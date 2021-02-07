Идущий в Бабушкинском суде процесс о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко примечателен, в первую очередь, тем, что на нём как нигде проявилась разница не политических взглядов истца и ответчика, а их человеческих качеств. Достоинство, благородство, человечность, с одной стороны, и бесовщина, истерические кривляния, оскорбления и прочие малопривлекательные свойства личности – с другой.Защитник РодиныЧего хотел Артёменко? Чтобы Навальный просто извинился перед ним, чтобы по-человечески сказал: “Игнат Сергеевич, прости меня!” Но это ведь не кто-нибудь, а Единственный Безальтернативный Лидер Оппозиции против ветерана, великий и ужасный, непогрешимый. Наместник самого, нет, не Господа на Земле, а ещё более великого Джо Байдена в России.С одной стороны, полковник в отставке, китель в орденах и медалях, мальчишкой ушёл в партизаны, когда немцы уничтожили родную деревню и превратили её в укрепрайон, ходил с другими партизанами в разведку, неоднократно раненый, потом воевал на Белорусском фронте, после войны закончил военное училище и всю жизнь служил Родине. Да и после выхода в запас и отставку не стал жить жизнью обычного пенсионера.Мое воинское звание – полковник авиации, имею ранения, участвовал в годы войны в партизанском движении, после войны служил в армии. Я всю жизнь занимался патриотическим воспитанием молодёжи, а потому дал добро на съёмку в ролике, никаких денег за него мне не обещали, я их не получал, – объяснил Артёменко суду свою жизненную позицию и прояснил историю участия в том самом ролике “за поправки”. – О клевете Навального я узнал на даче от таксиста. Я переживал сильно, из-за чего у меня ухудшилось состояние здоровья. Извинений от Навального не последовало.“Я не понимаю, как Навальный, даже меня не зная, мог меня так оклеветать… Переживаю, как теперь обо мне думает народ. Я не позор страны, а её верный защитник”, – это тоже Артёменко.И “нападающий”С другой стороны – непрерывно истерящий в зале суда Навальный.– Не знаю я никакого деда, я не знаю Артёменко, кроме того, что этой куклой торгуют его родственники.– Используете этого деда, его медали, чтобы меня посадить.“Я слышу третий голос, может, там сотрудник ФСБ, может, следователь, может, Симоньян там. Пусть повернут камеру и всех покажут”, – потребовал во время сеанса видеоконференции, в которой участвовал потерпевший, на что судья разъяснила ему, что в квартире ветерана находится другой судья, в полном соответствии с процедурой удостоверивший его личность, разъяснивший потерпевшему права и взявший у него подписку. Тогда Навальный объявил, что качество связи (весьма приличное, кстати говоря) не позволяет ему услышать ответы потерпевшего и потребовал устроить перерыв и наладить связь.А чего стоит такой факт: как только Навальный услышал голос и слова ветерана, он в своей клетке за стеклом очень громко топнул ногой от раздражения.Вы будете гореть в аду, что используете деда, чтобы делать этот процесс, он читает по бумажке! Я вас презираю, что вы это устроили!“Взяли бы манекен, если вам надо было на что-то надеть китель с медалями”.Десять раз презрительно по отношению к ветерану “дед”, четыре раза назвал его “куклой”. Его корчит и плющит, и в этих корчах куда-то исчезает нормальное лицо, а наружу вылезает премерзкая харя, одновременно при этом ещё и жалкая, и совершенно неумная.Два мира, две позицииНа самом деле Игната Артёменко и Алексея Навального разделяет непреодолимая пропасть. И это не разница в политических взглядах, а мировоззренческая, цивилизационная, просто человеческая пропасть между позициями в жизни.С одной стороны, честь и достоинство, ответственность, бережное отношение не только к своей репутации, но и другого человека.Не понимаю, как Навальный, даже меня не зная, мог так оклеветать,– недоумевает Артёменко, который принял эту историю по-настоящему близко к сердцу.Ему даже стало плохо во время трансляции слов Навального, и пришлось вызывать скорую.Кстати, примечательно, как отреагировал на это Навальный:Я же вам говорил, что родственнички ветерана задушат его подушкой, убьют! Запишите в протокол.Каков подонок. А в начале процесса он даже говорил, что “ветеран может не дожить до конца процесса”. Процесса, который он может прекратить в любой момент, просто принеся извинения.Но, вместе с тем, он не собирается мириться с тем, когда на него возводят ничем не заслуженную хулу, и готов отстаивать свою честь, даже с угрозой для собственных здоровья и жизни. Это именно тот характер, который повёл мальчишку к партизанам, чтобы воевать против гитлеровских захватчиков. На оккупированной-то территории.С другой – просто, похоже, непонимание того, что существуют категории чести и достоинства, в чём они выражаются, абсолютная неготовность отвечать за свои слова (впрочем, безответственность не только в этом), инфантилизм вместе с самовлюблённостью, жестокость и уверенность в собственной уникальности, за которую всё должно быть прощено. И ненависть, ненависть, ненависть… И оскорбления просто по кругу, всех, кто попал в поле зрения. Как вы могли посягнуть на меня, такого единственного и неповторимого, такого уникального и во всём мире признанного!Удивительное дело, в советские времена никто практически не позволял себе ни выплеснуть такие истерики, ни оскорблять всех или кого-либо на ровном месте. “Ответка” прилетала практически моментально, и провинившийся потом отвечал, что споткнулся и упал, ударившись о дверь. И ничего, если даже раз пять-шесть подряд.Аналогично и в “святые” и “благословенные” для некоторых свободные 90-е. Простота нравов и избыток огнестрельного (и иного) оружия, которое могло оказаться у любого встречного-поперечного, тоже способствовали сдержанности в межчеловеческом общении.А вот при “кровавом режиме” всё куда-то рассосалось. Развитие современных коммуникаций, иллюзорность анонимности в Сети породили сочетание борзости с безответственностью. Послать кого угодно и не отвечать за это стало чуть ли не главным жизненным принципом и визитной карточкой целого поколения. А то и нескольких. И Навальный – лучшая тому иллюстрация.Вот только ни чести, ни достоинства на этом пути не обрести. И настоящим человеком вряд ли удастся стать.Конфликт поколений? Или людей и сволочей?