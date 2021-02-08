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1978. Немец путешествует по Узбекистану

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Бухара. Мужчина и женщина на базаре


Бухара. Мужчина вычерпает воду после ливня


Бухара. Мужчины перед караван-сараем


Житель Бухары






Самарканд. Мужчина на базаре


Самарканд. Мужчина на запряженной ослом повозке


Самарканд. Улица в старом городе


Самарканд. Женщина и дети у входа в дом


Самарканд. Местный житель


Окрестности Самарканда. Два мальчика с ослом


Окрестности Самарканда. Женщина верхом на осле


Окрестности Самарканда. Женщина с сыном


Окрестности Самарканда. Местный ребенок


Окрестности Самарканда. Мать качает ребенка


Окрестности Самарканда. Два мальчика с каракулевой овцой


Ташкент. Женщина с ребенком


Ташкент. Мужчина с маленьким мальчиком


Ташкент. Продавец мётел с покупателями у своего ларька на базаре




Ташкент. Мужчина сидит возле своей лавки на рынке


Ташкент. Мужчина пьет чай на базаре


Ташкент. Женщины на базаре
Источник: https://humus.livejournal.com/7593972.html
Метки: бухара, история, Россия, самарканд, средняя азия, ташкент, туркестан, фото
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