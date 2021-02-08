1978. Немец путешествует по Узбекистану
Бухара. Мужчина и женщина на базаре
Бухара. Мужчина вычерпает воду после ливня
Бухара. Мужчины перед караван-сараем
Житель Бухары
Самарканд. Мужчина на базаре
Самарканд. Мужчина на запряженной ослом повозке
Самарканд. Улица в старом городе
Самарканд. Женщина и дети у входа в дом
Самарканд. Местный житель
Окрестности Самарканда. Два мальчика с ослом
Окрестности Самарканда. Женщина верхом на осле
Окрестности Самарканда. Женщина с сыном
Окрестности Самарканда. Местный ребенок
Окрестности Самарканда. Мать качает ребенка
Окрестности Самарканда. Два мальчика с каракулевой овцой
Ташкент. Женщина с ребенком
Ташкент. Мужчина с маленьким мальчиком
Ташкент. Продавец мётел с покупателями у своего ларька на базаре
Ташкент. Мужчина сидит возле своей лавки на рынке
Ташкент. Мужчина пьет чай на базаре
Ташкент. Женщины на базаре
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