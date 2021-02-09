На основе​ анализа фашистских режимов Нацистской Германии, Фашистской Италии, Испании при Франко, Португалии при Салазаре, Греции при Пападопулосе, Чили при Пиночете и Индонезии при Сухарто

1. Мощные проявления национализма

Фашистские режимы очень активно использовали патриотические девизы, лозунги, символы, песни. Броские лозунги, проявления военной гордости и призывы к объединению являлись общими проявлениями национализма. Все это совмещалось с подозрительным отношением ко всему иностранному, граничащему с ксенофобией.

2. Пренебрежительное отношение к правам человека

Сами режимы не считали права человека какой-либо ценностью и рассматривали их как помехи для достижения правящими элитами своих целей. Путём грамотной пропаганды, население заставляли принимать такое отношение к правам человека, в основном посредством представления тех, чьи права нарушались, маргиналами и врагами. Когда злоупотребления были слишком грубыми, на вооружение бралась тактика секретности, отрицания и дезинформации. Из-за нагнетаемой истерии и в атмосфере страха перед врагами, а также и потребностью в безопасности, людей убеждали, что права человека могут быть проигнорированы в некоторых случаях из-за высшей «необходимости». Публично одобрялись пытки, казни, убийства и длительные заключения под стражу.

3. Вводится определение «Врага» для объединения общества

Самая заметная черта всех режимов — использование козлов отпущения для того, чтобы отвлечь внимание людей от других проблем, перенести вину за неудачи и направить гнев и недовольство в контролируемых направлениях. Используется жесткая пропаганда и дезинформация. Часто режимы провоцируют на действия против избранных козлов отпущения, которыми как правило были коммунисты, социалисты, либералы, евреи, этнические и расовые меньшинства, приверженцы других религий, гомосексуалисты и «террористы».

Активных оппонентов режима непременно называли террористами и поступали с ними соответствующим образом.

4. Верховенство военных, скупой милитаризм

Правящие элиты как правило идентифицировали себя с военными и военной индустрией. На военные нужды выделяли непропорционально много национальных ресурсов, несмотря на их потребность для других государственных институтов. Военная отрасль рассматривалась как выражение национализма и использовалась при любой возможности для достижения внутренних целей, устрашения других наций и усиления власти и престижа правящих элит. Был развит культ армии и и военной службы

5. Сексизм

Кроме простого факта доминирования мужчин среди политических элит и в национальной культуре, фашистские режимы жестко настаивали на запрете разводов, абортов и гомосексуализма. Такое отношение выливалось в жесткие законы, которые поддерживались ортодоксальной религией страны и таким образом оправдывались, а государство представало в виде защитника института семьи.

6. Контроль над СМИ

Главы СМИ, как правило, политически лояльны правящим элитам. Правительство использовало скрытые способы контроля, включая контроль лицензирования и доступа к ресурсам, экономическое давление, аппеляцию к патриотизму и скрытые угрозы. В результате, обыкновенные граждане, как правило, ничего не знали о преступлениях режима. Цензура, особенно в военное время, являлась обязательной.

7. Одержимость национальной безопасностью

Аппарат национальной безопасности находился под прямым контролем правящих элит. Как правило, это был интрумент притеснения, работающий в строжайшей секретности и без каких-либо ограничений. Его действия оправдывались «национальными интересами», а сомнения в легитимности представлялись «непатриотичными» или «предательскими». Страх использовался как инструмент правительства над массами.

8. Тесная связь правящих элит с религией

В отличие от коммунистических режимов, фашистские и протофашистские никогда не объявляли себя безбожными. На самом деле, ровно наоборот: большинство этих режимов связывали себя с доминантной религией страны и представляли себя активными защитниками этой религии. Тот факт что их действия напрямую противоречили основным положениям религии, оставался без внимания. Пропаганда поддерживала иллюзию, что правящие элиты являются защитниками веры и оппонентами безбожия. Тщательно создавалось впечатление, что противостоять правящим элитам равносильно атаке на религию.

9. Защита власти корпораций

Несмотря на то, что жизнь простых граждан была под строгим контролем, свобода корпораций затрагивалась крайне редко. Создавались выгодные условия для компаний, помогавших приходу государственных лидеров к власти. Правящие элиты видели в корпоративных структурах не только способ поддержать военную промышленность, но и дополнительный способ социального контроля. Политики, как правило, потакали экономическим элитам, чтобы поддержать взаимные интересы, в отношении к неимущим гражданам.

10. Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась

Так как профсоюзы воспринимались режимами как угроза политической гегемонии правящих элит и их корпоративных союзников, они непременно уничтожались, либо лишались власти. На бедных класс смотрели с подозрением или с презрением. В некоторых режимах быть бедным считалось пороком.

11. Презрение и подавление искусства и интеллигенции

Интеллигенты и связанная с ними свобода мысли и выражения подвергались анафеме. Интеллектуальная свобода считалась противоречащей идеям национальной безопасности и патриотизма. Университеты тщательно контролировались, политически ненадёжные отделения закрывались. Выражающих неортодоксальные идеи и несогласие подвергали сильнейшим нападкам, им затыкали рот. В этих режимах литература и искусство должны были либо служить национальным интересам либо не существовать вовсе.

12. Одержимость преступлениями и наказаниями

При большинстве этих режимов существовала жестокая система уголовного правосудия с огромным количеством заключенных. Полиция превозносилась и обладала неограниченной неконтролируемой властью, что приводило к постоянным злоупотреблениям. Обыкновенные и политические преступления часто объединялись в сфабрикованные дела и использовались против политических оппонентов режима. Страх и ненависть к преступникам или «предателям» усиленно насаждалась среди населения, как оправдание чрезмерной полицейской власти. Граждане не замечали злоупотребления со стороны полиции и даже отказывались от гражданских свобод во имя патриотизма.

13. Коррупция и кумовство

Люди в бизнес кругах, как правило, используют своё положение, чтобы обогатиться. Коррупция существовала в обоих направлениях: правящие элиты получали финансовые подарки и имущество от экономических элит, которые, в свою очередь получали за это различные поблажки от правительства. Члены правящих элит имели возможность получать доход из других источников: например, воровством и продажей национальных ресурсов. С подконтрольным аппаратом национальной безопасности и СМИ, коррупция ничем не ограничивалась, а население, как правило, не понимало происходящее. Национальные ресурсы переходили под контроль государственных лидеров.

14. Фальсификация или имитация выборов

Во время выборов разворачиваются клеветнические кампании против неугодных партий, вплоть до арестов оппозиционных лидеров. Контролировался механизм подсчета голосов, голосующих за оппозицию запугивали, уничтожали неугодные голоса, и, как крайний случай, правящие элиты просто объявлялись законной властью. Фашистские страны также использовали судебные органы для контроля выборов.

Сколько пунктов нам осталось ?