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Автомобили были переданы украинской стороне «для усиления возможностей военно-медицинского обеспечения». 

Латвия пожертвовала Украине броневики 1948 года выпуска

Как сообщает ПолитРоссия, украинская армия получила бронированные внедорожники Land Rover Defender. Такую помощь стране оказала Латвия. При этом машины оказались далеко не новыми — внедорожники были произведены в 1948 году. В распоряжении Вооруженных сил Украины появятся семь таких машин для нужд полевых медиков.

«Автомобили Land Rover Defender были переданы Киеву в латвийском городе Лиелварде. В церемонии принимали участие украинский посол в Риге Александр Мищенко и глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс. В латвийском военном ведомстве при этом заявили, что передачей старых внедорожников страна продемонстрировала «поддержку Киеву на пути в европейское сообщество». Что примечательно, Рига оказывает помощь ВСУ почти с самого начала конфликта в Донбассе», — говорится в сообщении.

Бронированные автомобили, которые в скором времени получат украинские военные, изготавливались для Вооруженных сил Великобритании в годы беспорядков в Северной Ирландии и применялись при их подавлении.

Источник: https://news-front.info/2021/02/09/latviya-pozhertvovala-ukraine-broneviki-1948-goda-vypuska/
Метки: всу, Латвия, Новости, последние новости, последние новости украины на сегодня, Украина
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